Veja como se preparar para o concurso da Polícia Federal

Polícia Federal vai contratar 500 novos policiais este ano Crédito: Reprodução Facebook / PF

Agora é oficial. O Cebraspe, antigo Cespe/UnB, será o responsável pelo concurso público da Polícia Federal (PF). A confirmação foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (8). O próximo passo é a assinatura do contrato entre a corporação e a empresa.

No dia 20 de abril, a PF obteve autorização para abrir processo seletivo com 500 vagas. Na portaria que libera as contratações, o prazo para a publicação do edital vai até 20 de outubro, mas a intenção é liberar as regras da seleção até o final de junho ou no mais tardar no início de julho.

Com a confirmação da banca, chega a hora de concentrar nos estudos, pois as primeiras provas devem ser aplicadas dentro de, mais ou menos, três meses. De acordo com processos seletivos anteriores, a seleção contará com provas objetivas e discursivas, Teste de Aptidão Física, exame médico e avaliação psicológica. Os aprovados passarão ainda pelo curso de formação.

O diretor da Academia do Concurso Paulo Estrella lembra que historicamente a banca escolhida sempre organizou os certames da PF e o que não gerar mudanças em relação ao edital anterior.

Segundo ele, a organizadora deve seguir o mesmo modelo já adotado em outras seleções. O que pode ocorrer são pequenas mudanças no conteúdo, mas nada que vá atrapalhar a preparação de quem já estava estudando. Os concursos do Cebraspe contam com um nível de complexidade elevado, pois é característico da banca questões onde o candidato deve marcar certo ou errado. O ponto negativo é que o candidato precisa tomar muitas decisões no decorrer do exame, comenta o diretor.

Ele alerta que, além do conhecimento, é necessário interpretar a prova para saber exatamente o que a questão está pedindo.

Para quem não está acostumado, a dica é bastante treino. O modelo de prova valoriza quem estuda. Resolver os testes anteriores é uma boa forma de fixar o conteúdo.

Sobre o concurso

Do total de oportunidades, 150 são para o cargo de delegado, 60 para perito criminal, 80 para escrivão, 30 para papiloscopista e 180 para agente. As carreiras exigem que os candidatos tenham o ensino superior e carteira de habilitação.

Vale lembrar que, de acordo com o decreto presidencial 8.326, de 2014, a PF pode iniciar novo concurso para seus quadros sempre que constatada uma defasagem de pelo menos 5% dos servidores, sem necessidade de autorização prévia do MPDG para realizar o certame. Ainda assim o órgão precisa de confirmação do Planejamento de que dispõe de verbas para as contratações.

Para concorrer aos cargos de agente, papiloscopista e escrivão é necessário ter curso de nível superior em qualquer área de formação. Já o requisito para o cargo de perito é ter nível superior em áreas específicas, e para delegado, superior em direito, com pelo menos três anos de atividade jurídica ou policial, comprovados na data da posse.

Normalmente, os candidatos aprovados no concurso são lotados preferencialmente nos postos de fronteira e nos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia e Roraima, permitindo a remoção de pessoal nestas localidades. Obedecidas estas condições, o preenchimento pode ser feito em todos os estados, de acordo com as necessidades.

A remuneração para os cargos de agente, papiloscopista e escrivão, é de R$ 12.441, 26, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458. Além disso, as duas categorias contarão com reajuste em janeiro de 2019, subindo para R$ 12.980,50.

Perito e delegado têm salário o inicial atualmente é de R$ 23.130,48, mas contará com reajuste em janeiro de 2019, quando passará para R$ 24.150,74.