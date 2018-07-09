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Sine de Linhares abre 53 oportunidades de emprego

Atendimento ocorre das 8 às 13 horas; interessados precisam levar os documentos pessoais para se cadastrar

Publicado em 09 de Julho de 2018 às 14:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2018 às 14:11
Atendimento na agência do Sine de Linhares Crédito: Divulgação/ Secom Linhares
A semana começa com 53 vagas de emprego na agência do Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Linhares. Há oportunidades para técnico de enfermagem, ajudante de açougueiro, chapeiro, instrutor de inglês, líder de produção, entre outras. Há ainda oportunidades para pessoas com deficiência.
Os interessados precisam realizar cadastro no Sine, que fica ao lado da antiga biblioteca municipal, no centro da cidade. O atendimento ocorre das 8h às 13 horas, de segunda a sexta-feira. Telefone para contato: 3371-3476.
O profissional precisa levar a Carteira de Trabalho, RG, CPF e comprovante de residência. Os candidatos são selecionados de acordo com os requisitos exigidos pelas empresas. Quem estiver dentro deste perfil é encaminhados para entrevista.
CONFIRA AS VAGAS
Ajudante de açougueiro (1)
Analista de marketing (1)
Atendente balconista (1)
Auxiliar de expedição (1)
Auxiliar de limpeza PCD (1)
Auxiliar operacional PCD (2)
Costureira de máquina industrial (30)
Chapeiro (1)
Eletricista de instalações de veículos automotores (1)
Instrutor de inglês (1)
Líder de produção (1)
Mecânico de automóvel (1)
Mecânico de refrigeração (1)
Mecânico hidrojato (1)
Mecânico de manutenção máquina industrial (1)
Consultor comercial (1)
Técnico de enfermagem (1)
Técnico em nutrição (1)
Vendedor pracista (2)

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