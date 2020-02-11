Senai abre vagas de emprego para instrutores na Grande Vitória

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) abre as inscrições do processo seletivo para os cargos de instrutores de educação. Todas as chances são para profissionais de nível técnico da Grande Vitória. Os interessados têm até esta sexta feira (14) para se inscrever.
São oito oportunidades para os cargos de instrutor nas áreas de empilhadeira, solda, sistemas de informação, refrigeração, mecânica, elétrica, e mecânica automotiva. Para se candidatar é preciso ter curso técnico na função de interesse e conhecimento do pacote Office. Além do salário, os profissionais ganham benefícios como plano de saúde e vale refeição.
As inscrições vão até o dia 14 de fevereiro, e devem ser realizadas através do site da Findes, na aba Trabalhe Conosco. O edital prevê que a seleção compreenderá as etapas de exame de habilidades e conhecimentos mediante análise curricular, aula expositiva e entrevista final, todas de caráter eliminatório.
CONFIRA OS REQUISITOS PARA CADA CARGO
- INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL BÁSICA EMPILHADEIRA
- Benefícios: Plano de saúde, ticket refeição (para carga horária acima de 20 horas semanais).
- Formação: Ensino médio completo. Curso de operador de empilhadeira concluído.
- Experiência: Experiência profissional na área como operador de empilhadeira. Desejável em regência de classe.
- Conhecimentos: Conhecimentos em Pacote Office.
- Vagas: 1
- INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL BÁSICA SOLDA
- Benefícios: Plano de saúde, ticket refeição (para carga horária acima de 20 horas semanais).
- Formação: Ensino médio completo. Curso Técnico em Mecânica completo.
- Experiência: Experiência profissional na área como soldador. Desejável em regência de classe.
- Conhecimentos: Conhecimentos em Pacote Office.
- Vagas: 1
- INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL BÁSICA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
- Benefícios: Plano de saúde, ticket refeição (para carga horária acima de 20 horas semanais).
- Formação: Ensino médio completo. Curso Técnico em Informática ou áreas correlatas.
- Experiência: Experiência profissional em instalação e reparação de redes de computadores. Desejável em regência de classe.
- Conhecimentos: Conhecimentos em Pacote Office.
- Vagas: 1
- INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL BÁSICA REFRIGERAÇÃO
- Benefícios: Plano de saúde, ticket refeição (para carga horária acima de 20 horas semanais).
- Formação: Ensino médio completo. Curso Técnico em Refrigeração ou Técnico em Mecânica concluído.
- Experiência: Experiência profissional como mecânico de refrigeração. Desejável em regência de classe.
- Conhecimentos: Conhecimentos em Pacote Office.
- Vagas: 1
- INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA ELÉTRICA
- Benefícios: Plano de saúde, ticket refeição (para carga horária acima de 20 horas semanais).
- Formação: Ensino superior completo em Engenharia Elétrica, com especialização na área pedagógica ou habilitação em docência.
- Experiência: Experiência profissional na área de eletrotécnica. Desejável em regência de classe.
- Conhecimentos: Conhecimentos em Pacote Office.
- Vagas: 1
- INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL BÁSICA MECÂNICA
- Benefícios: Plano de saúde, ticket refeição (para carga horária acima de 20 horas semanais).
- Formação: Ensino médio completo. Curso Técnico em Mecânica concluído.
- Experiência: Experiência profissional como mecânico de manutenção de máquinas industriais. Desejável em regência de classe.
- Conhecimentos: Conhecimentos em Pacote Office.
- Vagas: 1
- INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA ELÉTRICA
- Benefícios: Plano de saúde, ticket refeição (para carga horária acima de 20 horas semanais).
- Formação: Ensino superior completo em Engenharia Elétrica, com especialização na área pedagógica ou habilitação em docência.
- Experiência: Experiência profissional na área de eletrotécnica. Desejável em regência de classe.
- Conhecimentos: Conhecimentos em Pacote Office.
- Vagas: 1
- INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA MECÂNICA AUTOMOTIVA
- Benefícios: Plano de saúde, ticket refeição (para carga horária acima de 20 horas semanais).
- Formação: Ensino superior completo em Engenharia Mecânica ou Elétrica, com especialização na área pedagógica ou habilitação em docência. Pós-graduação completa na área.
- Experiência: Experiência profissional na área de mecânica automotiva. Desejável em regência de classe.
- Conhecimentos: Conhecimentos em Pacote Office.
- Vagas: 1