Vagas de estágio abertas com bolsas de até R$ 800

Confira as vagas de estágio disponíveis na Grande Vitória Crédito:

Estudantes devem ficar atentos para as seleções de estagiários abertos em todo o Estado. Há chances no Iel, que também organiza processos seletivos da Cesan e Escelsa, e na Defensoria Pública da União. As bolsas chegam a R$ 800.

Há ainda oportunidades na Unimed Vitória. As vagas são para estágio na UTI Geral do Hospital Unimed Vitória, em Itararé. Os interessados podem se inscrever até 20 de fevereiro. Os interessados devem enviar e-mail para [email protected] ou comparecer ao Centro de Ensino e Pesquisa, localizado no Hospital Unimed Vitória  2º andar do Prédio Anexo.

Podem concorrer quem estiver cursando o 11º ou o 12º períodos e ter disponibilidade para dedicar 30 horas semanais ao Programa de Estágio. O estágio da Unimed não é remunerado.



Vagas para estudantes de Direito na Defensoria Pública da União LEIA TAMBÉM Outras oportunidades

Defensoria Pública da União

Vagas: formação de cadastro de reserva para estudantes de Direito

Inscrições: Até o dia 2 de fevereiro, às 17h30. Mais informações no portal Até o dia 2 de fevereiro, às 17h30. Mais informações no portal www.ciee-es.org.br

Bolsa: R$ 800,00, para uma jornada de estágio de quatro horas diárias.

Iel

Inscrições: O cadastro deve ser feito no site O cadastro deve ser feito no site sne.iel.org.br/es

Vagas: para as áreas de técnico em meio ambiente, sistema de informação, análise de sistemas, administração, publicidade e propaganda, jornalismo, técnico em edificações, técnico em eletrotécnica ou eletrônica, técnico em logística, técnico em mecânica e engenharia de produção

Bolsa: Pode chegar a R$ 800,00

Cesan

Inscrições: O cadastro deve ser feito no site O cadastro deve ser feito no site sne.iel.org.br/es . O prazo vai até esta quinta-feira (31).

Vagas: Ensino médio e administração. Há chances também para o interior.

Bolsa: variam de R$ 450 a R$ 550

Escelsa

Inscrições: O cadastro deve ser feito no site O cadastro deve ser feito no site sne.iel.org.br/es . O prazo vai até amanhã.

Vagas: Técnico em eletrotécnica ou técnico em automação, publicidade e propaganda, jornalismo, relações públicas. Há também vagas para o interior: técnico em eletrotécnica (Linhares e João Neiva)