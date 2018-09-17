Semana começa com 804 vagas de emprego abertas no Espírito Santo

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A semana começa com 804 vagas de emprego em todo o Estado. Há oportunidades para profissionais com todos os níveis de formação e também para aquele que tem ou não experiência. Os interessados devem procurar uma das agências de emprego. É importante lembrar que é necessário levar os documentos pessoais, sem os quais não é possível fazer o cadastro. Os candidatos que preencherem os requisitos são encaminhados para as entrevistas. As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações.

CONFIRA ALGUMAS VAGAS

Sine Cachoeiro de Itapemirim





Vagas: Alinhador de pneus (1), auxiliar de dedetizador (1), auxiliar de escritório PCD (1), auxiliar mecânico (1), chapeiro (1), churrasqueiro (1), designer gráfico (1), encarregado de açougue (1), flameador (1), garçom (2), operador de multifio (1), técnico de refrigeração (1), entre outras.

Sine Cariacica





Vagas: Capoteiro (1), confeiteiro (3), costureira em geral (3), mecânico de motor a diesel (1), representante comercial (1), retificador de motores de automóveis (1) e supervisor de seção de serviços gerais (6).

Sine Colatina





Vagas: Programador de sistema de computador (1), motoboy (1), motorista carreteiro (4), soldador (8), consultor de vendas (2), técnico de segurança do trabalho (1), médico do trabalho (1), torneiro mecânico (1), mecânico de automóveis (1) e técnico de manutenção eletrônica de celular (1).

Sine Linhares

Vagas: Administrador de campo (1), ajudante de entrega (4), analista contábil (1), armazenista (2), armazenista de perecíveis (4), atendente de açougue (2), atendente de confeitaria (6), auxiliar de almoxarifado (1), auxiliar de dentista (1), auxiliar de estoque (10), auxiliar de limpeza PCD (4), auxiliar de produção (2), barista (1), chapeiro de lanchonete (3), confeiteiro (4), conferente (1), contínuo (1), costureira de máquinas industriais (10), consultor de vendas (1), eletricista automotivo (1), embalador (36), esteticista (1), farmacêutico (1), faturista (1), forneiro (4), garçom (5), entre outras.





Sine São Mateus





Vagas: Assistente departamento pessoal (1), atendente de padaria (2), atendente de televendas (2), atendente PCD (39), auxiliar de caixa central (4), auxiliar de farmácia (1), auxiliar de operações de açougue (10), auxiliar de perecíveis (10), auxiliar serviços gerais (6), auxiliar de serviços gerais hospitalar (1), auxiliar técnico (1), barbeiro (1), cabeleireira profissional (2), chapeiro (1), confeiteiro (1), conferente de mercadorias (2), consultor comercial (1), cortador de roupa (1), costureira (1), cozinheiro (1), embalador (4), encarregado de açougue (1), encarregado de caixa central (1), encarregado de frios (1), encarregado de hortifruti, entre outras.





Agência do Trabalhador de Cariacica

Vagas: Ajudante de caminhão (10), ajudante de cozinha (4), ajudante de padaria (2), auxiliar administrativo (3), auxiliar contábil (1), auxiliar de corte-costura (2), auxiliar de estocagem (4), auxiliar de transporte - carga e descarga (5), auxiliar de vendas (3), camareira de hotel (1), consultor interno de vendas (1), costureira (3), cozinheira (1), encarregado de equipe de higienização (2), encarregado de equipe de serviços gerais (1), enfermeiro (3), estágio de administração (2), estágio de ensino médio (5), estágio de técnico em administração (2), estágio superior de engenharia de produção (1), estágio superior de engenharia metalúrgica (1), estágio superior engenharia mecânica (1), estágio técnico em elétrica (1), estágio técnico em mecânica (1), entre outras.





Vagas para pessoas com deficiência: Auxiliar de expedição (1), porteiro (1), ajudante (2), área administrativa - setor de compras (6), assistente administrativo - atendente (3), auxiliar (4), auxiliar administrativo (6), cobrador (5), embalador (5), operador de telemarketing ativo (3), pintor automotivo - caminhão (1), porteiro (3) e representante de atendimento (35).

Sine de Vila Velha





Vagas: Alinhador de direção (3), atendente de lanchonete (10), atendente de telemarketing (50), Auxiliar de pessoal (1), chefe de serviço de limpeza (2), costureira em geral (2), empregado doméstico (20), esteticista (1), lanterneiro de automóveis (1), manicure (2), mecânico de automóvel (1), modelista de roupas (1), pedreiro (3), pintor de automóveis (1), representante comercial autônomo (1) e vendedor porta a porta (1).

Sine da Serra