Vinte profissões para lucrar sem sair de casa

Djeisan pediu licença sem vencimento para trabalhar como confeiteira e ficar perto dos filhos Crédito: Fernando Madeira

Trabalhar por conta própria faz parte do sonho de muita gente. E se der para ganhar dinheiro sem sair de casa, melhor ainda. Além de não precisar encarar o trânsito todos os dias, a atividade domiciliar possibilita que o profissional decida seus próprios horários e estabeleça rotinas sem precisar ir até um escritório.

A GAZETA levantou 20 profissões que podem ser desempenhadas tanto por quem quer empreender quanto por profissionais que desejam ter uma renda extra no fim do mês. São atividades em áreas como gastronomia, beleza e informática.

O consultor empresarial Denilton Cunha aponta como negócios promissores o trabalho artesanal, tradução de artigos, aulas particulares, alimentação e estética.

Um dos primeiros passos para quem quer exercer a atividade profissional em casa é se conhecer e saber se tem aptidão para o trabalho. Depois disso, é preciso separar as atividades domésticas das profissionais, estabelecer uma rotina, se organizar e deixar claro para os familiares que, apesar de estar no ambiente doméstico, é preciso se dedicar ao trabalho, orienta.

Cunha pontua ainda que o profissional precisa ser multitarefa, pois ele terá que gerenciar o negócio, além de produzir, entre outras obrigações.

Já o gerente de comunicação e marketing do Senac, Leonardo Davel Fernandes, destaca que o chamado home office vem ganhando espaço a cada dia. Quem quer trabalhar desta forma precisa ter muita responsabilidade, dedicação, disciplina e organização, diz.

Segundo o professor de economia e marketing da UVV Wallace Millis, ao escolher que tipo de atividade será feita, o profissional precisa verificar a viabilidade do negócio, se o segmento apresenta oportunidade lucrativa, perceber se há insatisfação e carência no mercado.

Muitos negócios surgem por algum tipo de insatisfação. Um bom exemplo é quem investe na fabricação de pães sem glúten, por não encontrarem produtos com facilidade, explica.

Para acompanhar mais de perto o crescimento dos três filhos, Djeisan Lettieri pediu licença sem vencimentos do serviço público para trabalhar em casa como confeiteira.

Sempre gostei de doces e de criar coisas em casa. Comecei a vender bolos para colegas de trabalho e percebi que poderia ganhar dinheiro com isso. A confeitaria é uma paixão, comenta. Jornalista de formação, ela conta que pensou muito antes de decidir deixar o emprego efetivo no início deste ano para empreender.

Foi difícil tomar essa decisão porque, quando se tem um emprego fixo por muito tempo, há uma certa insegurança. No início foi difícil, pois não há aquela dinâmica de um ambiente de trabalho. Para me preparar, fiz bastante pesquisa, me qualifiquei e me organizei para trabalhar quando as crianças estão na escola, detalha Djeisan, que não se arrepende da escolha.

Estou muito feliz com a minha decisão, pois faço o que gosto e no ramo que eu sempre sonhei. Dá um frio na barriga, mas quando vejo o resultado e que os cliente ficaram satisfeitos, compensa tudo. O desafio é muito bom, faz a gente crescer e evoluir, analisa.

Saiba mais

1 - Confeiteiro

O profissional pode produzir bolos elaborados e temáticos.

2 - Doceiro

Pode receber encomendas de doces de festas, bem-casados, macarrons, entre outros.

3 - Padeiro

Pode produzir pães para vender no condomínio onde mora, para pessoas conhecidas e até em lojas especializadas, no caso de produtos sem glúten e sem lactose.

4 - Artesão

O artesanato pode trabalhar com bordados, pintura em tecido, artigos de decoração, lembranças de festas, bijuterias, capinhas de celular, entre outros.

5 - Profissional de beleza

É possível trabalhar com serviços de depilação, como designer de sobrancelhas, manicure e unhas em gel.

6 - Costureiro

Pode se especializar em fazer desde pequenos reparos até confecção de peças únicas e originais.

7 - Cabeleireira

Há muito espaço nesse segmento, que está em expansão. O profissional pode atender em casa ou ir até o cliente.

8 - Cozinheiro

Produzir alimentos caseiros pode permitir explorar muitas opções. Almoços saudáveis estão em alta, bem como sucos e lanches fitness.

9 - Blogueiro

Ganhar dinheiro com esta atividade pode não ser imediata, pois a concorrência é grande. Quem quer se destacar nessa atividade precisa ler muito, buscar dicas e se especializar no conteúdo que está se propondo a divulgar.

10 - Gestor de redes sociais

Gerenciar perfis de empresas e marcas de produtos em redes sociais tem possibilitado um bom retorno

aos profissionais especializados nessa área.

11 - Agente de viagem

Organiza e compra roteiros de viagens, indicando a melhor opção de turismo . O serviços pode ser feito de forma autônoma ou por meio de franquia.

12 - Programador web

Profissionais liberais, empresas e novas startups buscam quem entenda de programação e desenvolvimento de sites.

13 - Designer de games

Pode desenvolver jogos eletrônicos para celulares, computadores, videogames e outros dispositivos. A atividade envolve criar desde o roteiro para o jogo até personagens, regras.

14 - Professor particular

A atividade independe da especialidade (matemática, português, entre outras). É possível dar aula para quem quer reforço escolar ou até se preparar para vestibular.

15 - Cerimonialista

O profissional pode promover uma cerimônia, aniversário, festas, confraternização e fazer parceria com decoradoras e floristas.

16 - Maquiador

O profissional pode trabalhar com maquiagem para noivas, madrinhas, formandas, entre outras. Também é possível lucrar oferecendo cursos de automaquiagem.

17 - Designer gráfico

O profissional desenvolve projetos de comunicação visual como ilustração para livro, diagramação de revistas, criação de logotipo, entre outros.

18 - Cuidador de animais

Hospedar animais de estimação na própria casa enquanto os donos viajam pode ser uma forma lucrativa de empreender para quem gosta de cuidar de pets.

19 - Tradutor

Um bom tradutor precisa conhecer muito bem pelo menos dois idiomas. O trabalho envolve ler e interpretar o texto original e traduzir as informações para outro idioma respeitando ao máximo o conteúdo e o estilo do autor. É possível traduzir livros, trabalhos acadêmicos, artigos, documentos, emails, entre outros.

20 - Contador

É possível trabalhar como freelancer para pessoas física e jurídica, exercendo uma série de tarefas que vão desde preparar relatórios sobre impostos até administrar a folha de pagamento de funcionários.

Dicas para trabalhar de casa

Perfil

Trabalhar em casa não é para qualquer um. É preciso ter disciplina para a rotina doméstica não atrapalhar o lado profissional.

Renda

Prepare-se financeiramente. Nenhum negócio dá retorno imediato, demora em média de seis meses a um ano. Então, tenha uma reserva de dinheiro para se sustentar durante esse período.

Tecnologia

Use a tecnologia para gerenciar o seu negócio. É essencial saber o quanto o trabalho está rendendo, se está dando o resultado esperado. Não é preciso gastar muito. É possível fazer as planilhas no Excel, por exemplo.

Local

Tenha um ambiente destinado para o seu trabalho e deixe-o organizado.

Moradores

Explique para as pessoas que moram com você que a privacidade é importante. Não é porque o profissional está em casa que não está produzindo.

Metas

Tenha disciplina para se organizar e estabelecer sua rotina. Também é fundamental investir em qualificação para ter bons resultados.