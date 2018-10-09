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Vitória e Alegre

Ufes prorroga inscrição de concurso até este domingo (14)

Oferta é de 16 vagas para a contratação de servidores de níveis médio e superação; remuneração de até R$ 4,1 mil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2018 às 13:57

Publicado em 09 de Outubro de 2018 às 13:57

Novos servidores da Ufes vão reforçar quadro de pessoal Crédito: Edson Chagas / Arquivo
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) prorrogou até o dia 14 de outubro de 2018 o prazo de inscrições para o concurso público de servidores. A seleção da instituição visa a preencher 16 vagas para os cargos de técnico-administrativos nos municípios de Vitória e Alegre.
Os interessados podem se inscrever no endereço eletrônico www.progep.ufes.br. As taxas variam de R$ 90,00 a R$ 130,00.
A seleção oferece 16 vagas para as funções de Técnico de Laboratório - Análises Clínicas (1); Técnico em Mecânica (2); Técnico em Instrumentação (1); Técnico em Radiologia (1); Técnico de Tecnologia da Informação (3); Técnico em Equipamentos Médico - Odontológicos (1); Músico (1); Biólogo (1); Produtor Cultural (1); Médico - Clínico Geral (1); Diretor de Artes Cênicas (1); Fisioterapeuta (1) e Economista (1).
A jornada de trabalho dos profissionais varia de 20 a 40 horas semanais, os profissionais selecionados de níveis Médio/ Técnico e Superior devem receber remunerações entre R$ 2.446,96 e R$ 4.180,66, além de Auxílio-Alimentação de R$ 458,00.
O concurso contará com provas objetivas, para todos os cargos, e Prática, apenas para a função de Música. A primeira delas está prevista para o dia 18 de novembro de 2018. A validade do processo seletivo é de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.
 

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