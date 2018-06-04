Semana começa com quase 300 vagas de emprego na Grande Vitória

Oportunidades para quem quer trabalhar com carteira assinada Crédito: Fábio Vicentini/Arquivo

A semana começa com quase 300 vagas para quem procura trabalho com carteira assinada. As oportunidades estão disponíveis nas agências de emprego da Grande Vitória. Há cargos para todos os níveis de escolaridade.

Para se candidatar a uma das vagas, é preciso ir até uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais. O profissional que atender aos requisitos da empresa é encaminhado para entrevista.

No Sine de Vila Velha a oferta é de 26 vagas. O maior número de vagas é para o cargo de empregado doméstico diarista, com 10 chances, e costureira geral, com oito vagas.

Já na Agência do Trabalhador de Cariacica, a semana começa com 199 vagas, sendo 84 são destinadas às pessoas com deficiência. Os destaques são para trabalhar como técnico de segurança do trabalho, auxiliar de vendas, caixa, padeiro, motorista, técnico em enfermagem, dentre outros. No local, também é possível se inscrever para cursos de qualificação e menor aprendiz.

O Sine da Serra tem 52 vagas de emprego. Há chances para cargos de analista de recursos humanos, assistente administrativo, fiscal de segurança, nutricionista, recepcionista atendente, auxiliar patrimonial (para pessoas com deficiência), entre outras.

Em Vitória, a Agência do Trabalhador conta com 19 vagas. Os cargos de técnico eletricista e mecânico contam com cinco vagas cada uma, além de uma oportunidade para pessoas com deficiência.

AS CHANCES

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA

Endereço: Rua Amélia da Cunha Ornelas, 295, 3º Andar, da Escola de Governo, Bento Ferreira, Vitória.

Vagas: Costureira em geral (1), técnico eletricista (5), técnico eletricista PCD (1), técnico mecânico (5), técnico mecânico PCD (1), vendedor porta a porta (2), eletricista de instalações (2), mecânico de manutenção de locomotiva (2).

SINE DE VILA VELHA

Endereço: Rua Sete de Setembro, 95, Centro.

Vagas: Churrasqueiro (1), costureira em geral (8), cozinheiro de restaurante (1), empregado doméstico diarista (10), farmacêutico em bioquímica clínica (1), lanterneiro de automóveis (1), marceneiro (1), oficial de serviços gerais (1), pizzaiolo (1) e técnico de laboratório em patologia clínica (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Endereço: Avenida Kléber Andrade, 05, bairro Rio Branco, Cariacica (via de acesso ao estádio Kleber Andrade)

Vagas: Ajudante de manutenção - pintura automotiva (2), ajudante de mecânico (1), assistente administrativo (1), assistente comercial (1), assistente de manutenção predial (1), auxiliar administrativo (1), auxiliar de açougue (2), auxiliar de estoque junior (2), auxiliar de lavanderia (1), auxiliar de serviços gerais (1), caixa (2), camareira (3), capoteiro (2), cobrador (5), comprador (1), confeiteiro (3), conferente (1), consultor interno de vendas (1), desossador (5), divulgador e atendente externo (1), eletricista de manutenção predial (2), enfermeiro (1), estágio de ensino médio (8), estágio de publicidade e propaganda (1), estágio de técnico em enfermagem (2), fiscal de ônibus (2), fiscal de segurança patrimonial (1), lavador de veículo de grande porte (1), mecânico a diesel (1), moleiro (1), motociclista atendente externo (1), motorista (7), motorista carreteiro (15), operador de empilhadeira (2), padeiro (5), pintor automotivo (2), pizzaiolo (5), provedor de peças (1), recepcionista (2), repositor de mercadorias (1), servente de limpeza e conservação (2), técnico de enfermagem (10), técnico de manutenção e instalação de rede (1), vendedor (3) e vendedor externo (1).

Vagas para pessoas com deficiência: Ajudante (2), assistente operacional (2), auxiliar administrativo (4), auxiliar administrativo / foco em DP (1), auxiliar administrativo / foco em RH (1), auxiliar de garantia (1), auxiliar de serviços de apoio (1), auxiliar de vendas (2), auxiliar operacional (1), cobrador (1), embalador (2), motorista carreteiro (1), movimentador de mercadoria (1), operador de empilhadeira (2), operador industrial (4), representante de atendimento (55) e técnico de segurança do trabalho (3).

SINE DA SERRA

Endereço: Pró-Cidadão, avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe (antigo Shopping Norte)

Vagas: Analista de Recursos Humanos (1), auxiliar de mecânico a diesel (1), assistente adminsitrativo (1), comprador (1), fiscal de segurança (1), mecânico de auto em geral (1), mecânico de automóveis e caminhões (1), mecânico de motor a diesel (1), mecânico de manutenção de máquinas (1), montador de toldo (1), nutricionista (4), operador de máquina de dobrar chapas (1), recepcionista ajudante (5), técnico de manutenção e instalação de rede (1), técnico de enfermagem (10) e vendedor de consórcio (20).