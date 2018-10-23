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Sine Móvel roda bairros da Serra com vagas de emprego

Projeto já tem programação até 12 de dezembro, sempre às quartas-feiras
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2018 às 13:54

Publicado em 23 de Outubro de 2018 às 13:54

Moradores da Serra podem conferir vagas de emprego nos bairros Crédito: Fernando Madeira
Quem está à procura de emprego e mora no município da Serra deve ficar atento. Isso porque o Sine Móvel começa a percorrer os bairros da cidade oferecendo vagas de trabalho abertas. As atividades vão começar nesta quarta-feira (24 de outubro) em Nova Carapina I e II e Barro Branco - pátio da Unidade de Saúde de Barro Branco. A programação segue até até dezembro, quando termina em Enseada de Jacaraípe, no dia 12.
O Sine Móvel é um projeto da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda (Seter) que leva as vagas de emprego para os moradores do bairro, além dos outros serviços da agência como agendamento para emissão de carteira de trabalho e orientação profissional.
As visitas ocorrem uma vez por semana, sempre às quartas-feiras. A van estaciona em um bairro e o atendimento é feito das 13 às 16 horas.
De acordo com a prefeitura, até agosto deste ano foram mais de 1.700 pessoas atendidas pelo projeto.
Para fazer o cadastro e ser encaminhado às oportunidades, os interessados precisam apresentar RG, CPF, comprovante de residência e carteira de trabalho.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
OUTUBRO
24: Nova Carapina I e II, e Barro Branco - pátio da Unidade de Saúde de Barro Branco
31: Laranjeiras Velha 
NOVEMBRO
7: Castelândia
14: Parque Jacaraípe
21: São Patrício
28: Estância Monazítica
DEZEMBRO
 
5: Costa Bela
12: Enseada de Jacaraípe

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