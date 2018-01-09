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Sine da Serra abre 90 vagas de emprego nesta terça-feira (9)

Do total de oportunidades, 20 são para motorista de caminhão guindaste

Publicado em 09 de Janeiro de 2018 às 13:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2018 às 13:31
Sine da Serra Crédito: Divulgação
O Sine da Serra está com 90 vagas de emprego abertas nesta terça-feira (9). Do total de oportunidades, 20 são para motorista de caminhão guindaste.
Para concorrer a uma das vagas, o profissional interessado deve observar a vaga que se encaixa no seu perfil (experiência e escolaridade) e procurar o Pró-Cidadão para se candidatar.
Há chances também para empregada doméstica diarista, passadeira, motorista de empilhadeira, eletricista, entre outras.
Para Pessoas com Deficiência (PCD), há vaga para auxiliar de limpeza.
O Sine fica localizado no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe, e funciona das 8 às 17 horas. O profissional precisa levar os seguintes documentos: carteira de trabalho, CPF, RG e comprovante de residência.
É importante destacar que o Sine não recebe currículos. O candidato vai fazer o cadastro no local e será encaminhado às vagas disponíveis.
 

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