Ufes contrata professores efetivos e temporários

Universidade abriu duas seleções para contratar professores efetivos e temporários Crédito: Ricardo Medeiros/Arquivo





A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai contratar professores efetivos e temporários. A remuneração pode chegar a R$ 9 mil e as inscrições começam no dia 7 de março de 2018.

O concurso para o magistério superior conta com seis vagas nas áreas de Clínica e Cirurgia Animal/ Clínica Veterinária (1); Agronomia/ Fitopatologia (1); Farmácia/ Farmácia Clínica, Assistência e Atenção Farmacêuticas (1); História/ História do Brasil/ História Regional (1); Medicina/ Clínica Médica (2).

De acordo com o regime de trabalho dos candidatos selecionados, a remuneração tem valor entre R$ 2.777,15 e R$ 9.585,67.

Os interessados podem se inscrever do dia 7 de março de 2018, até o dia 5 de abril de 2018. Porém se você optar pela área de Medicina/ Clínica Médica saiba que o prazo encerra em 20 de março de 2018.O atendimento ocorre no departamento que oferece a vaga.

Conforme o edital, o concurso contará com Provas Escrita, de Aptidão Didática, Prática, de Títulos e Plano de Trabalho. A Prova Escrita, exceto para o Departamento de Medicina Veterinária - CCAE, tem data prevista para o dia 7 de maio de 2018.

TEMPORÁRIOS

A Ufes também vai abrir inscrições para a contratação de sete professores substitutos para os Centros de Ciências da Saúde, de Educação, de Ciências Exatas, Naturais e da Saúde.

As oportunidades são para as áreas de Nutrição (1); Enfermagem/ Enfermagem Médico-Cirúrgica e Enfermagem de Saúde Pública (1); Pedagogia/ Alfabetização (1); Educação/ Libras/ Educação do Campo (1); Ensino de Física (1); Ensino de Química/ Ensino de Ciências (1) e Física (1), com carga horária de 40h semanais e remuneração de R$ 3.552,08 a R$ 4.241,05.

As inscrições devem ser realizadas entre os dias 7 e 9 de março de 2018, nos departamentos que oferecem as vagas.

Os contratados serão avaliados por meio de provas que estão previstas para ocorrer a partir do dia 22 de março de 2018.