Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Venda Nova do Imigrante reabre inscrições para vagas de professores
Educação

Venda Nova do Imigrante reabre inscrições para vagas de professores

A prefeitura anunciou o novo prazo das inscrições que vão do dia 13 ao dia 17 de dezembro; ao todo são 19 oportunidades na área da educação para profissionais de nível médio e superior
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2019 às 20:37

Publicado em 13 de Dezembro de 2019 às 20:37

*Viviane Maciel

Venda Nova do Imigrante reabre inscrições para as 19 vagas temporárias para professores e pedagogos no municipio Crédito: Freepik
A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, que fica na região central serrana do Espírito Santo, reabre as inscrições para o processo seletivo de vagas para professores, pedagogos e auxiliares de sala. Após a suspensão dos cadastros a prefeitura anunciou o novo prazo para se inscrever, que vai até 17 de dezembro de 2019.
Segundo a prefeitura, a mudança na data de inscrição foi necessária para adequações no edital e no sistema de inscrições. As correções foram feitas nos critérios de titulação dos candidatos e no cronograma da seleção. Apesar da troca de datas, as oportunidades oferecidas continuam as mesmas.
As chances são para pedagogo, professor PA, professor PA ou PB de atendimento educacional especializado em deficiência intelectual, professor PA de atendimento educacional especializado em libras, professor PB de atendimento educacional especializado em libras, professor PA ou PB de atendimento educacional especializado em braille, professor de arte, professor de ciências, professor educação física, professor de ensino religioso, professor geografia, professor história, professor de inglês, professor de matemática, professor de língua portuguesa, e auxiliar de sala.
Os interessados podem se inscrever no site da prefeitura. Os salários variam de R$ 1.362,56 podendo chegar até R$ 2.231,00, dependendo da titulação do profissional e das horas trabalhadas. Os profissionais serão contratados em regime de designação temporária. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.

CONFIRA OS REQUISITOS PARA CADA VAGA

PEDAGOGO
  • Vagas: 03 + Cadastro de reserva 
  • Carga horária/ remuneração: 25h / R$ 17,85 (hora/aula)
  • Requisitos: Licenciatura plena em pedagogia com habilitação em supervisão escolar e/ou orientação educacional, e/ou administração escolar e/ou gestão escolar, e/ou gestão educacional, e/ou inspeção escolar ou licenciatura plena em pedagogia; licenciatura plena em qualquer área ou programa de formação pedagógica acrescidos de pós-graduação com habilitação em supervisão escolar/orientação, educacional/administração escolar/gestão escolar ou gestão educacional ou Inspeção escolar, devendo ser em instituição credenciada, autorizada e reconhecida pelo MEC. 
PROFESSOR PA
  • Vagas: 07+ Cadastro de reserva 
  • Carga horária/ remuneração: 25h/ R$ 17,85 (hora/aula) 
  • Requisitos:  Licenciatura em pedagogia ou normal superior. 

Veja Também

Prefeitura de Pinheiros abre 97 vagas na área da educação

Venda Nova do Imigrante abre vagas na área da educação

PROFESSOR PA OU PB DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
  • Vagas: Cadastro de reserva 
  • Carga horária/ remuneração: 25h / R$ 17,85 (hora/aula)
  • Requisitos: Graduação em pedagogia acrescida de curso de pós- graduação em educação especial ou curso em Atendimento Educacional Especializado de 120 horas.
PROFESSOR PA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) - LIBRAS
  • Vagas: Cadastro de reserva 
  • Carga horária/ remuneração: 25h / R$ 17,85 (hora/aula) 
  • Requisitos: Licenciatura plena em pedagogia e curso básico, ou intermediário, ou avançado de libras com carga horária mínima de 120 horas, ministrado pelo Ministério da Educação  MEC, pelo Centro de Atendimento ao Surdo  CAS e universidades abertas do brasil, núcleos de educação aberta e a distância
PROFESSOR PB DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) - LIBRAS 
  • Vagas: Cadastro de reserva 
  • Carga horária/ remuneração: 25h / R$ 17,85 (hora/aula) Licenciatura Plena em Letras  
  • Requisitos: Língua Portuguesa e curso básico, ou intermediário, ou avançado de libras com carga horária mínima de 120 horas, ministrado pelo Ministério da Educação  MEC, pelo Centro de Atendimento ao Surdo  CAS e universidades abertas do brasil, núcleos de educação aberta e a distância.
PROFESSOR DE ARTE  
  • Vagas: Cadastro de reserva 
  • Carga horária/ remuneração: 25h / R$ 17,85 (hora/aula) 
  • Requisitos: Licenciatura em Artes Plásticas; Licenciatura plena em Educação Artística; Licenciatura plena em Artes Plásticas; Licenciatura plena em Artes Visuais; Licenciatura em Música; Licenciatura plena em Artes Cênicas; Programa Especial de Formação Pedagógica para docentes nas licenciaturas: Arte, Educação Artística, Artes Plásticas, Artes Visuais, Música e Artes Cênicas; Licenciatura plena em Teatro ou Dança. 
PROFESSOR PA OU PB DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) - BRAILLE
  • Vagas: Cadastro de reserva 
  • Carga horária/ remuneração: 25h / R$ 17,85 (hora/aula) 
  • Requisitos: Licenciatura plena e curso de formação específico na área de deficiência visual  sistema braille com carga horária mínima de 120 horas, emitidos ou convalidados por IES  Instituição de Ensino Superior.
PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO
  • Vagas: Cadastro de reserva 
  • Carga horária/ remuneração: 25h / R$ 17,85 (hora/aula) 
  • Requisitos: Licenciatura em Ensino Religioso ou área afim ou Bacharel em Ciências da Religião, com complementação pedagógica. 
PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA
  • Vagas: 01+ Cadastro de reserva
  • Carga horária/ remuneração: 25h / R$ 17,85 (hora/aula) 
  • Requisitos: Licenciatura plena em Educação Física com habilitação em Educação Física e registro no CREF.
PROFESSOR DE CIÊNCIAS
  • Vagas: Cadastro de reserva 
  • Carga horária/ remuneração: 25h / R$ 17,85 (hora/aula) 
  • Requisitos: Licenciatura em Ciências Naturais, Licenciatura plena em Ciências Biológicas; Licenciatura plena em Biologia; Licenciatura plena em Ciências; Programa especial de formação pedagógica para docentes nas licenciaturas: Ciências Biológicas, Biologia e Ciências. Licenciatura Curta em Ciências. 
PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA
  • Vagas: 01+ Cadastro de reserva 
  • Carga horária/ remuneração: 25h / R$ 17,85 (hora/aula) 
  • Requisitos: Licenciatura em Letras/Português; programa especial de formação pedagógica para docentes, com habilitação em Língua Portuguesa; Licenciatura curta em Letras, com plenificação em Língua Portuguesa/Letras. 
PROFESSOR DE MATEMÁTICA
  • Vagas: 02 + Cadastro de reserva 
  • Carga horária/ remuneração: 25h / R$ 17,85 (hora/aula) 
  • Requisitos: Licenciatura plena em Matemática; Licenciatura plena em Ciências - habilitação Matemática; Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática; Programa Especial de Formação Pedagógica para docentes com habilitação em Matemática; Licenciatura curta em Ciências com plenificação em Matemática. 

Veja Também

Taxa de ocupação das escolas é inferior a 55% das vagas em 10 cidades

Vai colocar seu filho na creche em 2020? Saiba onde estão as vagas

PROFESSOR DE INGLÊS
  • Vagas: 01+ Cadastro de reserva 
  • Carga horária/ remuneração: 25h / R$ 17,85 (hora/aula) 
  • Requisitos: Licenciatura plena em Letras/Inglês; Licenciatura plena em Português/Inglês; Programa Especial de Formação Pedagógica para docentes nas licenciaturas: Letras/Inglês e Português/Inglês.
PROFESSOR HISTÓRIA
  • Vagas: 01+ Cadastro de reserva 
  • Carga horária/ remuneração: 25h / R$ 17,85 (hora/aula) 
  • Requisitos: Licenciatura plena em História; programa especial de formação pedagógica para docentes em História; Licenciatura plena em Ciências Sociais- para atuação de 6º ao 9º ano do ensino fundamental; Licenciatura plena em Filosofia. Licenciatura curta em Estudos Sociais.
PROFESSOR GEOGRAFIA
  • Vagas: Cadastro de reserva  
  • Carga horária/ remuneração: 25h / R$ 17,85 (hora/aula) 
  • Requisitos: Licenciatura em Geografia; Programa Especial de Formação Pedagógica para docentes em Geografia; Licenciatura Plena em Ciências Sociais  para atuação de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental; Licenciatura Curta em Estudos Sociais.
AUXILIAR DE SALA
  • Vagas: 03+ Cadastro de reserva 
  • Carga horária/ remuneração: 40h / R$ 1.362,56 
  • Requisitos: Ensino Médio completo.
> Leia mais sobre Concursos e Empregos
*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente morre em confronto com a PM na Serra; ônibus é alvo de ataque
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados