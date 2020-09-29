Serra abre seleção para contratar profissionais na área da Saúde

A Prefeitura da Serra vai contratar profissionais temporários de nível superior para atuar na área da Saúde. As oportunidades são para os cargos de assistente social, médico e psicólogos. O salário pode chegar a R$ 3.376,46 e os profissionais também recebem auxílio alimentação de R$ 350.
As contratações serão por um prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, conforme a necessidade da Secretaria de Saúde do município.
As inscrições podem ser feitas até as 12h do dia 2 de outubro de 2020, no site da prefeitura. O processo seletivo será realizado em apenas uma etapa, a avaliação de títulos.
SAIBA MAIS
ASSISTENTE SOCIAL
- Requisitos: Diploma ou certidão de conclusão de curso de graduação de nível superior em Serviço Social e Registro no Conselho Regional de Classe.
- Remuneração: (salário base + 20% de insalubridade) R$ 2.964,07, mais auxílio alimentação mensal no valor de R$ 350
- Carga horária: 30 horas semanais
- Atribuições: Atendimento infantil e adulto
MÉDICO (DIARISTA): CLÍNICO GERAL PARA ATUAR NA SAÚDE MENTAL
- Requisitos: Diploma ou certidão de conclusão de curso de graduação de nível superior em Medicina e Registro no Conselho Regional de Medicina (CRM).
- Remuneração: (salário base + 20% de insalubridade) R$ 3.376,46, mais auxílio alimentação mensal no valor de R$ 350.
- Carga horária: 20 horas semanais
- Atribuições: Atendimento infantil e adulto
MÉDICO (DIARISTA): PSIQUIATRIA
- Requisitos: Diploma ou certidão de conclusão de curso de graduação de nível superior em Medicina e Registro no Conselho Regional de Medicina.
- Remuneração: (salário base + 20% de insalubridade) R$ 3.376,46, mais auxílio alimentação mensal no valor de R$ 350
- Carga horária: 20 horas semanais
- Atribuições: Atendimento infantil e adulto
PSICÓLOGO
- Requisitos: Diploma ou certidão de conclusão de curso de graduação de nível superior em Psicologia e Registro no Conselho Regional de Classe.
- Remuneração: (salário base + 20% de insalubridade) R$ 2.964,07, mais auxílio alimentação mensal no valor de R$ 350.
- Carga horária: 30 horas semanais
- Atribuições: Atendimento infantil e adulto.