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Níveis médio e superior

TRT abre vagas em São Paulo com salário de até R$ 11,8 mil

Provas objetivos serão aplicadas em julho

Publicado em 27 de Abril de 2018 às 14:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2018 às 14:13
TRT de São Paulo vai contratar analistas e técnicos Crédito: Reprodução internet
O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com sede capital paulista, vai abrir concurso público para preencher 320 vagas, além de formar cadastro reserva (CR). A seleção será organizada pela Fundação Carlos Chagas.
O concurso prevê a contratação para os cargos de técnico (salário de R$ 7.663,53) e analista (R$ 11.890,83), que exigem níveis médio e superior, respectivamente. Os vencimentos já incluem o auxílio-alimentação de R$ 884.
Os interessados podem se inscrever até as 14h de 21 de maio, no site
www.concursosfcc.com.br
. As taxas custam R$ 80 para técnico e R$ 95 para analista.
Do total de empregos em disputa, o edital reserva 63 a candidatos que se declararem negros e 18 a pessoas com deficiência.
De acordo com o edital, as chances para as carreiras de técnico são para as áreas administrativa (144 postos), telefonia (1), segurança (35), enfermagem (CR) e tecnologia da informação (1) - as duas últimas especialidades também requerem formação técnica.
Já para analista, há ofertas em 20 áreas: judiciária (53), oficial de justiça avaliador federal (54), administrativa (27), contabilidade (1), arquivologia (CR), biblioteconomia (1), enfermagem (CR), enfermagem (CR), especialidade engenharia (CR), engenharia - segurança do trabalho (CR), estatística (CR), medicina (CR), medicina - cardiologia (CR), medicina - clínico geral (CR), medicina do trabalho (CR), medicina - psiquiatria (CR), nutrição (CR), psicologia (CR), serviço social (1), tecnologia da informação (1) e história (1).
As provas objetivas estão marcadas para o dia 22 de julho.
 

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