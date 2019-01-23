Três mil vagas para oficinas grátis em Viana

Estão abertas as inscrições para as oficinas gratuitas do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas Trabalho) em Viana. De acordo com informações da prefeitura, a oferta é de três mil vagas.
As inscrições podem ser feitas pelo telefone (27) 99976-5871 ou no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) de Viana-Sede, Marcílio de Noronha e Vale do Sol.
O objetivo é preparar para o mercado de trabalho os usuários da Política Nacional de Assistência Social inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) com idades entre 16 e 59 anos.
De acordo com a subsecretária de Trabalho e Assistência Social de Viana, Giovana de Siqueira Novaes, os participantes, também serão encaminhados para cursos de capacitação profissional do Programa de Qualificação, Geração de Emprego e Renda para o Vianense (Gerar) e para Agência Emprego do município.
Segundo informações da prefeitura, o programa oferece diversas atividades como palestras, oficinas e encontros de orientação individual com psicólogos, com o objetivo de desenvolver habilidades e oferecer orientações sobre o mercado de trabalho e suas áreas. E para garantir a presença do público-alvo do programa, os inscritos receberão o vale-transporte e lanche nos dias das oficinas.
SAIBA MAIS
OFICINAS
São diversas oficinas com os seguintes temas:
Direito ao Trabalho;
Empreendedorismo;
Economia Solidária;
Cooperativismo;
Empregabilidade;
Mapa de
Oportunidades
QUEM PODE PARTICIPAR
Beneficiários do Programa Bolsa Família
Pessoas inscritas no Cadastro Único
Pessoas com deficiência;
Mulheres vítimas de violência;
Idosos e adolescentes;
Pessoas fora do mercado de trabalho;
Pessoas em situação de vulnerabilidade social;
INSCRIÇÕES
Podem ser realizadas pelo telefone (27) 99976-5871 ou no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) de Viana Sede, Marcílio de Noronha e Vale do Sol.
COMO FUNCIONA
Os inscritos no programa participarão oficinas, todas com temáticas sobre o mercado de trabalho, que visam o desenvolvimento de ações de articulação, mobilização e encaminhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade e/ou risco social para garantia do direito de cidadania e inclusão ao mundo do trabalho.
Os participantes, serão também serão encaminhados para cursos de capacitação profissional do Gerar e para Agência Emprego do município.
de 16 a 59 anos