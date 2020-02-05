Viana oferece 410 vagas de bolsas em cursos superiores a distância

Programa Gerar, em Viana, abre 410 vagas de bolsas de estudo para graduação a distância. Crédito: Divulgação

Os moradores de Viana , município da Grande Vitória, interessados em fazer um curso superior agora vão poder contar com 410 vagas de bolsas parciais de estudo em cursos de graduação sem sair de casa. As oportunidades são oferecidas pela Prefeitura de Viana por meio do Programa de Qualificação, Geração de Emprego e Renda para o Vianense (Gerar).

Serão 41 opções de cursos a distância oferecidas por meio do programa em parceria com a Universidade Paulista (Unip) de Viana, com descontos podem chegar até 30%. As vagas são para os cursos como Administração, Ciência Contábeis, Educação Física, Gestão em Tecnologia da Informação, Segurança do Trabalho, Gestão de Turismo, Rede de Computadores, Gastronomia, Designer de Interiores, Gestão Serviços Jurídicos, além de licenciaturas em diversas áreas do conhecimento.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 12 de fevereiro, no Centro de Qualificação Profissional, em Viana Sede, das 8 às 17 horas. As oportunidades são exclusivas para moradores da cidade, servidor público ou funcionários de empresas conveniadas ao Programa Gerar.

Para se candidatar, é necessário levar no dia da inscrição cópia simples dos documentos pessoais como: RG, CPF, Título de Eleitor, comprovante de conclusão do Ensino Médio, comprovante de residência, e comprovante de vínculo empregatício, caso o candidato seja funcionário público.

CONFIRA TODAS AS OPÇÕES DE CURSOS