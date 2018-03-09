TRT de Campinas abre concurso com salários de até R$ 12 mil,7

O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, abriu concurso para duas vagas imediatas e cadastro de reserva para nível médio e superior, com salários de R$ 6.708,53 a R$ 12.742,14. O edital foi publicado no Diário Oficial da União, nesta sexta-feira (9).

As inscrições devem ser feitas de 14 de março a 4 de abril pelo site da Fundação Carlos Chagas, responsável pela organização do concurso. Os valores das taxas são de R$ 80, para nível médio, e de R$ 95, para nível superior.

Os cargos com vagas imediatas são para analista de especialidade médica, com salário de R$ 11.006, e de enfermagem, com salário de R$ 6.708,53.

Cargos de nível médio

- analista judiciário - área judiciária - especialidade oficial de justiça avaliador federal

- analista judiciário - área judiciária

- analista judiciário - área administrativa

- analista judiciário - área apoio especializado - especialidades de: arquitetura, história, medicina, medicina (psiquiatria), odontologia e psicologia.

Os cargos de nível médio/técnico são:

- técnico judiciário - área administrativa

- técnico judiciário - área administrativa - especialidade segurança

- técnico judiciário - área apoio especializado - especialidade enfermagem.

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