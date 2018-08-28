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Veja como se preparar para disputar vagas em concursos do ES

Conferir editais antigos pode dar um bom direcionamento aos candidatos, que já podem começar os estudos

Publicado em 28 de Agosto de 2018 às 19:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2018 às 19:21
Estudo para prova de concurso Crédito: Jeshoots / Pixabay
O governo do Espírito Santo autorizou na última segunda-feira (27) a abertura de 1.257 vagas em seis concursos públicos. A expectativa é de que as seleções ocorram ainda neste ano. Um concurso tem um tempo estimado entre seis e oito meses até a homologação, conforme informa a secretária de Gestão e Recursos Humanos, Dayse Lemos. E, apesar de ainda não ter as data das provas, os candidatos já podem se preparar.
O primeiro passo é identificar a área de interesse. Feito isso, os interessados nos certames devem iniciar os estudos com base em editais anteriores. Não adianta atirar para todos os lados. É preciso ter foco para poder direcionar os estudos de forma correta. Editais anteriores podem ajudar no programa de estudos, destaca a diretora da Damásio, Suelen Rodrigues.
São matérias comuns para quase todos os concursos as disciplinas de Português, Direito Constitucional e Direito Administrativo, como ressalta a diretora do CEP Ivone Goldner. Segundo ela, caso o candidato queira ampliar sua competitividade e participar de vários dos concursos autorizados, deve também iniciar os estudos sobre disciplinas Raciocínio Lógico, Atualidades e Informática, bem como Administração Pública e Administração Financeira e Orçamentária.
Cada concurso deverá trazer exigências quanto a matérias específicas, mas, se o candidato já tiver amplo domínio das matérias comuns, ao ser publicado o edital é possível estudar e se tornar competitivo nas demais matérias. Quem ainda não está estudando, pode começar já, pois há tempo hábil para se tornar competitivo e ter reais chances de obter êxito nas provas, ressalta Ivone.
COMO FORAM OS ÚLTIMOS CONCURSOS DOS ÓRGÃOS ESTADUAIS
Junta Comercial
Novo concurso: Serão 10 vagas, das quais 3 para técnico de registro empresarial, 3 para técnico administrativo e 4 para analista de registro empresarial. A remuneração varia de R$ 2.050,91 a R$ 4.443,60.
Último certame: Foi aberto em novembro de 2008 e organizado pela Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos / Coordenadoria de Seleção da Universidade Federal Fluminense. Foram 45 vagas, sendo 30 de nível médio e 15 de nível superior. A seleção atraiu 5.524 candidatos.
Na época, os candidatos com nível médio puderam se inscrever para os cargos de técnico de registro empresarial, técnico administrativo e técnico administrativo/tecnologia da informação. Já as funções para quem tinha nível superior era de analista de registro empresarial, analista de gestão e desenvolvimento/tecnologia da informação, analista de gestão e desenvolvimento e procurador.
Os candidatos foram submetidos à prova objetiva. Para analista de gestão e desenvolvimento TI, houve questões de Língua Portuguesa, Conhecimentos Básicos, Língua Inglesa e Conhecimentos Específicos. Para os demais cargos, as questões eram de Língua Portuguesa, Conhecimentos Básicos, Noções de Informática e Conhecimentos Específicos.
IPEM
Novo concurso: serão 15 vagas, das quais 5 para assistente, 3 para analista e 7 para agente fiscal. A remuneração varia de R$ 1.825,82 e R$ 4.443,60.
Último concurso: Este é o segundo certame realizado pelo órgão. O edital anterior foi lançado em novembro de 2010 com 42 vagas para cargos de níveis médio e superior. A seleção foi organizada pelo Instituto Brasileiro de Administração Pública e Apoio Universitário do Rio de Janeiro (IBAP-RJ).
O concurso contou com apenas uma etapa, a prova objetiva. Todos os candidatos responderam questões de Conhecimentos Gerais de Língua Portuguesa, Informática, Raciocínio Lógico e Direito Constitucional, Administrativo, Licitações, Contratos, Lei Estadual nº 46/94. Houve ainda teste de Conhecimentos Específicos com questões relacionadas ao cargo.
SECONT
Novo concurso: serão 10 vagas para auditor do Estado, com remuneração de R$ 9.326,63.
Último concurso: A secretaria divulgou o último edital em setembro de 2009. O certame ofereceu 15 vagas para auditor e atraiu 1.621 candidatos. O Cespe/UnB foi o responsável pela organização.
A seleção contou com provas objetivas e discursivas e avaliação de títulos. Em Conhecimentos Básicos, as questões eram de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Noções de Informática.
Já em conhecimentos complementares, os participantes responderam questões de auditoria, direito constitucional, direito administrativo, administração financeira e orçamentária e legislação específica. Na parte de conhecimentos específicos, os testes foram direcionados conforme o cargo.
IOPES e DER
Novos concursos: Serão 22 vagas para o cargo de técnico superior operacional. Poderão participar, os candidatos formados em engenharia. O Iopes contará com 6 chances e o DER com 16. A remuneração é de R$ 6.162,16.
Últimos concursos: O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER) e o Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo (Iopes) divulgaram o último edital em setembro de 2008. Foram 78 vagas para cargos de níveis médio e superior, mais 224 para o cadastro de reserva. O processo seletivo contou com a participação de 3.729 candidatos.
Os exames, para cargos de níveis superior, contaram com questões de conhecimentos básicos (direito constitucional e administrativo) e conhecimentos específicos. Além disso, houve aplicação de provas discursivas e avaliação de títulos.
SEDU
Novo concurso: Serão 1.200 vagas, sendo mil para professor e outras 200 para agente de suporte educacional. A remuneração será de R$ 1.825,82 e R$ 2.081,68.
Últimos concursos: Para professor, o último certame foi aberto em janeiro de 2018, com 1.025 vagas. Ao todo, se inscreveram mais de 20 mil candidatos. A nomeação dos aprovados ocorreu no dia 24 de agosto de 2018.
Todos os inscritos foram classificados mediante provas objetivas e discursivas, além de avaliação de títulos. A seleção foi organizada pela Fundação Carlos Chagas.
No final de janeiro de 2010, a Sedu divulgou o edital com 450 vagas para agente de suporte educacional. A organização foi do Cespe/UnB e contou com a participação de 25.034 candidatos. Em conhecimentos básicos, as questões foram de Língua Portuguesa, Atualidades de Noções de Informática, enquanto que as de conhecimentos específicos de legislação básica, matemática e estatística.

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