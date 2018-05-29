Ufes abre 18 vagas para professor com salário de até R$ 9,5 mil

Ufes contrata professor efetivo e temporário Crédito: Fernando Madeira | AG

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) está com inscrições abertas para três concursos públicos para a contratação de professores. São seis vagas para efetivos e 12 para temporários. A remuneração pode chegar a R$ 9,5 mil.

Os concursos para efetivos contam com quatro etapas: prova objetiva, avaliação de aptidão didática, prova de títulos e plano de trabalho.

O primeiro edital prevê a oferta de quatro vagas. Os docentes contratados atuarão nas áreas/ Subáreas de: Ecologia/ Ecologia de Ecossistemas (1); Agronomia/ Gênese, Morfologia e Classificação dos Solos (1); Educação/ Ensino Aprendizagem e Ensino Aprendizado em Física (1) e Artes/ História da Arte (1)

Em jornada de Dedicação Exclusiva, os novos Professores receberão salários de R$ 4.455,22 a R$ 9.585,67. A taxa é de R$ 250,00 e os interessados podem se inscrever até 1º de junho de 2018, nos departamentos que oferecem as vagas.

As provas da primeira etapa serão aplicadas no dia 2 de julho.

O segundo concurso visa contratar professor da área de Matemática (1) e da área/ subárea de Enfermagem/ Enfermagem Médico-Cirúrgica (1). A carga horária é de dedicação exclusiva e a remuneração varia de R$ 4.455,22 a R$ 9.585,67.

A taxa é de R$ 250,00 e os interessados poderão se inscrever de 5 de junho de 2018 a 4 de julho de 2018, no departamento que oferece a vaga.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 20 de agosto de 2018.

TEMPORÁRIOS

Há ainda na Ufes um terceiro edital. Desta vez, a oferta é de 12 vagas para professor substituto.

Há vagas para as áreas/ subáreas de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (1); Ciências da Saúde: Farmácia/ Química Medicinal e Farmácia Clínica, Assistência e Atenção Farmacêuticas (1); Ciências da Saúde: Farmácia/ Farmacognosia (1); Saúde Coletiva (1); Endocrinologia (1); Fonoaudiologia/ Motricidade Orofacial (1); Educação Física/ Estágio Supervisionado em Educação Física e Lazer e Manifestações da Cultura Popular (1); Educação/ Pesquisa Educacional e Educação Inclusiva (1); Língua Portuguesa (1); Ciências Exatas e da Terra/ Geociências (1); Biológicas/ Genética/ Genética Vegetal (1) e Ciências Agrárias/ Agronomia/ Fitossanidade/ Entomologia Agrícola/ Fitopatologia (1).

A jornada de trabalho varia de 20 a 40 horas semanais. Os profissionais selecionados receber remunerações que partem de R$ 2.425,37 a R$ 5.742,14, de acordo com a titulação do candidato.

Os interessados podem se inscrever no período de 6 a 8 de junho de 2018, de forma presencial ou por meio de procuração, nos locais que oferecem a vaga.