Serra cria lei que amplia chances de emprego para jovens

Prefeitura da Serra criou lei que vai beneficiar adolescentes e jovens entre 14 e 24 anos Crédito: Guilherme Ferrari

Uma nova lei da Prefeitura da Serra vai ampliar a oferta de emprego para adolescentes e jovens que moram no município da Serra. De acordo com o decreto nº 3272, as empresas que prestam serviço para a administração municipal ficam obrigadas a contratar adolescentes e jovens aprendizes moradores do município.

A legislação já foi sancionada pelo prefeito Audifax Barcelos e estabelece que as empresas devem reservar de 5 a 15% para esse tipo de contratação.

A contratação vai acontecer por meio da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda (Seter). As empresas vão informar as oportunidades disponíveis, que serão divulgadas pelo Sine.

As oportunidades são para pessoas com idade entre 14 e 24 anos, moradores da Serra cujas famílias sejam beneficiárias de programa de transferência de renda, egressos do trabalho infantil, com deficiência, matriculados na rede pública de ensino, entre outros.