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Jovens talentos

Vagas de estágio abertas com bolsas de até R$ 800

Há oportunidades em todo o Estado, algumas com prazo de inscrição até esta quarta-feira (31)

Publicado em 30 de Janeiro de 2018 às 12:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2018 às 12:38
Confira as vagas de estágio disponíveis na Grande Vitória Crédito:
Estudantes devem ficar atentos para as seleções de estagiários abertos em todo o Estado. Há chances no Iel, que também organiza processos seletivos da Cesan e Escelsa, e na Defensoria Pública da União. As bolsas chegam a R$ 800.
Há ainda oportunidades na Unimed Vitória. As vagas são para estágio na UTI Geral do Hospital Unimed Vitória, em Itararé. Os interessados podem se inscrever até 20 de fevereiro. Os interessados devem enviar e-mail para [email protected] ou comparecer ao Centro de Ensino e Pesquisa, localizado no Hospital Unimed Vitória  2º andar do Prédio Anexo.
Podem concorrer quem estiver cursando o 11º ou o 12º períodos e ter disponibilidade para dedicar 30 horas semanais ao Programa de Estágio. O estágio da Unimed não é remunerado.
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Vagas para estudantes de Direito na Defensoria Pública da União
Outras oportunidades
Defensoria Pública da União
Vagas: formação de cadastro de reserva para estudantes de Direito
Inscrições: Até o dia 2 de fevereiro, às 17h30. Mais informações no portal www.ciee-es.org.br.  
Bolsa: R$ 800,00, para uma jornada de estágio de quatro horas diárias.
Iel
Inscrições: O cadastro deve ser feito no site sne.iel.org.br/es.
Vagas: para as áreas de técnico em meio ambiente, sistema de informação, análise de sistemas, administração, publicidade e propaganda, jornalismo, técnico em edificações, técnico em eletrotécnica ou eletrônica, técnico em logística, técnico em mecânica e engenharia de produção
Bolsa: Pode chegar a R$ 800,00
Cesan
Inscrições: O cadastro deve ser feito no site sne.iel.org.br/es. O prazo vai até esta quinta-feira (31).
Vagas: Ensino médio e administração. Há chances também para o interior.
Bolsa: variam de R$ 450 a R$ 550
Escelsa
Inscrições: O cadastro deve ser feito no site sne.iel.org.br/es. O prazo vai até amanhã.
Vagas: Técnico em eletrotécnica ou técnico em automação, publicidade e propaganda, jornalismo, relações públicas. Há também vagas para o interior: técnico em eletrotécnica (Linhares e João Neiva)
Bolsas: podem chegar a R$ 624,55

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