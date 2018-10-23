Sine Móvel roda bairros da Serra com vagas de emprego

Moradores da Serra podem conferir vagas de emprego nos bairros Crédito: Fernando Madeira

Quem está à procura de emprego e mora no município da Serra deve ficar atento. Isso porque o Sine Móvel começa a percorrer os bairros da cidade oferecendo vagas de trabalho abertas. As atividades vão começar nesta quarta-feira (24 de outubro) em Nova Carapina I e II e Barro Branco - pátio da Unidade de Saúde de Barro Branco. A programação segue até até dezembro, quando termina em Enseada de Jacaraípe, no dia 12.

O Sine Móvel é um projeto da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda (Seter) que leva as vagas de emprego para os moradores do bairro, além dos outros serviços da agência como agendamento para emissão de carteira de trabalho e orientação profissional.

As visitas ocorrem uma vez por semana, sempre às quartas-feiras. A van estaciona em um bairro e o atendimento é feito das 13 às 16 horas.

De acordo com a prefeitura, até agosto deste ano foram mais de 1.700 pessoas atendidas pelo projeto.

Para fazer o cadastro e ser encaminhado às oportunidades, os interessados precisam apresentar RG, CPF, comprovante de residência e carteira de trabalho.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

OUTUBRO

24: Nova Carapina I e II, e Barro Branco - pátio da Unidade de Saúde de Barro Branco

31: Laranjeiras Velha

NOVEMBRO

7: Castelândia

14: Parque Jacaraípe

21: São Patrício

28: Estância Monazítica

DEZEMBRO





5: Costa Bela