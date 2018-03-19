Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • TRT-RJ abre inscrições para concurso de nível médio e superior
Justiça do Trabalho

TRT-RJ abre inscrições para concurso de nível médio e superior

Vagas são para técnicos e analistas, com salários de até 15.164,03.

Publicado em 19 de Março de 2018 às 12:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2018 às 12:23
O edital do concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Rio de Janeiro, foi publicado nesta segunda-feira (19). São 13 vagas para técnicos e analistas, além de cadastro de reserva, e os salários chegam a R$ 15 mil. Confira o edital.
As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 19 de abril, no site do Instituto AOCP. As taxas variam de R$ 60, para nível técnico, e R$ 100 para superior.
A realização de provas objetivas e discursivas está prevista para o dia 10 de junho, nas seguintes cidades do Rio de Janeiro: Barra Mansa, Duque de Caxias, Macaé, Niterói, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, São Gonçalo e Volta Redonda.
Cargos para nível médio
Técnico Judiciário (7 vagas)
Técnico Judiciário  especialidade em segurança (1)
Técnico Judiciário  especialidade em enfermagem (1)
Cargos para nível superior
Analista Judiciário (1)
Analista Judiciário  área judiciária (2)
Analista Judiciário  Oficial de Justiça (1)
Analista Judiciário  especialidade Engenharia Civil (cadastro de reserva)
Analista Judiciário  especialidade Engenharia Elétrica (cadastro de reserva)
Analista Judiciário  especialidade Engenharia Mecânica (cadastro de reserva)
Analista Judiciário  especialidade Psicologia (cadastro de reserva)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo
Veja quem são as advogadas eleitas para concorrer a uma vaga de juíza no TRE-ES
Imagem de destaque
Urano em Gêmeos: cenário aponta mudanças rápidas e imprevisíveis até 2028
Pesquisadores analisam cágados em floresta nacional no Espírito Santo
Cágados em floresta no ES têm bactérias e antibióticos de uso hospitalar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados