Três órgãos públicos abrem seleções para estagiários

Ministério Público do Estado abriu seleção para estagiário de Direito Crédito: Vitor Jubini

A Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo (PGE) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de estagiários de nível superior. A oferta é de 30 vagas para estudantes que estejam, no mínimo, no 2º semestre do curso de graduação em Direito.

A carga horária é de 20 horas semanais e os estudantes recebem bolsa de R$ 1.145,41, além de auxílio transporte e cobertura de acidentes pessoais.

Os interessados podem se inscrever até 23 de outubro de 2018, tendo que preencher o formulário de inscrição que se encontra disponível no site www.pge.es.gov.br e enviá-lo ao e-mail [email protected]

OUTROS ESTÁGIOS

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

Vagas: Formação de cadastro de reserva para estagiários de Direito.

Bolsa: R$ 800, além de auxílio-transporte de R$ 100,00 e a cobertura de seguro de acidentes pessoais. A carga horária é de 20 horas semanais.

Requisito: É preciso que os estudantes que estejam a partir do 5º período do curso.

Inscrições: Podem ser feitas até 7 de outubro de 2018, pelo endereço eletrônico www.mpes.mp.br

DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

Vagas: duas vagas destinadas aos estudantes em Direito.

Inscrições: Até o dia 30 de setembro de 2018, pelo site www.ciee-es.org.br . Somente serão concluídas as inscrições nas quais os candidatos enviarem o histórico escolar para o e-mail [email protected] até o dia 30 de setembro.

Requisito: Para participar, é necessário estar a a partir do 4º período.