Semana começa com quase 600 chances de emprego no ES

Carteira de trabalho: 12% da população sem emprego Crédito: Arquivo

A semana começa com quase 600 oportunidade de emprego abertas em todo o Estado. Há chances para todos os níveis de escolaridade e para profissionais com ou sem experiência. Os interessados podem procurar uma das agências, sem se esquecer de levar os documentos pessoais.

Os candidatos são encaminhados para a entrevista de emprego de acordo com o perfil traçado pelas empresas. Se não houver a vaga de interesse, é possível realizar o cadastro para oportunidades futuras.

Nas agências do Sine estadual, ligadas ao governo do Estado, a oferta é de 179 vagas. Há vagas de recepcionista, engenheiro civil, cozinheiro e garçom, entre outros.

Na Agência do Trabalhador de Cariacica, quem procura emprego com carteira assinada encontra 213 vagas. Só para se ter uma ideia, há 55 vagas para representante de atendimento e 20 vagas para cobrador.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR CARIACICA

Endereço: Avenida Kléber Andrade, 05, bairro Rio Branco, Cariacica (via de acesso ao estádio Kleber Andrade).

Vagas: Analista comercial (1), analista de rede (1), aplicador de laser (1), assistente de projeto (1), assistente de TI (1), atendente de suporte (1), auxiliar de atendimento (1), auxiliar de laboratório (1), camareira (3), cobrador (20), confeiteiro (1), estágio de administração (4), estágio de ciências contábeis (1), estágio de comércio exterior (1),estágio de comunicação social (2),estágio de direito (1),estágio de ensino médio (5),estágio de gestão financeira (1),estágio marketing (2),estágio de pós graduação em direito (1),estágio de psicologia (2),estágio de publicidade e propaganda (1),estágio de técnico em administração (3),estágio superior em administração (3),estágio em relações públicas (1), instrumentador cirúrgico (1), mecânico diesel (1), motorista (20), oficial polivalente (1), orientador ambiental (1), pizzaiolo (1), representante de atendimento (55), salgadeira (1), supervisor de saúde - médico do trabalho (1), supervisor de segurança do trabalho (1), suporte técnico nível II (1), técnico em enfermagem (10), técnico de manutenção e instalação de rede (1), técnico em refrigeração (1), vendedor (1) e vendedor externo (2). Para pessoas com deficiência: auxiliar administrativo (2), auxiliar de produção (3), cobrador (5), eletricista (3), menor aprendiz (4), motorista de entrega (1), representante de atendimento (30) e técnico em eletrotécnica - energia solar (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA

Endereço: Rua Amélia da Cunha Ornalas, 295, Bento Ferreira.

Vagas: assistente administrativo para pessoa com deficiência (1), atendente de telemarketing para pessoa com deficiência (55), auxiliar de limpeza para pessoa com deficiência (4), chapista de lanchonete (2), confeiteiro para pessoa com deficiência (2), consultor de vendas (11), costureira geral (8), desenhista industrial gráfico - design gráfico (2), empregado doméstico faxineiro (1), estampador de tecido (2), garçom (2), gerente de loja e supermercado (1), mecânico de automóvel (2), pizzaiolo para pessoa com deficiência (5), promotor de vendas (1), supervisor de atendimento ao cliente (1), vendedor de serviços (1), vigia para pessoa com deficiência (1), recepcionista atendente para pessoa com deficiência (1), arte-finalista (1), costureiro (3), vendedor de consórcio (10), forneiro de padaria para pessoa com deficiência (1), técnico em fibras ópticas (10), instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações (10), mecânico de Máquinas Pesadas - Manutenção (1), operador de Pá Carregadeira e Tratores (10) e Bordadeira (1).

SINE ANCHIETA

Endereço: Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, esquina com a Rodovia do Sol, s/n, Centro (Casa do Cidadão).

Vagas: Assistente administrativo (1), repositor de mercadorias (3), enfermeiro do trabalho (1) e frentista (1).

SINE ARACRUZ

Endereço: Av. Venâncio Flores, s/nº, Centro - Aracruz.

Vagas: Eletricista (1), técnico de refrigeração (1), técnico de laboratório de análises clínicas (1), padeiro/confeiteiro (1), motorista de automóveis (1), engenheiro Civil (1), engenheiro de projetos (1).

SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Endereço: Alameda santa Terezinha, 100  Barra de São Francisco.

Vagas: Auxiliar administrativo (1) e vendedor externo (2).

SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Endereço: Avenida Beira Rio, Nº 141, Ed. Portela, Bairro Guandu, Cach. de Itapemirim

Vagas: Analista financeiro para pessoa com deficiência (1), auxiliar de topógrafo para pessoa com deficiência (1), cozinheiro (2), designer gráfico (1), encarregado de manutenção civil para pessoa com deficiência (1), encarregado de produção de álcool para pessoa com deficiência (1), garçom (2), gestor ambiental para pessoa com deficiência (1), operador de cozedor para pessoa com deficiência (1), pintor automotivo (1), pregoeiro eletrônico e presencial (1), resinador (1), serrador de granito (2) e vendedor externo (2).

SINE CARIACICA

Endereço: Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica-ES.

Vagas: Arte-finalista (1) e operador de empilhadeira (5).

SINE COLATINA

Endereço: Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.

Vagas: Operador de carregadeira (1), operador de retro escavadeira (1), motorista de caminhão basculante (3), motorista de caminhão comboio (1), pedreiro (3), carpinteiro (3), auxiliar de obras (16), estágio para auxiliar administrativo (2) e cuidadora de idosos (3).

SINE LINHARES

Endereço: Avenida Governador Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: Acabador de mármore (2), auxiliar de limpeza (2), cozinheiro (1), instalador de piscina (1)

mecânico de refrigeração (1), mecânico automotivo (4), mecânico/Op. de máquinas (1), motorista de caminhão leve (2), operador de máquina de sorvete (1), pintor industrial (1), pintor industrial alpinista (5), representante comercial (1), auxiliar de obras (1), sushiman (1), técnico em meio ambiente (1) e trabalhador rural (1).

SINE NOVA VENÉCIA

Endereço: Rua Espírito Santo, 85 - Beira Rio.

Vagas: Técnico de informática (1), vendedor externo (2), vendedor interno (1), representante comercial (1), instalador de internet (1), chapeiro (1), dentista (1), auxiliar de serviços gerais (1) e balconista (1).

SINE SÃO MATEUS

Endereço: Praça Anchieta, 152  Centro.

Vagas: Auxiliar de saúde bucal (1), auxiliar de produção (15), contato publicitário (1), cozinheira industrial (1), costureira (1), cozinheiro (1), dentista (1), eletricista automotivo (1), enfermeiro (1), garçom (1), mecânico automotivo (1), nutricionista (1), odontopediatra (1), técnico de higiene bucal (1), técnico em refrigeração (1), representante Comercial (1), repositor (1), auxiliar de limpeza (1) e soldador (30).





SINE SERRA

Endereço: Pró-Cidadão, avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe (antigo Shopping Norte).

Vagas: vendedor no comércio de mercadorias - vendedor externo (30), eletricista de manutenção (1),industrial (1), auxiliar de limpeza (1), lavadeiro em geral (1), cuidador de idosos (1), cozinheiro geral (1), supervisor de atendimento ao cliente (1), chapista de lanchonete - chapeiro (1), vendedor de serviços (1) e cuidador de idosos domiciliar (1). Para pessoas com deficiência: auxiliar de limpeza(3), recepcionista geral (1), forneiro de padaria (1), confeiteiro (3), pizzaiolo (5), vigia (1) e auxiliar de limpeza (1).