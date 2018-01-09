Sine da Serra abre 90 vagas de emprego nesta terça-feira (9)

Sine da Serra Crédito: Divulgação

O Sine da Serra está com 90 vagas de emprego abertas nesta terça-feira (9). Do total de oportunidades, 20 são para motorista de caminhão guindaste.

Para concorrer a uma das vagas, o profissional interessado deve observar a vaga que se encaixa no seu perfil (experiência e escolaridade) e procurar o Pró-Cidadão para se candidatar.

Há chances também para empregada doméstica diarista, passadeira, motorista de empilhadeira, eletricista, entre outras.

Para Pessoas com Deficiência (PCD), há vaga para auxiliar de limpeza.

O Sine fica localizado no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe, e funciona das 8 às 17 horas. O profissional precisa levar os seguintes documentos: carteira de trabalho, CPF, RG e comprovante de residência.

É importante destacar que o Sine não recebe currículos. O candidato vai fazer o cadastro no local e será encaminhado às vagas disponíveis.