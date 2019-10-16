Sine de Anchieta abre 35 vagas de emprego nesta quarta

Agência do Sine de Anchieta atente profissionais que querem trabalhar com carteira assinada Crédito: Divulgação/ Sine de Anchieta

Sine de Anchieta está com 35 vagas de emprego abertas nesta quarta-feira (16). As oportunidades são para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os interessados podem procurar a unidade que funciona na Casa do Cidadão, das 8 às 17 horas, na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, s/nº, Centro.

Deste total, 25 chances são destinadas ao cargo de vulcanizador. De acordo com a unidade, o profissional vai trabalhar 12 dias no Rio de Janeiro. Para concorrer, é necessário ter o ensino fundamental completo e, experiência de 12 meses comprovada em carteira.

Há ainda vagas para técnico de enfermagem, vendedor de loja, ajudante de cozinha, entre outras. As chances são para atuar no Sul do Estado.

Confira as vagas:

VULCANIZADOR

Vaga para trabalhar 12 dias no Rio de Janeiro, Ensino Fundamental Completo, experiência de 12 meses na função comprovada em CTPS. Podem se inscrever moradores de todo o Estado Espírito Santo.

Vagas: 23

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Vaga para trabalhar na recepção e atendimento na realização de exames, Curso Técnico em enfermagem e Coren atualizado, A oportunidade é exclusiva para mulher, moradora de Anchieta.

Vaga: 1

VENDEDOR DE LOJA

Vaga para trabalhar em Anchieta, Ensino Médio Completo, experiência na função não sendo necessário em CTPS. A oportunidade é exclusiva para moradores de Anchieta sede. Levar currículo com foto.

Vaga: 1

GREIDISTA

Vaga para trabalhar em Guarapari, ensino fundamental completo e experiência comprovada na função em CTPS. A oportunidade é exclusiva para moradores de Guarapari e Anchieta.

Vaga: 1

OPERADOR DE ROLO COMPACTOR

Vaga para trabalhar em Guarapari, Ensino fundamental completo, CNH D, Experiência comprovada na função em CTPS.A oportunidade é exclusiva para moradores de Guarapari e Anchieta.

Vaga: 1

AJUDANTE DE COZINHA

Vaga para trabalhar em Anchieta, ensino fundamental completo e experiência na função comprovada em CTPS,. A oportunidade é exclusiva para moradores de Anchieta.

Vagas: 2

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

Vaga para trabalhar em Anchieta, Ensino Fundamental Completo, Experiência na função comprovada em CTPS. A oportunidade é exclusiva para moradores de Anchieta.

Vaga: 1

GARÇOM

Vaga para trabalhar em Anchieta, ensino fundamental completo e experiência na função não sendo necessária a comprovada em CTPS. A oportunidade é para moradores de Anchieta.

Vagas: 2

CAMAREIRA DE HOTEL

Vaga para trabalhar em Anchieta, Ensino Fundamental Completo e experiência na função comprovada em CTPS. A oportunidade é exclusiva para mulher, moradora de Anchieta.

Vaga: 1

RECEPCIONISTA DE HOTEL

Vaga para trabalhar em Anchieta, ensino médio completo e experiência na função comprovada em CTPS. A oportunidade é exclusiva para moradores de Anchieta.

Vaga: 1

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Vaga para trabalhar em Anchieta, Ensino superior completo em administração ou Rh, experiência na função comprovada em CTPS, (experiência com departamento pessoal, fechamento de folha de pagamento, admissão, demissão, férias e décimo terceiro, entre outros). Vaga exclusiva para homens moradores de Anchieta, Piúma e Iconha.