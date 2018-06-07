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Nível superior

Tribunais abrem concursos com salário de até R$ 26 mil

As oportunidades são para Minas Gerais e Rio Grande do Sul

Publicado em 07 de Junho de 2018 às 15:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2018 às 15:02
Oportunidades para quem tem nível superior Crédito: Pixabay
 
Quem quer ingressar na carreira judiciária deve ficar atento. Dois tribunais no país estão com inscrições abertas para a contratação de novos servidores. Além da estabilidade, a remuneração é um dos atrativos, podendo chegar a R$ 26,1 mil.
A maior remuneração é paga no certame do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ - MG). São 120 vagas para o cargo de Juiz de Direito Substituto.
As inscrições podem ser feitas por meio do endereço eletrônico www.consulplan.net, até as 16h do dia 26 de junho de 2018. A taxa de participação tem valor de R$ 260,00.
Os candidatos serão submetidos a prova objetiva e escrita, avaliações médicas e psicológica, sindicância da vida pregressa e investigação social, prova oral, e por fim, avaliação de títulos. A primeira prova tem data prevista para o dia 2 de setembro de 2018.
TRIBUNAL DE CONTAS DO RS
Também já estão abertas as inscrições para o concurso público do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE/RS). A seleção vai preencher 18 vagas de nível superior para os cargos de bacharel em administração pública ou de empresas, em ciências econômicas e ciências jurídicas e sociais (direito). A remuneração inicial é de R$ 16.396,06, para jornada de trabalho de 40 horas semanais.
Os candidatos deverão ser aprovados em duas etapas de avaliação que compõem o concurso: a prova objetiva (conhecimentos básicos e específicos) e discursiva, marcadas para 26 de agosto.
Os interessados podem se inscrever até 6 de julho, no site www.concursosfcc.com.br. A taxa de inscrição custa R$ 187,77.

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