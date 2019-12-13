Venda Nova do Imigrante reabre inscrições para vagas de professores

*Viviane Maciel
A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, que fica na região central serrana do Espírito Santo, reabre as inscrições para o processo seletivo de vagas para professores, pedagogos e auxiliares de sala. Após a suspensão dos cadastros a prefeitura anunciou o novo prazo para se inscrever, que vai até 17 de dezembro de 2019.
Segundo a prefeitura, a mudança na data de inscrição foi necessária para adequações no edital e no sistema de inscrições. As correções foram feitas nos critérios de titulação dos candidatos e no cronograma da seleção. Apesar da troca de datas, as oportunidades oferecidas continuam as mesmas.
As chances são para pedagogo, professor PA, professor PA ou PB de atendimento educacional especializado em deficiência intelectual, professor PA de atendimento educacional especializado em libras, professor PB de atendimento educacional especializado em libras, professor PA ou PB de atendimento educacional especializado em braille, professor de arte, professor de ciências, professor educação física, professor de ensino religioso, professor geografia, professor história, professor de inglês, professor de matemática, professor de língua portuguesa, e auxiliar de sala.
Os interessados podem se inscrever no site da prefeitura. Os salários variam de R$ 1.362,56 podendo chegar até R$ 2.231,00, dependendo da titulação do profissional e das horas trabalhadas. Os profissionais serão contratados em regime de designação temporária. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.
CONFIRA OS REQUISITOS PARA CADA VAGA
PEDAGOGO
- Vagas: 03 + Cadastro de reserva
- Carga horária/ remuneração: 25h / R$ 17,85 (hora/aula)
- Requisitos: Licenciatura plena em pedagogia com habilitação em supervisão escolar e/ou orientação educacional, e/ou administração escolar e/ou gestão escolar, e/ou gestão educacional, e/ou inspeção escolar ou licenciatura plena em pedagogia; licenciatura plena em qualquer área ou programa de formação pedagógica acrescidos de pós-graduação com habilitação em supervisão escolar/orientação, educacional/administração escolar/gestão escolar ou gestão educacional ou Inspeção escolar, devendo ser em instituição credenciada, autorizada e reconhecida pelo MEC.
PROFESSOR PA
- Vagas: 07+ Cadastro de reserva
- Carga horária/ remuneração: 25h/ R$ 17,85 (hora/aula)
- Requisitos: Licenciatura em pedagogia ou normal superior.
PROFESSOR PA OU PB DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
- Vagas: Cadastro de reserva
- Carga horária/ remuneração: 25h / R$ 17,85 (hora/aula)
- Requisitos: Graduação em pedagogia acrescida de curso de pós- graduação em educação especial ou curso em Atendimento Educacional Especializado de 120 horas.
PROFESSOR PA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) - LIBRAS
- Vagas: Cadastro de reserva
- Carga horária/ remuneração: 25h / R$ 17,85 (hora/aula)
- Requisitos: Licenciatura plena em pedagogia e curso básico, ou intermediário, ou avançado de libras com carga horária mínima de 120 horas, ministrado pelo Ministério da Educação MEC, pelo Centro de Atendimento ao Surdo CAS e universidades abertas do brasil, núcleos de educação aberta e a distância
PROFESSOR PB DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) - LIBRAS
- Vagas: Cadastro de reserva
- Carga horária/ remuneração: 25h / R$ 17,85 (hora/aula) Licenciatura Plena em Letras
- Requisitos: Língua Portuguesa e curso básico, ou intermediário, ou avançado de libras com carga horária mínima de 120 horas, ministrado pelo Ministério da Educação MEC, pelo Centro de Atendimento ao Surdo CAS e universidades abertas do brasil, núcleos de educação aberta e a distância.
PROFESSOR DE ARTE
- Vagas: Cadastro de reserva
- Carga horária/ remuneração: 25h / R$ 17,85 (hora/aula)
- Requisitos: Licenciatura em Artes Plásticas; Licenciatura plena em Educação Artística; Licenciatura plena em Artes Plásticas; Licenciatura plena em Artes Visuais; Licenciatura em Música; Licenciatura plena em Artes Cênicas; Programa Especial de Formação Pedagógica para docentes nas licenciaturas: Arte, Educação Artística, Artes Plásticas, Artes Visuais, Música e Artes Cênicas; Licenciatura plena em Teatro ou Dança.
PROFESSOR PA OU PB DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) - BRAILLE
- Vagas: Cadastro de reserva
- Carga horária/ remuneração: 25h / R$ 17,85 (hora/aula)
- Requisitos: Licenciatura plena e curso de formação específico na área de deficiência visual sistema braille com carga horária mínima de 120 horas, emitidos ou convalidados por IES Instituição de Ensino Superior.
PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO
- Vagas: Cadastro de reserva
- Carga horária/ remuneração: 25h / R$ 17,85 (hora/aula)
- Requisitos: Licenciatura em Ensino Religioso ou área afim ou Bacharel em Ciências da Religião, com complementação pedagógica.
PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA
- Vagas: 01+ Cadastro de reserva
- Carga horária/ remuneração: 25h / R$ 17,85 (hora/aula)
- Requisitos: Licenciatura plena em Educação Física com habilitação em Educação Física e registro no CREF.
PROFESSOR DE CIÊNCIAS
- Vagas: Cadastro de reserva
- Carga horária/ remuneração: 25h / R$ 17,85 (hora/aula)
- Requisitos: Licenciatura em Ciências Naturais, Licenciatura plena em Ciências Biológicas; Licenciatura plena em Biologia; Licenciatura plena em Ciências; Programa especial de formação pedagógica para docentes nas licenciaturas: Ciências Biológicas, Biologia e Ciências. Licenciatura Curta em Ciências.
PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA
- Vagas: 01+ Cadastro de reserva
- Carga horária/ remuneração: 25h / R$ 17,85 (hora/aula)
- Requisitos: Licenciatura em Letras/Português; programa especial de formação pedagógica para docentes, com habilitação em Língua Portuguesa; Licenciatura curta em Letras, com plenificação em Língua Portuguesa/Letras.
PROFESSOR DE MATEMÁTICA
- Vagas: 02 + Cadastro de reserva
- Carga horária/ remuneração: 25h / R$ 17,85 (hora/aula)
- Requisitos: Licenciatura plena em Matemática; Licenciatura plena em Ciências - habilitação Matemática; Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática; Programa Especial de Formação Pedagógica para docentes com habilitação em Matemática; Licenciatura curta em Ciências com plenificação em Matemática.
PROFESSOR DE INGLÊS
- Vagas: 01+ Cadastro de reserva
- Carga horária/ remuneração: 25h / R$ 17,85 (hora/aula)
- Requisitos: Licenciatura plena em Letras/Inglês; Licenciatura plena em Português/Inglês; Programa Especial de Formação Pedagógica para docentes nas licenciaturas: Letras/Inglês e Português/Inglês.
PROFESSOR HISTÓRIA
- Vagas: 01+ Cadastro de reserva
- Carga horária/ remuneração: 25h / R$ 17,85 (hora/aula)
- Requisitos: Licenciatura plena em História; programa especial de formação pedagógica para docentes em História; Licenciatura plena em Ciências Sociais- para atuação de 6º ao 9º ano do ensino fundamental; Licenciatura plena em Filosofia. Licenciatura curta em Estudos Sociais.
PROFESSOR GEOGRAFIA
- Vagas: Cadastro de reserva
- Carga horária/ remuneração: 25h / R$ 17,85 (hora/aula)
- Requisitos: Licenciatura em Geografia; Programa Especial de Formação Pedagógica para docentes em Geografia; Licenciatura Plena em Ciências Sociais para atuação de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental; Licenciatura Curta em Estudos Sociais.
AUXILIAR DE SALA
- Vagas: 03+ Cadastro de reserva
- Carga horária/ remuneração: 40h / R$ 1.362,56
- Requisitos: Ensino Médio completo.
*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene