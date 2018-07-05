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Níveis médio e superior

União abre três concursos com salários que chegam a R$ 24,1 mil

Polícia Federal, Iphan e Ministério das Relações Exteriores vão contratar mais de 900 novos servidores

Publicado em 05 de Julho de 2018 às 14:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2018 às 14:07
Provas de concurso serão realizadas pelo governo federal Crédito: Reprodução internet
O governo federal está com três concursos públicos abertos para a contratação de 937 novos servidores. A maior oferta é para cargos de nível superior. A remuneração pode chegar a R$ 24,1 mil.
Na Polícia Federal, são 500 oportunidades para delegado, perito criminal, escrivão, papiloscopista e agente. O prazo de inscrição termina neste sábado, dia 7, às 18 horas. Todas as carreiras exigem o nível superior.
Já as inscrições para o certame do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) termina no dia 9 de julho. São 411 vagas para cargos de níveis médio e superior. O salário pode chegar até R$ 5 mil.
Inscrições abertas também para a seleção do Ministério das Relações Exteriores. De acordo com o edital, o objetivo é preencher 26 vagas para o cargo de diplomata. A remuneração é de R$ 18 mil.
CONFIRA OS DETALHES DE CADA UMA DAS SELEÇÕES
POLÍCIA FEDERAL
A Polícia Federal vai abrir concurso público para preencher 500 vagas. São 150 oportunidades para o cargo de delegado, 60 para perito criminal, 80 para escrivão, 30 para papiloscopista e 180 para agente. Todas as carreiras exigem que o candidato tenha nível superior. Para os cargos de agente, papiloscopista e escrivão, a remuneração atual é de R$ 12.441,26, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458. Além disso, as categorias contarão com reajuste em janeiro de 2019, subindo para R$ 12.980,50. O salário inicial para perito e delegado é de R$ 23.130,48, mas contará com reajuste em janeiro de 2019, quando passará para R$ 24.150,74. A carga horária para todos os cargos é de 40 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até 7 de julho de 2018, pela internet, no site
www.cespe.unb.br
. As taxas são de R$ 180 para os cargos de perito, escrivão, papiloscopista e agente e R$ 250 para delegado.
IPHAN
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) vai abrir concurso público para preencher 411 vagas. A remuneração ofertada varia de R$ 3.419,97 a R$ 5.035,29 por jornada semanal de trabalho de 40 horas. As oportunidades são para os cargos de Analista I (104), Técnico I (176) e também Auxiliar Institucional (131). As vagas foram distribuídas por todo o país. Para o Espírito Santo, a oferta é de seis vagas. Os interessados podem se inscrever via internet, no endereço eletrônico www.cespe.unb.br, até as 18 horas do dia 9 de julho de 2018. A taxa é de R$ 84 para nível médio e R$ 117 para nível superior.
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
O Ministério das Relações Exteriores (MRE) divulgou nesta quarta-feira (27) o edital de abertura do concurso público de admissão à carreira de diplomata. A oferta é de 26 vagas na classe inicial de terceiro secretário. A remuneração inicial é de R$ 18.059,83. Para participar do processo seletivo, o candidato precisa ter nível superior em qualquer formação. O certame será realizado pelo Instituto Rio Branco IRBr, com a colaboração do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Os interessados podem se inscrever até as 18 horas do dia 16 de julho de 2018, no site www.cespe.unb.br.

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