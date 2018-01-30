Vagas de estágio abertas com bolsas de até R$ 800

Estudantes devem ficar atentos para as seleções de estagiários abertos em todo o Estado. Há chances no Iel, que também organiza processos seletivos da Cesan e Escelsa, e na Defensoria Pública da União. As bolsas chegam a R$ 800.
Há ainda oportunidades na Unimed Vitória. As vagas são para estágio na UTI Geral do Hospital Unimed Vitória, em Itararé. Os interessados podem se inscrever até 20 de fevereiro. Os interessados devem enviar e-mail para [email protected] ou comparecer ao Centro de Ensino e Pesquisa, localizado no Hospital Unimed Vitória 2º andar do Prédio Anexo.
Podem concorrer quem estiver cursando o 11º ou o 12º períodos e ter disponibilidade para dedicar 30 horas semanais ao Programa de Estágio. O estágio da Unimed não é remunerado.
Defensoria Pública da União
Vagas: formação de cadastro de reserva para estudantes de Direito
Inscrições: Até o dia 2 de fevereiro, às 17h30. Mais informações no portal www.ciee-es.org.br.
Bolsa: R$ 800,00, para uma jornada de estágio de quatro horas diárias.
Iel
Inscrições: O cadastro deve ser feito no site sne.iel.org.br/es.
Vagas: para as áreas de técnico em meio ambiente, sistema de informação, análise de sistemas, administração, publicidade e propaganda, jornalismo, técnico em edificações, técnico em eletrotécnica ou eletrônica, técnico em logística, técnico em mecânica e engenharia de produção
Bolsa: Pode chegar a R$ 800,00
Cesan
Inscrições: O cadastro deve ser feito no site sne.iel.org.br/es. O prazo vai até esta quinta-feira (31).
Vagas: Ensino médio e administração. Há chances também para o interior.
Bolsa: variam de R$ 450 a R$ 550
Escelsa
Inscrições: O cadastro deve ser feito no site sne.iel.org.br/es. O prazo vai até amanhã.
Vagas: Técnico em eletrotécnica ou técnico em automação, publicidade e propaganda, jornalismo, relações públicas. Há também vagas para o interior: técnico em eletrotécnica (Linhares e João Neiva)
Bolsas: podem chegar a R$ 624,55