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Temporários

Serra abre seleção para contratar profissionais na área da Saúde

Oportunidades são para assistente social, médico e psicólogo. Inscrições podem ser feitas até o dia 2 de outubro; veja como se inscrever

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 16:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2020 às 16:17
Prefeitura da Serra
Prefeitura da Serra abriu processo seletivo para contratar profissionais temporários Crédito: Guilherme Ferrari
Prefeitura da Serra vai contratar profissionais temporários de nível superior para atuar na área da Saúde. As oportunidades são para os cargos de assistente social, médico e psicólogos. O salário pode chegar a R$ 3.376,46 e os profissionais também recebem auxílio alimentação de R$ 350.
As contratações serão por um prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, conforme a necessidade da Secretaria de Saúde do município.
As inscrições podem ser feitas até as 12h do dia 2 de outubro de 2020, no site da prefeitura. O processo seletivo será realizado em apenas uma etapa, a avaliação de títulos.

SAIBA MAIS

ASSISTENTE SOCIAL

  • Requisitos: Diploma ou certidão de conclusão de curso de graduação de nível superior em Serviço Social e Registro no Conselho Regional de Classe.
  • Remuneração: (salário base + 20% de insalubridade) R$ 2.964,07, mais auxílio alimentação mensal no valor de R$ 350
  • Carga horária: 30 horas semanais 
  • Atribuições: Atendimento infantil e adulto 

MÉDICO (DIARISTA): CLÍNICO GERAL PARA ATUAR NA SAÚDE MENTAL

  • Requisitos: Diploma ou certidão de conclusão de curso de graduação de nível superior em Medicina e Registro no Conselho Regional de Medicina (CRM). 
  • Remuneração: (salário base + 20% de insalubridade) R$ 3.376,46, mais auxílio alimentação mensal no valor de R$ 350.
  • Carga horária: 20 horas semanais 
  • Atribuições: Atendimento infantil e adulto

MÉDICO (DIARISTA): PSIQUIATRIA

  • Requisitos: Diploma ou certidão de conclusão de curso de graduação de nível superior em Medicina e Registro no Conselho Regional de Medicina. 
  • Remuneração: (salário base + 20% de insalubridade) R$ 3.376,46, mais auxílio alimentação mensal no valor de R$ 350
  • Carga horária: 20 horas semanais 
  • Atribuições: Atendimento infantil e adulto 

PSICÓLOGO

  • Requisitos: Diploma ou certidão de conclusão de curso de graduação de nível superior em Psicologia e Registro no Conselho Regional de Classe. 
  • Remuneração: (salário base + 20% de insalubridade) R$ 2.964,07, mais auxílio alimentação mensal no valor de R$ 350.
  • Carga horária: 30 horas semanais
  • Atribuições: Atendimento infantil e adulto.

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