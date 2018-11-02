Semana começa com mais de 500 vagas de emprego no Espírito Santo

Aqueles que estão em busca de oportunidade de trabalho devem ficar ligados. A próxima semana começa com 514 oportunidades de emprego no Espírito Santo. Do total, 255 vagas são intermediadas pelas agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine) e 249 pela Agência do Trabalhador de Cariacica.
Nesta segunda-feira (05), o Sine oferecerá vagas para técnico de enfermagem, garçom, designer gráfico, camareira, cirurgião dentista, cozinheiro, entre outras opções. Os interessados precisam criar, em uma unidade do Sine, um cadastro com informações pessoais, qualificação e experiência profissional. Para isso, é necessário apresentar Carteira de Trabalho, RG, CPF e comprovante de residência.
As agências selecionam os candidatos que atendem aos requisitos predeterminados pela empresa e eles são encaminhados para entrevista com o empregador.
Já em Cariacica, as vagas são para áreas de comércio, indústria, saúde e serviços. Os interessados devem comparecer à Agência do Trabalhador, no bairro Rio Branco, com a Carteira de Trabalho e os documentos pessoais em mãos. A partir da próxima segunda-feira (05), o local funcionará em novo horário, das 8 às 16 horas.
Segundo a Prefeitura de Cariacica, mesmo que não encontre a vaga que procura, o candidato pode realizar o cadastro com as informações pessoais, qualificações e experiências profissionais para arquivar no banco de dados da agência. A agência vai acioná-lo assim que surgir uma nova oportunidade. Também é possível realizar o cadastro para estágios, cursos de qualificação e menor aprendiz.
CONFIRA AS VAGAS
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
AJUDANTE DE PINTURA AUTOMOTIVA - 02
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - 01
AUXILIAR DE CAIXA - 01
AUXILIAR DE CORTE - COSTURA - 02
AUXILIAR DE VENDAS - 03
BALCONISTA DE AÇOUGUE - 03
CAMAREIRA DE HOTEL - 01
CONSULTOR INTERNO DE VENDAS - 01
COSTUREIRA - 03
COZINHEIRO - 04
ENCARREGADO DE EQUIPE DE HIGIENIZAÇÃO - 02
ENCARREGADO DE PERECÍVEIS AÇOUGUE - 01
INSTALADOR DE AR CONDICIONADO - 01
MASSAGISTA - 01
MECÂNICO MONTADOR - 01
MECÂNICO VEÍCULAR GRANDE PORTE - 02
MONTADOR DE MÓVEIS DE ESCRITORIO - 01
MOTORISTA CARRETEIRO - 05
MOTORISTA DE ENTREGA - 02
MOTORISTA INTERMUNICIPAL - 30
MOVIMENTADOR DE MERCADORIAS - 02
OPERADOR DE PÁ MECÂNICA - 01
PINTOR VEÍCULAR GRANDE PORTE - 02
PROMOTOR DE VENDAS - 01
RECEPCIONISTA AUXILIAR DE VENDAS - 04
REPOSITOR DE MERCADORIAS - 03
REPRESENTANTE DE ATENDIMENTO - 60
SALGADEIRA - 01
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 01
TÉCNICO EM INSTALAÇÃO - 03
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO - 01
VENDEDOR DE AUTOPEÇAS - 02
VENDEDOR EXTERNO PARA COBRIR FÉRIAS - 01
ESTÁGIO
ESTÁGIO DE ENSINO MÉDIO - 05
ESTÁGIO DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO - 02
ESTÁGIO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO - 02
VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
AJUDANTE - 02
ÁREA ADMINISTRATIVA SETOR DE COMPRAS - 06
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ATENDENTE - 03
AUXILIAR - 04
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 02
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO - 01
EMBALADOR - 05
FISCAL DE ÔNIBUS - 03
MOTORISTA DE ENTREGA - 02
OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO - 03
REPRESENTANTE DE ATENDIMENTO - 60
SINE ANCHIETA / ES
GARÇOM - 10
AJUDANTE DE COZINHA - 10
LIMPADOR DE PISCINA - 01
COZINHEIRA - 01
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO FISCAL - 01
DENTISTA - 01
AÇOUGUEIRO - 02
SINE ARACRUZ/ES
ENCARREGADO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 01
ELETRICISTA DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 04
SINE - AGÊNCIA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES
ACABADOR DE GRANITO - 06
ASSISTENTE DE LOGÍSTICA - 01
ATENDENTE DE BALCÃO - 02
AUXILIAR DE CARTÓRIO - 01
DESIGNER GRÁFICO - 01
INSTALADOR DE TV A CABO - 02
MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL - 01
SINE CARIACICA/ES
AJUDANTE SERRALHEIRO - 01
ARTE FINALISTA - 01
BORRACHEIRO - 01
MECÂNICO DE SUSPENSÃO - 01
VENDEDOR PORTA A PORTA - 01
SINE DE COLATINA / ES
VENDEDOR PORTA A PORTA - 01
ELETRICISTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 01
VENDEDOR DE CONSÓRCIO - 01
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO - 02
MODELISTA DE ROUPA - 01
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - 01
MONTADOR SOLDADOR - 01
MOTORISTA DE CAMINHÃO - 01
OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - 01
MOTORISTA DE ENTREGADOR - 07
CHAPA MOVIMENTADOR DE MERCADORIA - 04
SINE LINHARES/ES
APONTADOR DE CAMPO - 01
ATENDENTE DE LANCHONETE - 02
AUXILIAR DE LIMPEZA PCD - 02
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PCD - 09
BIÓLOGO - 01
BIOLOGISTA - 01
COSTUREIRA DE REPARAÇÃO DE ROUPAS DE FESTA - 02
DESENHISTA PROJETISTA GRÁFICO - 01
FARMACÊUTICO - 01
MECÂNICO DE AUTOMÓVEL LINHA DIESEL - 01
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO A DIESEL - 01
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO TRATORES - 01
OPERADOR DE CALDEIRA - 01
OPERADOR PONTE ROLANTE - 02
PINTOR DE ALVENARIA - 10
PINTOR DE PISTOLA AIR-LESS - 01
SOLDADOR - 02
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO - 01
VENDEDOR EXTERNO/INTERNO - 03
VENDEDOR PRACISTA - 01
SINE NOVA VENÉCIA
ASSISTENTE COMERCIAL - 01
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD) - 02
AUXILIAR DE BIBLIOTECA (PCD) - 01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD) - 02
CAMAREIRA - 01
ELETRICISTA AUTOMOTIVO - 01
IMPRESSOR OFFSET - 01
FARMACÊUTICO - 01
CIRURGIÃO DENTISTA - 04
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL - 01
TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA - 01
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - 02
POLIDOR DE GRANITO - 01
TRABALHADOR RURAL - 02
EMPREGADA DOMÉSTICA - 02
PADEIRO - 01
CHAPISTA - 01
VENDEDOR PRACISTA - 02
SINE SÃO MATEUS/ES
AÇOUGUEIRO - 01
ATENDENTE (PCD) - 01
AUXILIAR DE MECÂNICO MÁQUINAS AGRÍCOLAS (PCD) - 05
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS HOSPITALAR - 01
BARBEIRO PROFISSIONAL - 01
CABELEIREIRO CORTE MASCULINO - 01
CABELEIREIRA PROFISSIONAL - 02
CHAPEIRO - 01
CONTADOR - 01
COSTUREIRA - 02
COZINHEIRO - 01
CHURRASQUEIRO - 01
ENFERMEIRO - 13
ESTOQUISTA - 01
FARMACÊUTICO - 01
GARÇOM - 01
GERENTE DE RESTAURANTE - 01
GUARDIÃO DE PISCINA - 01
IMPRESSOR DE OFFSET MONO - 01
MANICURE - 03
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO - 02
MOTORISTA SOCORRISTA - 01
NUTRICIONISTA - 01
OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - 01
OPERADOR DE TRATOR PNEU PCD - 05
RECEPCIONISTA - 02
REPRESENTANTE COMERCIAL - 02
SECRETÁRIA - 01
SUPERVISOR TÉCNICO - 01
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 35
TÉCNICO DE OPERAÇÕES - 01
TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO - 01
TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL - 01
TRABALHADOR RURAL - 01
TRABALHADOR RURAL (PCD) - 15
VENDEDOR EXTERNO - 03
VETERINÁRIO - 01