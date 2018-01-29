Semana inicia com mais de 130 vagas de emprego no Sine

Crédito: Fernando Madeira

Quem está à procura de um novo emprego ou recolocação no mercado de trabalho encontra, nesta segunda-feira (29), 136 oportunidades nas agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine) no Espírito Santo. As informações foram divulgadas pelo Governo do Estado.

Ha vagas de atendente de Telemarketing e auxiliar de bibliotecas, ambas destinadas a pessoas com deficiência. Há ainda oportunidades para consultor de vendas, costureira overloque, mecânico de manutenção, vendedor, entre outras.

Os interessados em alguma das oportunidades anunciadas precisam criar, junto à unidade do Sine, um cadastro com informações pessoais, qualificação e experiência profissional. Para isso, é necessário apresentar Carteira de Trabalho, RG, CPF e comprovante de residência.

As agências selecionam os candidatos que atendem aos requisitos predeterminados pelas empresas. Para mais informações sobre as exigências para concorrer às oportunidades anunciadas é necessário entrar em contato com o Sine. As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações sem aviso prévio.

SINE ARACRUZ

Endereço: Av. Venâncio Flores, s/nº, Centro

Auxiliar de limpeza  02

Auxiliar de cozinha  02

Padeiro  01

Pizzaiolo  01

Técnico de enfermagem do trabalho  01

Vidraceiro  01

Vendedor  01

Instrutor de informática  01

Zelador  02

SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Endereço: Rua Vereador Vantuil Ribeiro Fagundes, 100 - Centro

Marmorista/Acabador  03

Eletricista de Manutenção  02

Mecânico de Manutenção  04

Polidor Máquina Semiautomática  03

Resinador  01

Serrador/Pedreira  03

Acabador/Marmorista  01

SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Endereço: Avenida Beira Rio, Nº 141, Ed. Portela, Bairro Guandu

Acabador de mármore e granito  03

Auxiliar de escritório  01

Estoquista  01

Fiscal de loja (vaga para pessoas com deficiência)  01

Gerente operacional  01

Instalador de vidros  01

Mecânico de Caminhão  02

Pedreiro (vaga para pessoas com deficiência)  02

SINE CARIACICA

Endereço: Av. Aloizio Santos, 500, Santo André

Atendente de Telemarketing (vagas para pessoas com deficiência)  10

Auxiliar de biblioteca (vagas para pessoas com deficiência)  08

Borracheiro  01

Consultor de vendas  10

Mecânico de automóvel  01

Servente de limpeza (vagas para pessoas com deficiência)  02

Vendedor  03

SINE COLATINA

Endereço: Av. Getúlio Vargas, 98, Centro

Costureira overloque  05

Auxiliar contábil  01

Instrutor de inglês  01

SINE LINHARES

Endereço: Avenida Governador Lindenberg, 660, Centro.

Acabador de mármore  02

Agente de microcrédito  03

Ajudante de cozinha  02

Ajudante de vaqueiro  01

Assistente administrativo  03

Assistente administrativo (vaga para pessoas com deficiência)  03

Analista de marketing  01

Confeiteiro  01

Consultor estratégico de negócios  01

Coordenador administrativo  03

Cozinheiro  03

Garçom  02

Motorista de caminhão rollon rollof  01

Secretária  01

Serralheiro  01

Vendedor porta a porta  03

Vidraceiro  01

SINE SÃO MATEUS

Endereço: Praça Anchieta, 152  Centro.

Atendente balconista  01

Auxiliar administrativo  01

Auxiliar de cozinha  02

Chapeiro  01

Cozinheiro  01

Padeiro  01

Técnico em refrigeração  02

Vendedor de Picolé  10

Vendedor interno  01