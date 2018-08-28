Veja como se preparar para disputar vagas em concursos do ES

Estudo para prova de concurso Crédito: Jeshoots / Pixabay

O governo do Espírito Santo autorizou na última segunda-feira (27) a abertura de 1.257 vagas em seis concursos públicos. A expectativa é de que as seleções ocorram ainda neste ano. Um concurso tem um tempo estimado entre seis e oito meses até a homologação, conforme informa a secretária de Gestão e Recursos Humanos, Dayse Lemos. E, apesar de ainda não ter as data das provas, os candidatos já podem se preparar.

O primeiro passo é identificar a área de interesse. Feito isso, os interessados nos certames devem iniciar os estudos com base em editais anteriores. Não adianta atirar para todos os lados. É preciso ter foco para poder direcionar os estudos de forma correta. Editais anteriores podem ajudar no programa de estudos, destaca a diretora da Damásio, Suelen Rodrigues.

São matérias comuns para quase todos os concursos as disciplinas de Português, Direito Constitucional e Direito Administrativo, como ressalta a diretora do CEP Ivone Goldner. Segundo ela, caso o candidato queira ampliar sua competitividade e participar de vários dos concursos autorizados, deve também iniciar os estudos sobre disciplinas Raciocínio Lógico, Atualidades e Informática, bem como Administração Pública e Administração Financeira e Orçamentária.

Cada concurso deverá trazer exigências quanto a matérias específicas, mas, se o candidato já tiver amplo domínio das matérias comuns, ao ser publicado o edital é possível estudar e se tornar competitivo nas demais matérias. Quem ainda não está estudando, pode começar já, pois há tempo hábil para se tornar competitivo e ter reais chances de obter êxito nas provas, ressalta Ivone.

COMO FORAM OS ÚLTIMOS CONCURSOS DOS ÓRGÃOS ESTADUAIS

Junta Comercial

Novo concurso: Serão 10 vagas, das quais 3 para técnico de registro empresarial, 3 para técnico administrativo e 4 para analista de registro empresarial. A remuneração varia de R$ 2.050,91 a R$ 4.443,60.

Último certame: Foi aberto em novembro de 2008 e organizado pela Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos / Coordenadoria de Seleção da Universidade Federal Fluminense. Foram 45 vagas, sendo 30 de nível médio e 15 de nível superior. A seleção atraiu 5.524 candidatos.

Na época, os candidatos com nível médio puderam se inscrever para os cargos de técnico de registro empresarial, técnico administrativo e técnico administrativo/tecnologia da informação. Já as funções para quem tinha nível superior era de analista de registro empresarial, analista de gestão e desenvolvimento/tecnologia da informação, analista de gestão e desenvolvimento e procurador.

Os candidatos foram submetidos à prova objetiva. Para analista de gestão e desenvolvimento TI, houve questões de Língua Portuguesa, Conhecimentos Básicos, Língua Inglesa e Conhecimentos Específicos. Para os demais cargos, as questões eram de Língua Portuguesa, Conhecimentos Básicos, Noções de Informática e Conhecimentos Específicos.

IPEM

Novo concurso: serão 15 vagas, das quais 5 para assistente, 3 para analista e 7 para agente fiscal. A remuneração varia de R$ 1.825,82 e R$ 4.443,60.

Último concurso: Este é o segundo certame realizado pelo órgão. O edital anterior foi lançado em novembro de 2010 com 42 vagas para cargos de níveis médio e superior. A seleção foi organizada pelo Instituto Brasileiro de Administração Pública e Apoio Universitário do Rio de Janeiro (IBAP-RJ).

O concurso contou com apenas uma etapa, a prova objetiva. Todos os candidatos responderam questões de Conhecimentos Gerais de Língua Portuguesa, Informática, Raciocínio Lógico e Direito Constitucional, Administrativo, Licitações, Contratos, Lei Estadual nº 46/94. Houve ainda teste de Conhecimentos Específicos com questões relacionadas ao cargo.

SECONT

Novo concurso: serão 10 vagas para auditor do Estado, com remuneração de R$ 9.326,63.

Último concurso: A secretaria divulgou o último edital em setembro de 2009. O certame ofereceu 15 vagas para auditor e atraiu 1.621 candidatos. O Cespe/UnB foi o responsável pela organização.

A seleção contou com provas objetivas e discursivas e avaliação de títulos. Em Conhecimentos Básicos, as questões eram de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Noções de Informática.

Já em conhecimentos complementares, os participantes responderam questões de auditoria, direito constitucional, direito administrativo, administração financeira e orçamentária e legislação específica. Na parte de conhecimentos específicos, os testes foram direcionados conforme o cargo.

IOPES e DER

Novos concursos: Serão 22 vagas para o cargo de técnico superior operacional. Poderão participar, os candidatos formados em engenharia. O Iopes contará com 6 chances e o DER com 16. A remuneração é de R$ 6.162,16.

Últimos concursos: O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER) e o Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo (Iopes) divulgaram o último edital em setembro de 2008. Foram 78 vagas para cargos de níveis médio e superior, mais 224 para o cadastro de reserva. O processo seletivo contou com a participação de 3.729 candidatos.

Os exames, para cargos de níveis superior, contaram com questões de conhecimentos básicos (direito constitucional e administrativo) e conhecimentos específicos. Além disso, houve aplicação de provas discursivas e avaliação de títulos.

SEDU

Novo concurso: Serão 1.200 vagas, sendo mil para professor e outras 200 para agente de suporte educacional. A remuneração será de R$ 1.825,82 e R$ 2.081,68.

Últimos concursos: Para professor, o último certame foi aberto em janeiro de 2018, com 1.025 vagas. Ao todo, se inscreveram mais de 20 mil candidatos. A nomeação dos aprovados ocorreu no dia 24 de agosto de 2018.

Todos os inscritos foram classificados mediante provas objetivas e discursivas, além de avaliação de títulos. A seleção foi organizada pela Fundação Carlos Chagas.