Viana abre inscrições para processo seletivo de instrutores de cursos

*Viviane Maciel

Curso de capacitação em beleza: mulher fazendo tratamento de beleza no rosto Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Viana abre as inscrições para o processo seletivo para instrutores dos cursos de qualificação profissional do Programa Geração de Emprego e Renda (Gerar). As inscrições poderão ser realizadas no site da prefeitura a partir desta quarta-feira, dia 8 de janeiro, até as 23h59 de segunda-feira, dia 13 de janeiro de 2020.

Ao todo são 11 chances são para os cargos de instrutores nas áreas de administração e negócios beleza, gastronomia, informática, moda, artes e inclusão. As vagas são do nível médio ao superior, e todas exigem que o profissional tenha no mínimo seis meses de experiência.

As oportunidades são para o cadastro reservas de profissionais temporários, que irão atuar de acordo com as necessidades da Prefeitura ao longo de 2020. A seleção vai contar com três etapas, a primeira e a segunda de inscrição e convocação para comprovação de títulos. A terceira e última etapa será a prova prática no valor de 20 pontos.

Cada candidato pode se inscrever somente para um cargo. Os selecionados terão uma jornada de trabalho de até 40 horas semanais, recebendo de R$ 22,00 a R$ 30,00 por hora trabalhada.

CONFIRA OS REQUISITOS PARA OS CARGOS

Administração e negócios

Requisitos: Diploma ou certificado de conclusão de curso superior em Administração, gestão de recursos humanos, contabilidade, gestão e processos, realizado em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e experiência mínima de seis meses como instrutor ou professor de cursos profissionalizantes na área de administração e negócios.

Cabeleireiro

Requisitos: Diploma ou certificado de conclusão do ensino médio; possuir diploma ou certificado de formação completa em cabeleireiro; comprovar experiência mínima de seis meses como profissional em atividades de docência na área da beleza ou como instrutor ou professor de cursos profissionalizantes na área de beleza ou outro curso técnico na área de beleza.

Manicure e Pedicure

Requisitos: Diploma ou certificado de conclusão do ensino médio; possuir diploma ou certificado de curso de qualificação de manicure e pedicure; e comprovar experiência mínima de seis meses como instrutor ou professor de cursos profissionalizantes na área de beleza ou seis meses de experiência prática área de beleza ou outro curso técnico na área de beleza.

Estética e Cosmética

Requisitos: Diploma ou certificado de conclusão do ensino superior, técnico, tecnólogo ou profissionalizante em estética e cosmética; e comprovar experiência mínima de seis meses, como profissional em atividades de docência na área da beleza ou como instrutor ou professor de cursos profissionalizantes na área de beleza ou outro curso técnico na área de beleza.

Maquiador

Requisitos: Diploma ou certificado de conclusão do ensino médio; curso de qualificação de maquiador e comprovar experiência mínima de seis meses, como instrutor ou professor de cursos profissionalizantes na área de beleza ou seis meses de experiência prática área de beleza ou outro curso técnico na área de beleza

Gastronomia

Requisitos: Diploma ou certificado de conclusão do ensino superior ou tecnólogo ou técnico em gastronomia, e comprovar experiência mínima de seis meses, como instrutor ou professor de cursos profissionalizantes na área de gastronomia

Informática

Diploma ou certificado de conclusão do ensino superior em ciências da computação, engenharia da computação, sistemas de informação, informática/ programação, e comprovar experiência mínima de seis meses, como instrutor ou professor de cursos profissionalizantes na área de informática

Moda

Requisitos: Diploma ou certificado de conclusão do ensino médio, e comprovar experiência mínima de seis meses, como profissional em atividades de docência na área da moda ou como instrutor ou professor de cursos profissionalizantes na área de moda.

Artes em fibras naturais

Requisitos: Diploma ou certificado de conclusão do ensino superior licenciatura em artes plásticas; e comprovar experiência mínima de seis meses, como profissional em atividades de docência como arte educadora em fibras naturais.

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Inclusão

Requisitos: Diploma ou certificado de conclusão do ensino superior em qualquer área, com curso de capacitação em inclusão; e comprovar experiência mínima de seis meses, como profissional em atividades acompanhamento em inclusão.

Artes com produtos da colmeia

Requisitos: Diploma ou certificado de conclusão do ensino superior em licenciatura em artes plásticas e terapeuta em apicultura; e comprovar experiência mínima de seis meses, como profissional em atividades artes com produtos da colmeia.