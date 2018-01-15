Semana começa com mais de 470 oportunidades de emprego no Estado

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira - 05/08/2016

A semana começa com 473 vagas para quem procura emprego com carteira assinada. As oportunidades são para cargos de todos os níveis de escolaridade e para profissionais com ou sem experiência.

Os interessados podem procurar uma das agências de emprego de todo o Estado, sem se esquecer de levar os documentos pessoais. No local, os candidatos podem fazer o cadastro e, se atenderem os requisitos, são encaminhados para entrevista com as empresas. É bom lembrar que a atualização das vagas nas unidades são feita diariamente.

Nas agências do Sine Estadual, ligadas ao governo do Estado, a oferta é de 88 vagas em diversos municípios do Estado. Há oportunidades para atendente de telemarketing, consultor de vendas, vendedor de picolé, auxiliar de serviços gerais e mecânico de manutenção, entre outras.

Prefeituras

Há também oportunidades nas agências de emprego vinculadas às prefeituras. São 185 vagas, sendo 115 para ampla concorrência e 70 para pessoas com deficiência. Além de se candidatar a uma vaga de emprego, é possível realizar cadastros para estágios, cursos de qualificação e menor aprendiz. O cargo com o maior número de vagas é o de representante de atendimento, com 81 chances.

No Sine da Serra são 71 vagas, entre elas para vendedor porta a porta, trabalhador rural, instalador de antenas de televisão, passadeira, padeiro e faturista, entre outras.

Em Vitória, a Agência do Trabalhador inicia a semana com 123 vagas. O cargo com o maior número de oportunidades é o de consultor de vendas, com 110 chances.

Confira as vagas

SINE  ANCHIETA

Endereço: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, s/nº, Centro, Anchieta

Vagas: Professor de academia - bike indor e funcional (1), açougueiro (2), auxiliar administrativo PCD (1), esteticista (1), médico ortopedista (1), ajudante de açougueiro (2), auxiliar de logística (1), manicure (1) e recepcionista (2).

SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Endereço: Alameda Santa Terezinha, 100, Barra de São Francisco.

Vagas: Auxiliar de departamento fiscal (1), marmorista/acabador (3), eletricista de manutenção (2), mecânico de manutenção (4), polidor máquina semi automática (3), resinador (1), serrador/pedreira (3), acabador/marmorista (1) e mecânico de motocicletas (1).

SINE CARIACICA

Endereço: Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: Auxiliar de biblioteca PCD (8), atendente de telemarketing PCD (10), consultor de vendas (10), padeiro confeiteiro (3) e técnico de enfermagem (2).

SINE SÃO MATEUS

Endereço: Praça Anchieta, 152, Centro.

Vagas: Auxiliar de serviços gerais (8), mecânico automotivo (1), operador de roçadeira (1), padeiro (1), supervisor de vendas (1), técnico em refrigeração (2) e vendedor de picolé (10).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Endereço: Avenida Kléber Andrade, 5, bairro Rio Branco, Cariacica (via de acesso ao estádio Kleber Andrade)

Vagas: Ajudante de entrega (1), analista de rede (1), assistente administrativo renovação (1), assistente de logística (1), auxiliar de lavanderia (1), auxiliar de serviços gerais (2), balconista de farmácia (1), confeiteiro salgadeiro (1), divulgador externo/ panfletagem (5), faturista (1), fiscal de loja (1), fresador (1), instrumentador cirúrgico (1), lanterneiro (1), moleiro (1), motorista manobreiro (1), recepcionista (2), representante de atendimento (81), supervisor de segurança do trabalho (1), suporte técnico nível II (1), técnico de enfermagem (3), torneiro mecânico (1) e vendedor (5).

Vagas para pessoas com deficiência: Atendente de lanchonete (3), auxiliar administrativo (3), auxiliar de produção (1), auxiliar de serviços gerais (6), borracheiro (1), cobrador (1), motorista (1), motorista carreteiro (2) e operador industrial (2).

AGÊNCIA DE EMPREGOS DE VIANA

Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, Viana Sede

Vagas: Mecânico de carretas (1), auxiliar de mecânica (1), mecânico alinhador veículos pesados (1), auxiliar de produção PCD (1), cobrador PCD (1).

SINE DA SERRA

Endereço: Pró-Cidadão, avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe (antigo Shopping Norte)

Vagas: Cozinheiro (1), caseiro (1), enfermeiro (4), faturista (1), instalador de antenas de televisão (10), passadeira (10), padeiro (1), socioeducador (1), supervisor externo (1), trabalhador rural (1), vendedor externo (10), vendedor porta a porta (30).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA

Endereço: R. Amélia da Cunha Ornelas, 295 - 3º Andar da Escola de Governo - Bento Ferreira, Vitória