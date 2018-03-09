Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • TRT de Campinas abre concurso com salários de até R$ 12 mil,7
TRT

TRT de Campinas abre concurso com salários de até R$ 12 mil,7

São duas vagas para entrada imediata e cadastro de reserva.

Publicado em 09 de Março de 2018 às 19:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2018 às 19:23
O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, abriu concurso para duas vagas imediatas e cadastro de reserva para nível médio e superior, com salários de R$ 6.708,53 a R$ 12.742,14. O edital foi publicado no Diário Oficial da União, nesta sexta-feira (9).
As inscrições devem ser feitas de 14 de março a 4 de abril pelo site da Fundação Carlos Chagas, responsável pela organização do concurso. Os valores das taxas são de R$ 80, para nível médio, e de R$ 95, para nível superior.
Os cargos com vagas imediatas são para analista de especialidade médica, com salário de R$ 11.006, e de enfermagem, com salário de R$ 6.708,53.
Cargos de nível médio
- analista judiciário - área judiciária - especialidade oficial de justiça avaliador federal
- analista judiciário - área judiciária
- analista judiciário - área administrativa
- analista judiciário - área apoio especializado - especialidades de: arquitetura, história, medicina, medicina (psiquiatria), odontologia e psicologia.
Os cargos de nível médio/técnico são:
- técnico judiciário - área administrativa
- técnico judiciário - área administrativa - especialidade segurança
- técnico judiciário - área apoio especializado - especialidade enfermagem.
PROVAS
De acordo com o edital, as provas objetivas, discursivas, redação e estudo de caso serão nas cidades de Bauru, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trecho urbano da BR-101, que cruza a Serra do bairro Belvedere até as imediações do Viaduto de Carapina, foi municipalizado
Radares da Avenida Mestre Álvaro seguem sem prazo para começar a operar na Serra
Imagem de destaque
Copa do Mundo 2026: 10 mitos e verdades sobre vistos para os EUA
Imagem de destaque
Sobrancelhas falhadas: 6 fatores que podem causar a queda dos fios

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados