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Jovens talentos

Vale abre seleção para contratar 40 novos trainees

Processo seletivo é realizado após seis anos. Há chances para todos os cursos superiores e para trabalhar no Brasil, Canadá e Moçambique
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2018 às 14:08

Publicado em 06 de Setembro de 2018 às 14:08

Mineradora abre vagas para trabalhar no Brasil, no Canadá e em Moçambique Crédito: Vale/ Divulgação
A Vale abre às 15 horas desta quinta-feira (6) as inscrições para o Programa de Trainee. A oferta é de 40 vagas destinada a jovens recém-formados em todos os cursos superiores. O processo seletivo volta a ser realizado após seis anos.
Nove empresas abrem programas de trainee
Os interessados poderão se inscrever até 5 de novembro, pelo site da Vale. Para se inscrever na seleção, os candidatos precisam ter concluído a graduação julho de 2015 e dezembro de 2018, fluência em inglês e disponibilidade para viajar. O resultado está previsto para ser divulgado em dezembro.
Do total de vagas, 23 são para o Brasil nas unidades operacionais de Minas Gerais, Espírito Santo, Pará ou Maranhão, além das chances corporativas no Rio de Janeiro ou em Minas Gerais. Há ainda 12 oportunidades no Canadá e cinco em Moçambique, na África.
O processo conta com três etapas: um desafio online, uma dinâmica de grupo virtual e, por fim, uma avaliação presencial com a participação dos executivos.
A Vale é uma das maiores mineradoras do mundo, tem sede no Brasil e está em 30 países. São 101 mil trabalhadores, entre funcionários e terceiros permanentes. São 76 mil no Brasil, 7,7 mil no Canadá e 6 mil em Moçambique.
O programa tem a duração de um ano e os trainees farão rotação entre as áreas da empresa, além de possibilidade de viagens internacionais para conhecer a operação da Vale em outros países.

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