Vale abre seleção para contratar 40 novos trainees

Mineradora abre vagas para trabalhar no Brasil, no Canadá e em Moçambique Crédito: Vale/ Divulgação

A Vale abre às 15 horas desta quinta-feira (6) as inscrições para o Programa de Trainee. A oferta é de 40 vagas destinada a jovens recém-formados em todos os cursos superiores. O processo seletivo volta a ser realizado após seis anos.

Os interessados poderão se inscrever até 5 de novembro, pelo site da Vale . Para se inscrever na seleção, os candidatos precisam ter concluído a graduação julho de 2015 e dezembro de 2018, fluência em inglês e disponibilidade para viajar. O resultado está previsto para ser divulgado em dezembro.

Do total de vagas, 23 são para o Brasil nas unidades operacionais de Minas Gerais, Espírito Santo, Pará ou Maranhão, além das chances corporativas no Rio de Janeiro ou em Minas Gerais. Há ainda 12 oportunidades no Canadá e cinco em Moçambique, na África.

O processo conta com três etapas: um desafio online, uma dinâmica de grupo virtual e, por fim, uma avaliação presencial com a participação dos executivos.

A Vale é uma das maiores mineradoras do mundo, tem sede no Brasil e está em 30 países. São 101 mil trabalhadores, entre funcionários e terceiros permanentes. São 76 mil no Brasil, 7,7 mil no Canadá e 6 mil em Moçambique.