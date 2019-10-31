Sine da Serra abre 155 vagas temporárias para final de ano

As chances são para auxiliar de limpeza, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar de padeiro, auxiliar operacional de logística, auxiliar de saúde bucal, promotor de vendas e açougueiro.
De acordo com o Sine da Serra, a maior parte dos contratos temporários terá a duração de 30 dias, com chances de contratação após a finalização. Também há contratos de 90 e 180 dias.
Os interessados devem procurar a agência, a partir das 8 horas, que funciona no Pró-Cidadão, na avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe (antigo Shopping Norte). É necessário levar RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência.
Além das vagas temporárias, o Sine da Serra está com outras vagas de emprego abertas nesta semana. Ao todo, são 285 oportunidades.
CONFIRA AS VAGAS TEMPORÁRIAS
Atendente do setor de frios e laticínios - 11 vagas
Auxiliar de limpeza - 90 vagas
Auxiliar de padeiro - 9 vagas
Auxiliar operacional de logística - 25 vagas
Auxiliar de saúde bucal - 1 vaga
Promotor de vendas - 1 vaga
Açougueiro - 18 vagas