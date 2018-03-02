Sesp convoca empresas para organizar concurso da PM

Treinamento de novos policiais militares no Centro de Formação, que fica em Cariacica Crédito: Fábio Vicentini - 23/08/2011

A Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo (Sesp) publicou nesta sexta-feira (2) o edital de chamamento público para que empresas interessadas em organizar os concursos públicos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros possam encaminhar suas propostas.

A documentação deve ser encaminhada à Comissão Permanente de Licitação (CPL) da Sesp, que fica na Avenida Beira-Mar, 2.355, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP 29050-625, até o dia 20 de março de 2018 às 18 horas.

Ao todo, serão 437 vagas. Para a PM serão 310 oportunidades, distribuídas pelos cargos de soldado (250), oficial (30), oficial médico do Hospital da Polícia Militar (20) e músico (10). Para bombeiros, são 120 soldados e 7 oficiais. A remuneração é de R$ 3.272,06 para soldados e R$ 6.716,48 para oficiais. Já estão inclusos a escala extra e o auxílio alimentação.

De acordo com o edital da Sesp, são pré-requisitos para a contratação da instituição: ser brasileira; ser incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou dedicada à recuperação social do preso; ter inquestionável reputação ético-profissional; não possuir fins lucrativos.

O documento diz ainda que o objetivo da contratação da empresa para a realização de serviço de coordenação, organização, planejamento e execução de cinco concursos públicos, visando o provimento de vagas para os Cursos de Formação de Oficiais (CFO) do Quadro de Oficiais Combatentes (QOC) da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), e os Cursos de Formação de Soldados (CFSd) da PMES (QPMP-C e QPMP-M) e CBMES (QPCBM).

A previsão é de que as seleções registrem a participação de 50 mil candidatos, sendo 10 mil inscritos para oficiais e 40 mil para soldados.

A empresa deverá apresentar a proposta comercial com valor global e orçamento discriminado para a prestação dos serviços constantes no Termo de Referência, tendo por parâmetro a estimativa de inscritos indicada, bem como proposta aditiva de valor, per capita, que abarque os custos decorrentes de eventual quantitativo de inscritos acima da estimativa fixada, considerado cada um dos concursos.

Além disso, a instituição terá que comprovar, por meio de atestado e certidões de capacidade técnica, de que a organizadora detém experiência anterior na execução de concursos com características e quantidades similares; e ter experiência na execução de concursos públicos que disponham de etapa de teste de aptidão física; entre outras exigências.

SOBRE O CONCURSO

A abertura do concurso público para área de segurança pública foi anunciada pelo governador Paulo Hartung em novembro. Na época, a informação era de que o edital seria publicado em dezembro. Depois disso, essa previsão foi alterada para janeiro e fevereiro. Com a definição da empresa organizadora, as regras do certame podem ser publicadas.

Para participar do concurso, é necessário ter o nível médio, com exceção dos oficiais médicos, que exigem o nível superior.

O processo seletivo contará com provas objetivas, teste de aptidão física, exame psicossomático, exame de saúde, investigação social e teste toxicológico.

O curso de formação de soldados tem a duração de dois anos, sendo um ano de teoria e um ano de estágio supervisionado. Já a formação dos oficiais é de três anos e um de estágio probatório. É bom lembrar que os oficiais saem da academia com uma formação de nível superior.

Os últimos concursos para soldado e oficial foram lançados em 2013. Já o Corpo de Bombeiros teve o último edital publicado no final de 2010.