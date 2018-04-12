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Provas em maio

Ufes abre concurso para contratar professor com salário de até R$ 9 mil

Candidatos podem se inscrever até 18 de abril

Publicado em 12 de Abril de 2018 às 14:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2018 às 14:27
Inscrições podem ser feitas nos departamentos que oferecem as vagas Crédito: Ricardo Medeiros/Arquivo
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) está com quatro concursos públicos abertos para a contratação de novos Professores do Magistério do Ensino Superior. Os certames têm validade de dois anos.
Por meio dos editais nº 16, 17, 18 e 19/2018, as oportunidades são para as áreas/ subáreas de Ciência da Computação/ Engenharia de Software (1), Geociências/ Geologia/ Sedimentologia (1), Probabilidade e Estatística (2) e Educação/ Ensino-Aprendizagem (1).
Com isso, os profissionais selecionados serão lotados nos Centros de Ciências Exatas, Naturais e da Saúde, de Ciências Exatas e de Educação, nos Departamentos de Computação, Geologia, Estatística e Linguagens, Cultura e Educação.
Ao atuarem em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva (DE), estes profissionais receberão remunerações de R$ 6.627,43 ou R$ 9.585,67, conforme a titulação, além de Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, entre outros benefícios.
Os interessados podem se inscrever até 18 de abril de 2018, no departamento que oferece a vaga. A taxa é de R$ 250,00.
O concurso contará com Provas Escrita, de Aptidão Didática, Prática, de Títulos e de Plano de Trabalho. A primeira delas, de caráter eliminatório e classificatório, está prevista para o dia 25 de maio de 2018.
 

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