Semana começa com mais de 400 vagas de emprego no ES

Há chances para todos os níveis de escolaridade e também para pessoas com deficiência Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A semana começa com 433 vagas de emprego na Grande Vitória. Há chances para todos os níveis de escolaridade e também para pessoas com deficiência. É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema a qualquer momento.

Os interessados devem procurar uma das unidades, sem se esquecer de levar os documentos pessoais. O profissional que atender aos requisitos da empresa é encaminhado para entrevista de emprego.

A maior oferta está disponível na Agência Municipal do Trabalhador de Cariacica. Entre 19 e 23 novembro, são 234 vagas. Um dos destaques é o de representante de atendimento, com 120 vagas. O atendimento acontece de 8h às 16h.

Mesmo que não encontre a vaga almejada, o candidato pode arquivar suas informações  pessoais, qualificações e experiências profissionais  e se cadastrar no banco de dados da agência, que irá acioná-lo assim que surgir uma oportunidade. No local, também é possível se cadastrar para estágios e cursos de qualificação.

Na Serra, o Sine tem 136 oportunidades. Há vagas para designer gráfico, pintor de automóvel, eletricista, costureira, motorista de caminhão.

Já na Agência do Trabalhador de Vitória são 33 vagas, a maioria para representante comercial, enquanto o Sine de Vila Velha inicia a semana com 22 vagas.

Na Agência de Emprego de Viana são 8 vagas e as funções exigem experiência na carteira.

AS VAGAS

Agência do Trabalhador de Cariacica

Vagas: Ajudante de pintura automotiva (2), arrematadeira (2), auxiliar de carga e descarga (15), auxiliar de marketing (1), auxiliar de vendas (3), balconista de açougue (3), balconista de farmácia (1), camareira de hotel (1), consultor interno de vendas (1), costureira (5), cozinheiro (3), encarregado de equipe de higienização (2), encarregado de perecíveis - açougue (1), estágio de ensino médio (5), estágio de técnico e administração (2), estágio superior de administração (2), farmacêutico (1), instalador de som e acessórios (1), massagista (1), mecânico de manutenção industrial (1), mecânico veicular de grande porte (2), motoboy (1), motorista carreteiro (5), movimentador de mercadorias (2), operador de pá mecânica - carregadeira (1), promotor de vendas (3), repositor de mercadorias (3), representante de atendimento (60), salgadeira (1), supervisor de rota (1), técnico de enfermagem (1), técnico em eletrônica (1), técnico em instalação (3), técnico em segurança do trabalho (3), telefonista / caixa (1), vendedor de autopeças (2), vendedor externo para cobrir férias (1) e vendedora (1).

Pessoas com deficiência: Ajudante (2), área administrativa - setor de compras (6), assistente administrativo (3), auxiliar (4), auxiliar administrativo (2), auxiliar de marketing (1), embalador (5), fiscal de ônibus (3), operador de telemarketing ativo (3) e representante de atendimento (60).

Agência de emprego de Viana

Vagas: Cozinheiro (1), auxiliar de cozinheiro (1), bombeiro hidráulico (3), calceteiro (2) e pintor automotivo (1).

SINE DE VILA VELHA

Vagas: Agente de vendas de serviços (1), analista de marketing PCD (1), auxiliar de mecânico de autos (1), cabeleireiro (1), costureira em geral (2), cozinheiro geral (1), digitador (1), eletricista de instalações de veículos (1), empregado doméstico diarista (1), gerente de supermercado (1), instalador de equipamentos de comunicação (1), mecânico de automóvel (1), mecânico de refrigeração (1), operador de retro-escavadeira (1), pintor industrial (1), reparador de aparelhos (1), reparador de aparelhos (1), repositor de mercadorias PCD (5), sorveteiro (1), tosador de animais domésticos (1) e vistoriador de sinistros (1).

SINE DA SERRA

Vagas: Atendente de telemarketing (50), representante comercial autônomo (20), desenhista industrial (4), designer gráfico (1), técnico de planejamento e programação da manutenção (1), mecânico de automóvel (1), operador de fresadora (1), faturista (1), mecânico de manutenção de máquina industrial (1), pintor de automóvel (1), eletricista (1), motorista de caminhão betoneira (4), costureira em geral (2), motorista de caminhão-guincho pesado com munk (4).

Pessoas com deficiência: Técnico em eletromecânica (6), auxiliar de linha de produção (10), técnico eletrônico (2), técnico de planejamento e programação da manutenção (2), analista de marketing (1), auxiliar de estoque (2), auxiliar administrativo (1) e atendente de telemarketing (20).

Agência do Trabalhador de Vitória