Semana inicia com mais de 130 vagas de emprego no Sine

Quem está à procura de um novo emprego ou recolocação no mercado de trabalho encontra, nesta segunda-feira (29), 136 oportunidades nas agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine) no Espírito Santo. As informações foram divulgadas pelo Governo do Estado.
Ha vagas de atendente de Telemarketing e auxiliar de bibliotecas, ambas destinadas a pessoas com deficiência. Há ainda oportunidades para consultor de vendas, costureira overloque, mecânico de manutenção, vendedor, entre outras.
Os interessados em alguma das oportunidades anunciadas precisam criar, junto à unidade do Sine, um cadastro com informações pessoais, qualificação e experiência profissional. Para isso, é necessário apresentar Carteira de Trabalho, RG, CPF e comprovante de residência.
As agências selecionam os candidatos que atendem aos requisitos predeterminados pelas empresas. Para mais informações sobre as exigências para concorrer às oportunidades anunciadas é necessário entrar em contato com o Sine. As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações sem aviso prévio.
SINE ARACRUZ
Endereço: Av. Venâncio Flores, s/nº, Centro
Auxiliar de limpeza 02
Auxiliar de cozinha 02
Padeiro 01
Pizzaiolo 01
Técnico de enfermagem do trabalho 01
Vidraceiro 01
Vendedor 01
Instrutor de informática 01
Zelador 02
SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Endereço: Rua Vereador Vantuil Ribeiro Fagundes, 100 - Centro
Marmorista/Acabador 03
Eletricista de Manutenção 02
Mecânico de Manutenção 04
Polidor Máquina Semiautomática 03
Resinador 01
Serrador/Pedreira 03
Acabador/Marmorista 01
SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço: Avenida Beira Rio, Nº 141, Ed. Portela, Bairro Guandu
Acabador de mármore e granito 03
Auxiliar de escritório 01
Estoquista 01
Fiscal de loja (vaga para pessoas com deficiência) 01
Gerente operacional 01
Instalador de vidros 01
Mecânico de Caminhão 02
Pedreiro (vaga para pessoas com deficiência) 02
SINE CARIACICA
Endereço: Av. Aloizio Santos, 500, Santo André
Atendente de Telemarketing (vagas para pessoas com deficiência) 10
Auxiliar de biblioteca (vagas para pessoas com deficiência) 08
Borracheiro 01
Consultor de vendas 10
Mecânico de automóvel 01
Servente de limpeza (vagas para pessoas com deficiência) 02
Vendedor 03
SINE COLATINA
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 98, Centro
Costureira overloque 05
Auxiliar contábil 01
Instrutor de inglês 01
SINE LINHARES
Endereço: Avenida Governador Lindenberg, 660, Centro.
Acabador de mármore 02
Agente de microcrédito 03
Ajudante de cozinha 02
Ajudante de vaqueiro 01
Assistente administrativo 03
Assistente administrativo (vaga para pessoas com deficiência) 03
Analista de marketing 01
Confeiteiro 01
Consultor estratégico de negócios 01
Coordenador administrativo 03
Cozinheiro 03
Garçom 02
Motorista de caminhão rollon rollof 01
Secretária 01
Serralheiro 01
Vendedor porta a porta 03
Vidraceiro 01
SINE SÃO MATEUS
Endereço: Praça Anchieta, 152 Centro.
Atendente balconista 01
Auxiliar administrativo 01
Auxiliar de cozinha 02
Chapeiro 01
Cozinheiro 01
Padeiro 01
Técnico em refrigeração 02
Vendedor de Picolé 10
Vendedor interno 01
Vendedor porta a porta 01