Tribunal de Justiça abre vaga para estagiário conciliador

Tribunal de Justiça do Espírito Santo vai contratar estagiários para atuar em Cariacica Crédito: Marcelo Prest

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) está com inscrições abertas para o processo seletivo para admissão de estagiários conciliadores para atuarem no 2º Juizado Especial Cível de Cariacica. O prazo segue até o dia 22 de janeiro de 2018 e os interessados devem procurar o gabinete do 2º Juizado Especial Cível de Cariacica.

De acordo com a Portaria nº 02/2017, publicada no Diário da Justiça de 19 de dezembro de 2017, a seleção vai preencher uma vaga imediata, além de formar cadastro de reserva. O processo seletivo terá validade de dois anos, contados a partir da data de divulgação do resultado final.

Segundo o Edital, a seleção é aberta a estudantes de Direito regularmente matriculados entre o 4º e o 8º período, em instituição de educação superior reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), ou conveniada com instituição reconhecida pelo referido Ministério.

O processo seletivo será composto de uma prova objetiva, com 30 questões de múltipla escolha, no valor de 1 ponto e serão aferidas noções básicas de direito civil, direito processual civil, direito do consumidor, Lei 9099/95 (parte cível), conhecimentos dos enunciados do FONAJE e português.

O exame será aplicado no dia 26 de janeiro, das 9 às 11 horas, na Escola da Magistratura do Espírito Santo (Emes), que fica no edifício-sede da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, na Av. João Batista Parra, nº 320, Enseada do Suá, Vitória. O candidato deverá comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica azul ou preta, da ficha de inscrição e do documento de identidade original com foto. Não será permitido o ingresso de candidato após o horário das 9h.

Serão considerados aprovados aqueles candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 20 pontos. Em caso de empate, será selecionado o candidato que estiver cursando o período mais avançado e, sucessivamente, aquele que tiver maior idade.