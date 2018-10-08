Semana começa com mais de 600 vagas de emprego no ES

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Reprodução internet

A semana começa com mais de 600 vagas para quem quer trabalhar com carteira assinada em todo o Estado.

Os interessados devem procurar uma das agências de emprego para se candidatar. O profissional que atender aos requisitos exigidos pelas empresas são encaminhados para entrevista. Para se candidatar, é necessário levar os documentos pessoais.

Nas agências do Sine Estadual, ligadas ao governo do Estado, são 283 vagas. As agências atuam na intermediação de mão de obra, que incluem vagas para barbeiro, auxiliar de limpeza, assistente de marketing, médico do trabalho, enfermeiro e farmacêutico, entre outras.

Já na Agência do Trabalhador de Cariacica conta com 175 chances, sendo 108 para ampla concorrência e 67 para pessoas portadoras de deficiência.

Oportunidades também em Viana (3), Vila Velha (16) e Vitória (5).





SINE ANCHIETA

Vagas: Repositor de supermercado (1), operador de retroescavadeira (1), auxiliar de limpeza (2) e vendedor externo (1).

SINE ARACRUZ

Vagas: Coordenador de impostos indiretos (1), gerente de relações internacionais (1), arte finalista (1), cozinheiro de restaurante (1), mecânico de refrigeração (1), comprador (1), vendedor de serviços (2) e vendedor de plano de saúde (3).

SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Vagas: Auxiliar de cozinha (1), auxiliar de produção PCD (1), analista fiscal (1), analista de logística (1), analista de suprimentos (1), comprador (1), costureira (1), eletricista de manutenção industrial (1), engenheiro de produção (1), garçom (1), mecânico industrial (1), operador de caixa (1), operador de empilhadeira (1), operador de ponte rolante (1), operador de pórtico rolante (1), técnico em edificações (1), técnico em segurança do trabalho (1) e vendedor externo (1).

SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Vagas: Acabador de granito (6), assistente de marketing (1) e auxiliar de manutenção PCD (1), colorista têxtil (1), cortador/serrador de mármore (1), mecânico diesel (1), oficial de manutenção (1), oficial polivalente (1), operador de multifio (1), representante comercial (4), sondador SPT (1), vendedor externo (1) e vendedor (2).

SINE CARIACICA

Vagas: Chapeiro (2), carreteiro (3), representante comercial (1), técnico em automação industrial (1) e vendedor (1).

SINE DE COLATINA

Vagas: Especialista de programa socioambiental (1), especialista de gestão (1), vendedor porta em porta (1), motorista carreteiro (4), soldador (8), atendente balconista (1), técnico em segurança do trabalho (1), médico do trabalho (1), técnico em manutenção eletrônica de celular (1), caldeireiro de manutenção (1), operador de empilhadeira (1), repositor de mercadorias (1), encarregado da construção civil pesada (2) e auxiliar de pessoal (1).

SINE LINHARES

Vagas: Ajudante de carga e descarga (3), apontador de campo (1), analista de suporte de sistema (1), assistente de vendas (1), auxiliar de campo (1), auxiliar de pessoal (1), auxiliar nos serviços de alimentação (1), biologista (1), chapista de lanchonete (2), cirurgião dentista (1), costureira de máquinas industriais (10), encarregado de manutenção (1), esteticista (1), estoquista (2), gerente de segurança (1), isolador (1), marmorista (1), mecânico automotivo (1), mecânico de equipamento pesado (1), mecânico de manutenção de caminhão a diesel (3), mecânico de manutenção trator (1), operador de caldeira (1), operador de ponte rolante (2), repositor de mercadorias (1), soldador MIG (10), tratorista (3), técnico agrícola (1), técnico de manutenção eletrônica (1), torneiro mecânico (1) e vendedor pracista (9).

SINE NOVA VENÉCIA

Vagas: Auxiliar de serviços gerais PCD (2), auxiliar de biblioteca PCD (1), auxiliar administrativo PCD (2), eletricista automotivo (1), eletricista (1), impressor offset (1), cirurgião dentista (4), técnico em saúde bucal (1), técnico em prótese dentária (1), auxiliar de consultório odontológico (1), auxiliar Industrial (1), atendente PCD (1), promotor de vendas (1) e professor de Educação Física (2).

SINE SÃO MATEUS

Vagas: Atendente PCD (1), auxiliar de operações de açougue (10), auxiliar de serviços gerais hospitalar (1), barbeiro profissional (1), cabeleireiro profissional (2), confeiteiro (1), costureira (1), cozinheira (1), eletricista automotivo (1), encarregado de açougue (1), encarregado de caixa central (1), encarregado de frios (1), encarregado de hortifruti (1), encarregado de mercearia (1), encarregado de padaria (1), enfermeiro (13), executiva de vendas (4), farmacêutico (1), guardião de piscina (1), impressor de offset mono (1), instalador de TV a cabo (6), manicure (1), operador de câmara fria (4), padeiro (3), técnico de enfermagem (35), vendedor externo (14) e veterinário (1).

AGÊNCIA DE EMPREGOS DE VIANA

Vagas: Psicólogo (1), eletricista automotivo (1), PCD para diversas áreas e ajudante de Produção (1).

SINE DA SERRA

Vagas: Nutricionista (1), vendedor de plano de saúde (2), corretor de imóveis (2), pintor de automóveis (1), vendedor porta a porta (20), corredor de seguros (2), operador de pá carregadeira (1), operador de compactadora de solos (2), mecânico de manutenção de motores a diesel (2), mecânico de manutenção de motores a diesel (1), operador de laminador (1), motorista carreteiro (10), polidor de granito (3), acabador de mármore e granito (3), cozinheiro geral (1), vendedor interno (10), fresador CNC (1), auxiliar de limpeza (1), auxiliar de linha de produção (15), atendente de telemarketing (20), mecânico de manutenção de compressores de ar (1) e operador de máquinas (101).

Vagas para pessoas com deficiência: Auxiliar de linha de produção (5), assistente de vendas (1), vendedor de comércio varejista (1), promotor de vendas (1), auxiliar de recepção (1) e atendente de telemarketing (21).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Ajudante de cozinha (4), ajudante de motorista (4), assistente de licitação (1), auxiliar administrativo (2), auxiliar de corte - costura (2), auxiliar de eletricista veicular (1), auxiliar de estocagem (4), auxiliar de mecânico automotivo (2), auxiliar de serviços gerais (1), auxiliar de vendas (3), camareira de hotel (1), caseiro (1), chapeiro (2), consultor de vendas (20), consultor interno de vendas (1), costureira (3), cozinheira (1), cozinheiro (1), doméstico (1), encarregado de equipe de higienização (2), encarregado de perecíveis - açougue (1), enfermeiro (3), estágio de ensino médio (5), estágio de nível superior em comunicação (1), estágio de nível superior em publicidade e propaganda (1), estágio de nível técnico de eletrotécnica ou elétrica (1), estágio de técnico em administração (2), estágio superior de administração (2), mecânico automotivo (2), mecânico veicular grande Porte (2), moleiro (2), motoby (1), motorista carreteiro (5), motorista de entrega (2), pintor automotivo de caminhão (1), pintor veicular - grande porte (2), porteiro (3), promotor de vendas (1), repositor de mercadorias (1), salgadeira (1), técnico de enfermagem (1), técnico em instalação (3), vendedor (2), vendedor de autopeças (2), vendedor externo (3) e vendedor externo para cobrir férias (1).

Vagas para pessoas com deficiência: Ajudante (2), área administrativa setor de compras (6), assistente administrativo atendente (3), auxiliar (4), auxiliar administrativo (1), auxiliar de expedição (1), cobrador (5), fiscal de ônibus (3), motorista de entrega (2), operador de marketing ativo (3), pintor automotivo caminhão (1), porteiro (1) e representante de atendimento (35).

SINE DE VILA VELHA

Vagas: Arte-finalista (1), auxiliar de mec nico de autos (1), cabeleireiro (1), chapeiro (1), copeiro de hospital (1), esteticista (1), gerente comercial (1), instrutor de informática (1), manicure (1), operador de caixa (1), pintor de móveis (1), professor de administração (2), professor de inglês (2), representante comercial autônomos (1), técnico de manutenção elétrica (1) e tosador de animais domésticos (1)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA