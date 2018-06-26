Ufes abre concurso para professor com salário de até R$ 9,5 mil

Ufes vai contratar professores efetivos Crédito: Edson Chagas / Arquivo

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) abriu concurso público para contratar sete professores efetivos. As vagas estão distribuídas por diversos editais. Os aprovados terão uma remuneração que pode chegar a R$ 9,5 mil.

Os selecionados terão remuneração que varia de R$ 3.121,76 a R$ 9.585,67, de acordo com a titulação do candidato.

As inscrições podem ser feitas nos departamentos que oferecem as vagas. A taxa de participação é de R$ 250.

Os candidatos serão classificados por meio de provas escrita, de aptidão didática; de títulos e de plano de trabalho. A validade dos processos seletivos é de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

No processo seletivo nº 42/2018 a oportunidade é para lecionar na área de Matemática (1), enquanto que no Concurso nº 43/2018 para área/ subárea de Enfermagem/ Enfermagem Médico-Cirúrgica (1). Para esses certames, as inscrições podem ser feitas até o dia 4 de julho de 2018.

MAIS CONCURSOS

A Ufes também está com outros concursos abertos para Professores Doutores que devem atuar nos Centros Tecnológico, de Ciências da Saúde, Universitário Norte e de Artes.

São oportunidades em regime de 40h semanais ou de Dedicação Exclusiva para ministrar aulas nas áreas de Engenharia Mecânica/Controle de Sistemas Mecânicos (1); Medicina/ Pediatria (2); Farmácia/ Farmacotécnica (1); e Arquitetura e Urbanismo/ Projeto de Arquitetura e Urbanismo (1).