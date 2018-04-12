Ufes abre concurso para contratar professor com salário de até R$ 9 mil

Inscrições podem ser feitas nos departamentos que oferecem as vagas Crédito: Ricardo Medeiros/Arquivo

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) está com quatro concursos públicos abertos para a contratação de novos Professores do Magistério do Ensino Superior. Os certames têm validade de dois anos.

Por meio dos editais nº 16, 17, 18 e 19/2018, as oportunidades são para as áreas/ subáreas de Ciência da Computação/ Engenharia de Software (1), Geociências/ Geologia/ Sedimentologia (1), Probabilidade e Estatística (2) e Educação/ Ensino-Aprendizagem (1).

Com isso, os profissionais selecionados serão lotados nos Centros de Ciências Exatas, Naturais e da Saúde, de Ciências Exatas e de Educação, nos Departamentos de Computação, Geologia, Estatística e Linguagens, Cultura e Educação.

Ao atuarem em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva (DE), estes profissionais receberão remunerações de R$ 6.627,43 ou R$ 9.585,67, conforme a titulação, além de Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, entre outros benefícios.

Os interessados podem se inscrever até 18 de abril de 2018, no departamento que oferece a vaga. A taxa é de R$ 250,00.

O concurso contará com Provas Escrita, de Aptidão Didática, Prática, de Títulos e de Plano de Trabalho. A primeira delas, de caráter eliminatório e classificatório, está prevista para o dia 25 de maio de 2018.