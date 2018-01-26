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Bolsa de R$ 800

Vagas para estudantes de Direito na Defensoria Pública da União

Candidatos precisam estar cursando a partir do 4º período
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2018 às 14:00

Publicado em 26 de Janeiro de 2018 às 14:00

Defensoria Pública da União abre vagas de estágio para estudantes de Direito Crédito: Divulgação
A Defensoria Pública da União (DPU) em Vitória está com processo seletivo aberto para a contratação de estudantes de Direito. Os interessados podem fazer suas inscrições até o dia 2 de fevereiro, às 17h30. A bolsa é de R$ 800.
Confira aqui o edital
A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva para os turnos matutino e vespertino. Para participar, o candidato precisa estar cursando a partir do 4º semestre letivo ou o seu equivalente, na hipótese de curso anual.
A avaliação será feita por meio prova dissertativa, que será realizada em dia, horário e local a serem divulgados pelo CIEE-ES, por meio do e-mail do estudante registrado no formulário de inscrição.
O estagiário vai receber uma bolsa mensal no valor de R$ 800,00 e uma jornada de estágio de quatro horas diárias, além de auxílio-transporte no valor de R$ 8,00 por dia efetivamente estagiado. Ao todo, estão abertas 6 vagas para o período matutino.

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