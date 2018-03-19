TRT-RJ abre inscrições para concurso de nível médio e superior

O edital do concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Rio de Janeiro, foi publicado nesta segunda-feira (19). São 13 vagas para técnicos e analistas, além de cadastro de reserva, e os salários chegam a R$ 15 mil. Confira o edital.
As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 19 de abril, no site do Instituto AOCP. As taxas variam de R$ 60, para nível técnico, e R$ 100 para superior.
A realização de provas objetivas e discursivas está prevista para o dia 10 de junho, nas seguintes cidades do Rio de Janeiro: Barra Mansa, Duque de Caxias, Macaé, Niterói, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, São Gonçalo e Volta Redonda.
Cargos para nível médio
Técnico Judiciário (7 vagas)
Técnico Judiciário especialidade em segurança (1)
Técnico Judiciário especialidade em enfermagem (1)
Cargos para nível superior
Analista Judiciário (1)
Analista Judiciário área judiciária (2)
Analista Judiciário Oficial de Justiça (1)
Analista Judiciário especialidade Engenharia Civil (cadastro de reserva)
Analista Judiciário especialidade Engenharia Elétrica (cadastro de reserva)
Analista Judiciário especialidade Engenharia Mecânica (cadastro de reserva)
Analista Judiciário especialidade Psicologia (cadastro de reserva)