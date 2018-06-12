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Qualificação

Setades abre 300 vagas em curso de Segurança Alimentar e Nutricional

Formação conta com carga horária de 40 horas

Publicado em 12 de Junho de 2018 às 15:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2018 às 15:15
A Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), em parceria com a Escola de Serviço Público do Espírito Santo (Esesp), lança um novo curso a distância, com o tema Educação Alimentar e Nutricional.
São 300 vagas, distribuídas em duas turmas, e para fazer a inscrição basta acessar o site da Setades até o próximo domingo (17). A capacitação é gratuita e será realizada a distância, por meio de uma plataforma on-line.
Clique aqui para se inscrever
A secretária da Setades, Andrezza Rosalém, ressalta que a capacitação integra os esforços da Secretaria pela qualificação dos profissionais envolvidos nas atividades de educação alimentar e nutricional da rede socioassistencial.
Investir na qualificação dos nossos técnicos traz resultados diretos na qualidade do serviço ofertado ao cidadão. Por isso, estamos com uma programação diversa nas áreas de Assistência e Desenvolvimento Social, por meio do CapacitaSUAS e dos cursos de Segurança Alimentar e Nutricional, contribuindo para a promoção de boas práticas em toda nossa rede.
O curso objetiva além de capacitação profissional, estimular e qualificar o desenvolvimento e a implementação de ações de Educação Alimentar e Nutricional na rede socioassistencial e no Estado.
A formação possui carga horária de 40 horas, distribuída em cinco módulos, e tem com o público prioritário servidores públicos, trabalhadores da rede socioassistencial pública e privada, e representantes da sociedade civil ligados à temática, residentes no estado.

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