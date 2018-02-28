Concurso vai contratar 500 profissionais para a Polícia Federal Crédito: Reprodução | Sindicato dos Delegados da Polícia Federal

Boa notícia para quem quer ingressar na carreira pública. O governo federal vai abrir concurso público com mil vagas na área de segurança. A informação é do ministro da Segurança Pública Raul Jungmann. Segundo ele, serão 500 oportunidades na Polícia Federal (PF) e 500 na Polícia Rodoviária Federal (PRF).

"Sobre a necessidade e urgência de reforçar recursos humanos, especialmente nas duas corporações, estamos autorizados a fazer concursos com 500 vagas para agente da PF e 500 para agente da PRF", disse Jungmann em entrevista coletiva nesta quarta-feira (28).

A abertura de novo concurso é a primeira medida adotada pelo novo ministério comandado por Jungmann e o certame tem como objetivo reforçar o setor de segurança pública.

Your browser does not support the audio element. União autoriza a abertura de mil vagas na PF e PRF

De acordo com o ministro, a autorização para as contratações foram feitas pelo Ministério do Planejamento, que garantiu que não haverá contingenciamento de recursos para área da Segurança Pública.

O ministro, no entanto, não informou quando os editais serão divulgados, apenas confirmou que os certames serão realizados ainda este ano. Durante a entrevista, o ministro não detalhou os cargos que serão oferecidos, ressaltando apenas a contratação de agente. A expectativa é de que na Polícia Federal também sejam oferecidas oportunidades para peritos e delegados.

O diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado da PF, Eugênio Ricas, afirmou na última segunda-feira (26), durante o evento Diálogos sobre Integridade, promovido pela Rede Gazeta, que a corporação vai abrir concurso com 50 vagas para delegados, 120 para agentes e 60 para peritos em todo o Brasil ainda em 2018.

Todos os cargos exigem o nível superior. O cargo de agente da PF tem uma remuneração de R$ 12.441,26, enquanto que o salário da PRF R$ 10.357,88.

Durante a entrevista, o ministro afirmou que pretende duplicar o contingente de policiais federais em postos de fronteira. Segundo o ministro, o número passará a 300 agentes.

Ele também ressaltou que vai reforçar a área de combate aos crimes de corrupção, com a realocação de 20 delegados para o setor. Segundo Jungmann, é uma "área que tem tido uma grande demanda".