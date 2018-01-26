Vagas para estudantes de Direito na Defensoria Pública da União

Defensoria Pública da União abre vagas de estágio para estudantes de Direito Crédito: Divulgação

A Defensoria Pública da União (DPU) em Vitória está com processo seletivo aberto para a contratação de estudantes de Direito. Os interessados podem fazer suas inscrições até o dia 2 de fevereiro, às 17h30. A bolsa é de R$ 800.

A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva para os turnos matutino e vespertino. Para participar, o candidato precisa estar cursando a partir do 4º semestre letivo ou o seu equivalente, na hipótese de curso anual.

A avaliação será feita por meio prova dissertativa, que será realizada em dia, horário e local a serem divulgados pelo CIEE-ES, por meio do e-mail do estudante registrado no formulário de inscrição.