Setades abre 300 vagas em curso de Segurança Alimentar e Nutricional

A Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), em parceria com a Escola de Serviço Público do Espírito Santo (Esesp), lança um novo curso a distância, com o tema Educação Alimentar e Nutricional.
São 300 vagas, distribuídas em duas turmas, e para fazer a inscrição basta acessar o site da Setades até o próximo domingo (17). A capacitação é gratuita e será realizada a distância, por meio de uma plataforma on-line.
A secretária da Setades, Andrezza Rosalém, ressalta que a capacitação integra os esforços da Secretaria pela qualificação dos profissionais envolvidos nas atividades de educação alimentar e nutricional da rede socioassistencial.
Investir na qualificação dos nossos técnicos traz resultados diretos na qualidade do serviço ofertado ao cidadão. Por isso, estamos com uma programação diversa nas áreas de Assistência e Desenvolvimento Social, por meio do CapacitaSUAS e dos cursos de Segurança Alimentar e Nutricional, contribuindo para a promoção de boas práticas em toda nossa rede.
O curso objetiva além de capacitação profissional, estimular e qualificar o desenvolvimento e a implementação de ações de Educação Alimentar e Nutricional na rede socioassistencial e no Estado.
A formação possui carga horária de 40 horas, distribuída em cinco módulos, e tem com o público prioritário servidores públicos, trabalhadores da rede socioassistencial pública e privada, e representantes da sociedade civil ligados à temática, residentes no estado.