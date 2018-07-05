União abre três concursos com salários que chegam a R$ 24,1 mil

Provas de concurso serão realizadas pelo governo federal Crédito: Reprodução internet

O governo federal está com três concursos públicos abertos para a contratação de 937 novos servidores. A maior oferta é para cargos de nível superior. A remuneração pode chegar a R$ 24,1 mil.

Na Polícia Federal, são 500 oportunidades para delegado, perito criminal, escrivão, papiloscopista e agente. O prazo de inscrição termina neste sábado, dia 7, às 18 horas. Todas as carreiras exigem o nível superior.

Já as inscrições para o certame do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) termina no dia 9 de julho. São 411 vagas para cargos de níveis médio e superior. O salário pode chegar até R$ 5 mil.

Inscrições abertas também para a seleção do Ministério das Relações Exteriores. De acordo com o edital, o objetivo é preencher 26 vagas para o cargo de diplomata. A remuneração é de R$ 18 mil.

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POLÍCIA FEDERAL

A Polícia Federal vai abrir concurso público para preencher 500 vagas. São 150 oportunidades para o cargo de delegado, 60 para perito criminal, 80 para escrivão, 30 para papiloscopista e 180 para agente. Todas as carreiras exigem que o candidato tenha nível superior. Para os cargos de agente, papiloscopista e escrivão, a remuneração atual é de R$ 12.441,26, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458. Além disso, as categorias contarão com reajuste em janeiro de 2019, subindo para R$ 12.980,50. O salário inicial para perito e delegado é de R$ 23.130,48, mas contará com reajuste em janeiro de 2019, quando passará para R$ 24.150,74. A carga horária para todos os cargos é de 40 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até 7 de julho de 2018, pela internet, no site

. As taxas são de R$ 180 para os cargos de perito, escrivão, papiloscopista e agente e R$ 250 para delegado.

IPHAN

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) vai abrir concurso público para preencher 411 vagas. A remuneração ofertada varia de R$ 3.419,97 a R$ 5.035,29 por jornada semanal de trabalho de 40 horas. As oportunidades são para os cargos de Analista I (104), Técnico I (176) e também Auxiliar Institucional (131). As vagas foram distribuídas por todo o país. Para o Espírito Santo, a oferta é de seis vagas. Os interessados podem se inscrever via internet, no endereço eletrônico www.cespe.unb.br , até as 18 horas do dia 9 de julho de 2018. A taxa é de R$ 84 para nível médio e R$ 117 para nível superior.

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES