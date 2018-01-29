Semana começa com mais de 470 vagas de emprego

Carteira de Trabalho Crédito: Reprodução internet

A semana começa com mais de 470 vagas para quem quer ter um emprego com carteira assinada. Há chances para todos os níveis de escolaridade e para pessoas com ou sem experiência.

Os interessados devem procurar uma das unidades do Sine em todo o Estado, sem se esquecer de levar os documentos pessoais. Os candidatos são encaminhados para as entrevistas de emprego conforme os requisitos estabelecidos pelas empresas. É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente.

Nas agências do Sine estadual, ligadas ao governo do Estado, são 136 oportunidades. Há vagas para cargos como o de atendente de telemarketing e auxiliar de bibliotecas, ambas destinadas a pessoas com deficiência, ou ainda para consultor de vendas, costureira overloque, mecânico de manutenção, vendedor, entre outras.

Prefeituras

Também há vagas nas agências de emprego ligadas às prefeituras da Grande Vitória. A Agência do Trabalhador de Cariacica conta com 243 vagas, das quais 56 destinadas a pessoas com deficiência. No local, também é possível fazer o cadastro para estágios, cursos de qualificação e menor aprendiz.

Já no Sine de Vila Velha são 28 vagas, sendo que a maior oferta é para o cargo de faxineiro no serviço doméstico, com 10 chances.

No Sine da Serra, que atende das 8 às 17 horas, são 62 vagas. Há chances para cargos como açougueiro, encarregado, frentista, entre outros.

Onde estão as oportunidades

SINE ARACRUZ

Endereço: Av. Venâncio Flores, Centro, Aracruz.

Vagas: Auxiliar de limpeza (2), auxiliar de cozinha (2), padeiro (1), pizzaiolo (1), técnico de enfermagem do trabalho (1), vidraceiro (1), vendedor (1), instrutor de informática (1) e zelador (2).

SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Endereço: Rua Vereador Vantuil Ribeiro Fagundes, 100, Centro.

Vagas: Marmorista/acabador (3), eletricista de manutenção (2), mecânico de manutenção (4), polidor máquina semiautomática (3), resinador (1), serrador/pedreira (3) e acabador/marmorista (1).

SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Endereço: Avenida Beira Rio, 141, Ed. Portela, Bairro Guandu, Cachoeiro de Itapemirim.

Vagas: Acabador de mármore e granito (3), auxiliar de escritório (1), estoquista (1), fiscal de loja PCD (1), gerente operacional (1), instalador de vidros (1), mecânico de caminhão (2), pedreiro PCD (2).

SINE CARIACICA

Endereço: Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: Atendente de Telemarketing PCD (10), auxiliar de biblioteca PCD (8), borracheiro (1), consultor de vendas (10), mecânico de automóvel (1), servente de limpeza PCD (2) e vendedor (3)

SINE COLATINA

Endereço: Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.

Vagas: Costureira overloque (5), auxiliar contábil (1) e instrutor de inglês (1).

SINE LINHARES

Endereço: Avenida Governador Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: Acabador de mármore (2), agente de microcrédito (3), ajudante de cozinha (2), ajudante de vaqueiro (1), assistente administrativo (3), assistente administrativo PCD (3), analista de marketing (1), confeiteiro (1), consultor estratégico de negócios (1), coordenador administrativo (3), cozinheiro (3), garçom (2), motorista de caminhão rollon rollof (1), secretária (1), serralheiro (1), vendedor porta a porta (3) e vidraceiro (1).

SINE SÃO MATEUS

Endereço: Praça Anchieta, 152, Centro.

Vagas: Atendente balconista (1), auxiliar administrativo (1), auxiliar de cozinha (2), chapeiro (1), cozinheiro (1), padeiro (1), técnico em refrigeração (2), vendedor de picolé (10), vendedor interno (1) e vendedor porta a porta (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Endereço: Avenida Kléber Andrade, 5, bairro Rio Branco, Cariacica (via de acesso ao estádio Kleber Andrade)

Vagas: Ajudante de carga e descarga (2), almoxarife (1), analista comercial (1), analista de rede (1), aplicador de laser (1), assistente de marketing (2), assistente de programa (1), assistente de projeto (1), assistente de vendas (1), auxiliar de atendimento (1), auxiliar de laboratório (1), auxiliar de lavanderia (1), balconista de farmácia (1), chapeiro (1), cobrador (20), confeiteiro salgadeiro (1), cozinheira profissional (1), estágio de administração (7), estágio em ciências contábeis (3), estágio em comércio exterior (1), estágio em comunicação social (4), estágio de ensino médio (5), estágio de gestão financeira (1), estágio de marketing (3), estágio de psicologia (2), estágio de publicidade e propaganda (3), estágio de relações públicas (1), estágio de técnico em administração (4), estágio de técnico em eletrônica (1), estágio de técnico em logística (1), estágio de técnico em mecânica (2), faturista (1), fresador (1), lanterneiro (2), moleiro (1), motorista (20), motorista de entrega (1), orientador ambiental (1), pizzaiolo (1), porteiro (1), recepcionista (4), representante de atendimento (55), supervisor de saúde - médico do trabalho (1), supervisor de segurança do trabalho (1), suporte técnico nível II (1), técnico de enfermagem (10), técnico de manutenção e instalação de rede (1), técnico em laboratório (3), torneiro mecânico (1), vendedor (4) e porteiro (1).

Vagas para pessoas com deficiência: Atendente de lanchonete (3), auxiliar administrativo (3), auxiliar de produção (2), auxiliar de serviços gerais (5), cobrador (2), eletricista (3), embalador (1), empacotador (3), motorista (1), motorista de entrega (1), repositor (1), representante de atendimento (30) e técnico em eletrotécnica - energia solar (1).

SINE DE VILA VELHA

Endereço: Rua Sete de Setembro, 95, Centro.

Vagas: Eletricista de instalações de veículos automotores (1), faxineiro no serviço doméstico (10), jateador de materiais abrasivos (1), manicure (2), estampador de tecido (2), design gráfico (2), costureiro (4), vendedor (3), costureiro pilotista (1), montador de automóveis (1) e pintor industrial (1).

SINE DA SERRA

Endereço: Pró-Cidadão, avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe (antigo Shopping Norte)

Vagas: Açougueiro (5), encarregado de açougue (1), encarregado de horticultura (1), encarregado de frios (1), encarregado de padaria (1), frentista (2), mecânico eletricista de automóveis (1), mecânico de manutenção de máquinas, em geral (1), padeiro (2), vendedor porta a porta (30), lavadeiro em geral (1), auxiliar mecânico de refrigeração (4), mecânico de refrigeração (4), serralheiro de alumínio (2) e mecânico de manutenção de empilhadeira (1).

Vagas para portadores de deficiência: Assistente administrativo (5).

AGÊNCIA DE EMPREGOS DE VIANA

Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, Viana Sede