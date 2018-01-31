Transpetro encerra prazo de inscrição de concurso

Produção de petróleo no mar: qualidade do óleo será levado em conta na hora de definir valores dos royalties Crédito: Agência Petrobras/Arquivo

As inscrições para o concurso público da Petrobras Transporte S.A. (Transpetro) terminam nesta quarta-feira (31). A oferta é de 3.531 vagas, sendo 321 imediatas e 3.210 para formação de cadastro de reserva. Os salários vão de R$ 3.712,67 a R$ 6.619,90. Os profissionais trabalharão em navios da estatal.

As oportunidades são para auxiliar de saúde, condutor bombeador, condutor mecânico, cozinheiro, eletricista, moço de convés, moço de máquinas e taifeiro.

Os candidatos devem estar registrados como aquaviários e apresentar os documentos básicos originais previstos no edital devidamente atualizados pelo Cadastro e Controle e Certificação da Marinha de acordo com o cargo pretendido.

Os interessados podem se inscrever até as 23h59, no site www.cesgranrio.org.br . A taxa é de R$ 47.

As provas objetivas serão aplicadas nos dias 11 de março para os cargos de auxiliar de saúde, condutor bombeador, cozinheiro e moço de convés, e em 25 de março para os cargos de condutor mecânico, eletricista, moço de máquinas e taifeiro.

As exames vão ocorrer em Belém, Fortaleza, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Sebastião (SP).