Sine da Serra abre 155 vagas temporárias para final de ano

Sine da Serra tem mais de 150 vagas abertas para cargos temporários Crédito: Vitor Jubini

Boa oportunidade para quem procura emprego temporário. O Sine da Serra vai oferecer nesta sexta-feira (1º de novembro) 155 oportunidades para quem quer garantir um trabalho no final do ano.

As chances são para auxiliar de limpeza, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar de padeiro, auxiliar operacional de logística, auxiliar de saúde bucal, promotor de vendas e açougueiro.

De acordo com o Sine da Serra, a maior parte dos contratos temporários terá a duração de 30 dias, com chances de contratação após a finalização. Também há contratos de 90 e 180 dias.

Os interessados devem procurar a agência, a partir das 8 horas, que funciona no Pró-Cidadão, na avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe (antigo Shopping Norte). É necessário levar RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência.

Além das vagas temporárias, o Sine da Serra está com outras vagas de emprego abertas nesta semana. Ao todo, são 285 oportunidades.

CONFIRA AS VAGAS TEMPORÁRIAS

Atendente do setor de frios e laticínios - 11 vagas

Auxiliar de limpeza - 90 vagas

Auxiliar de padeiro - 9 vagas

Auxiliar operacional de logística - 25 vagas

Auxiliar de saúde bucal - 1 vaga

Promotor de vendas - 1 vaga