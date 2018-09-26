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Três órgãos públicos abrem seleções para estagiários

Procuradoria Geral do Estado abre 30 vagas para estudantes de Direito; chances também no Ministério Público e Defensoria Pública
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2018 às 14:49

Publicado em 26 de Setembro de 2018 às 14:49

Ministério Público do Estado abriu seleção para estagiário de Direito Crédito: Vitor Jubini
A Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo (PGE) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de estagiários de nível superior. A oferta é de 30 vagas para estudantes que estejam, no mínimo, no 2º semestre do curso de graduação em Direito.
A carga horária é de 20 horas semanais e os estudantes recebem bolsa de R$ 1.145,41, além de auxílio transporte e cobertura de acidentes pessoais.
Os interessados podem se inscrever até 23 de outubro de 2018, tendo que preencher o formulário de inscrição que se encontra disponível no site www.pge.es.gov.br e enviá-lo ao e-mail [email protected]
OUTROS ESTÁGIOS
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO
Vagas: Formação de cadastro de reserva para estagiários de Direito.
Bolsa: R$ 800, além de auxílio-transporte de R$ 100,00 e a cobertura de seguro de acidentes pessoais. A carga horária é de 20 horas semanais.
Requisito: É preciso que os estudantes que estejam a partir do 5º período do curso.
Inscrições: Podem ser feitas até 7 de outubro de 2018, pelo endereço eletrônico www.mpes.mp.br.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Vagas: duas vagas destinadas aos estudantes em Direito.
Inscrições: Até o dia 30 de setembro de 2018, pelo site www.ciee-es.org.br. Somente serão concluídas as inscrições nas quais os candidatos enviarem o histórico escolar para o e-mail [email protected] até o dia 30 de setembro.
Requisito: Para participar, é necessário estar a a partir do 4º período.
Bolsa: Os estagiários vão receber bolsa-auxílio mensal de R$ 800,00 para atuarem em jornadas de 4h diárias por semana. O benefício do auxílio-transporte de R$ 8,00 também será disponibilizado.

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