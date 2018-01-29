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Vagas

Semana inicia com mais de 130 vagas de emprego no Sine

Há oportunidades para consultor de vendas, costureira overloque, mecânico de manutenção, vendedor, entre outras

Publicado em 28 de Janeiro de 2018 às 23:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2018 às 23:59
Crédito: Fernando Madeira
Quem está à procura de um novo emprego ou recolocação no mercado de trabalho encontra, nesta segunda-feira (29), 136 oportunidades nas agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine) no Espírito Santo. As informações foram divulgadas pelo Governo do Estado.
Ha vagas de atendente de Telemarketing e auxiliar de bibliotecas, ambas destinadas a pessoas com deficiência. Há ainda oportunidades para consultor de vendas, costureira overloque, mecânico de manutenção, vendedor, entre outras.
Os interessados em alguma das oportunidades anunciadas precisam criar, junto à unidade do Sine, um cadastro com informações pessoais, qualificação e experiência profissional. Para isso, é necessário apresentar Carteira de Trabalho, RG, CPF e comprovante de residência.
As agências selecionam os candidatos que atendem aos requisitos predeterminados pelas empresas. Para mais informações sobre as exigências para concorrer às oportunidades anunciadas é necessário entrar em contato com o Sine. As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações sem aviso prévio.
SINE ARACRUZ
Endereço: Av. Venâncio Flores, s/nº, Centro 
Auxiliar de limpeza  02
Auxiliar de cozinha  02
Padeiro  01
Pizzaiolo  01
Técnico de enfermagem do trabalho  01
Vidraceiro  01
Vendedor  01
Instrutor de informática  01
Zelador  02
SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Endereço: Rua Vereador Vantuil Ribeiro Fagundes, 100 - Centro
Marmorista/Acabador  03
Eletricista de Manutenção  02
Mecânico de Manutenção  04
Polidor Máquina Semiautomática  03
Resinador  01
Serrador/Pedreira  03
Acabador/Marmorista  01
SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço: Avenida Beira Rio, Nº 141, Ed. Portela, Bairro Guandu
Acabador de mármore e granito  03
Auxiliar de escritório  01
Estoquista  01
Fiscal de loja (vaga para pessoas com deficiência)  01
Gerente operacional  01
Instalador de vidros  01
Mecânico de Caminhão  02
Pedreiro (vaga para pessoas com deficiência)  02
SINE CARIACICA
Endereço: Av. Aloizio Santos, 500, Santo André
Atendente de Telemarketing (vagas para pessoas com deficiência)  10
Auxiliar de biblioteca (vagas para pessoas com deficiência)  08
Borracheiro  01
Consultor de vendas  10
Mecânico de automóvel  01
Servente de limpeza (vagas para pessoas com deficiência)  02
Vendedor  03
SINE COLATINA
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 98, Centro
Costureira overloque  05
Auxiliar contábil  01
Instrutor de inglês  01
SINE LINHARES
Endereço: Avenida Governador Lindenberg, 660, Centro.
Acabador de mármore  02
Agente de microcrédito  03
Ajudante de cozinha  02
Ajudante de vaqueiro  01
Assistente administrativo  03
Assistente administrativo (vaga para pessoas com deficiência)  03
Analista de marketing  01
Confeiteiro  01
Consultor estratégico de negócios  01
Coordenador administrativo  03
Cozinheiro  03
Garçom  02
Motorista de caminhão rollon rollof  01
Secretária  01
Serralheiro  01
Vendedor porta a porta  03
Vidraceiro  01
SINE SÃO MATEUS
Endereço: Praça Anchieta, 152  Centro.
Atendente balconista  01
Auxiliar administrativo  01
Auxiliar de cozinha  02
Chapeiro  01
Cozinheiro  01
Padeiro  01
Técnico em refrigeração  02
Vendedor de Picolé  10
Vendedor interno  01
Vendedor porta a porta  01

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