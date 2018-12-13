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Prefeitura

Serra cria lei que amplia chances de emprego para jovens

Nova legislação obriga que empresas prestadoras de serviços contratem moradores do município

Publicado em 13 de Dezembro de 2018 às 13:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2018 às 13:35
Prefeitura da Serra criou lei que vai beneficiar adolescentes e jovens entre 14 e 24 anos Crédito: Guilherme Ferrari
Uma nova lei da Prefeitura da Serra vai ampliar a oferta de emprego para adolescentes e jovens que moram no município da Serra. De acordo com o decreto nº 3272, as empresas que prestam serviço para a administração municipal ficam obrigadas a contratar adolescentes e jovens aprendizes moradores do município.
A legislação já foi sancionada pelo prefeito Audifax Barcelos e estabelece que as empresas devem reservar de 5 a 15% para esse tipo de contratação.
A contratação vai acontecer por meio da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda (Seter). As empresas vão informar as oportunidades disponíveis, que serão divulgadas pelo Sine.
As oportunidades são para pessoas com idade entre 14 e 24 anos, moradores da Serra cujas famílias sejam beneficiárias de programa de transferência de renda, egressos do trabalho infantil, com deficiência, matriculados na rede pública de ensino, entre outros.
 

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