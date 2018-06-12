Setades abre 300 vagas em curso de Segurança Alimentar e Nutricional

A Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), em parceria com a Escola de Serviço Público do Espírito Santo (Esesp), lança um novo curso a distância, com o tema Educação Alimentar e Nutricional.

São 300 vagas, distribuídas em duas turmas, e para fazer a inscrição basta acessar o site da Setades até o próximo domingo (17). A capacitação é gratuita e será realizada a distância, por meio de uma plataforma on-line.

A secretária da Setades, Andrezza Rosalém, ressalta que a capacitação integra os esforços da Secretaria pela qualificação dos profissionais envolvidos nas atividades de educação alimentar e nutricional da rede socioassistencial.

Investir na qualificação dos nossos técnicos traz resultados diretos na qualidade do serviço ofertado ao cidadão. Por isso, estamos com uma programação diversa nas áreas de Assistência e Desenvolvimento Social, por meio do CapacitaSUAS e dos cursos de Segurança Alimentar e Nutricional, contribuindo para a promoção de boas práticas em toda nossa rede.

O curso objetiva além de capacitação profissional, estimular e qualificar o desenvolvimento e a implementação de ações de Educação Alimentar e Nutricional na rede socioassistencial e no Estado.