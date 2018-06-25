Semana começa com 200 vagas para todos os níveis de escolaridade

Oportunidades para quem quer emprego com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira

A semana começa com quase 200 vagas de emprego abertas nas agências do Sine de todo o Estado. Há oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade e também para pessoas com deficiência. As chances estão disponíveis na Grande Vitória.

Para se candidatar, é necessário ter em mãos os documentos pessoais. O profissionais que atender aos requisitos das

empresas é encaminhado para entrevista de emprego.

A maior oferta está disponíveis na Agência do Trabalhador de Cariacica, com 146 vagas. Há ainda 14 cargos no Sine de Vila Velha, 35 na Agência do Trabalhador de Vitória e três na agência de empregos de Viana.

CONFIRA AS VAGAS

Sine de Vila velha

Vagas: Arrumadeira de hotel (1), auxiliar administrativo PCD (1), auxiliar administrativo PCD (1), auxiliar de operação PCD (1), instalador de antenas de televisão (4), instrutor de informática (1), marceneiro (1), office-boy (1), professor de inglês (1), soldador (1) e vendedor porta a porta (1).

Agência do trabalhador de Vitória

Vagas: Atendente de telemarketing PCD (4), carpinteiro (6), fisioterapeuta (2), jardineiro (2), pedreiro (6), pintor de obras (4), técnico de apoio ao usuário de informática - helpdesk (2), auxiliar de estoque PCD (3), pintor industrial (2), gerente administrativo de lanchonete (1) operador de telemarketing ativo PCD (3).

Agência de empregos de Viana

Vagas: Eletricista (1), vagas para pessoas com deficiência na área de produção (1) e soldador (1).

Agência do Trabalhador de Cariacica

Vagas: Ajudante de mecânico (1), assistente de manutenção predial (1), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de lavanderia (1), auxiliar de obras (3), auxiliar de serviços gerais (2), camareira (3), capoteiro (2), carpinteiro jr (6), comprador (1), eletricista automotivo (1), eletricista de manutenção industrial (2), estágio de educação física (1), estágio de ensino médio (5), estágio de publicidade e propaganda (1), estágio de técnico em saúde bucal (1), mecânico à diesel (1), montador de estrutura metálica (4), operador de telemarketing ativo (10), pintor (4), preparador de drinks e bebidas (1), recepcionista (2), representante de vendas (1), técnico de manutenção e instalação de rede (1) e vendedor (2).