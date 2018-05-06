Semana começa com 200 vagas de trabalho no Espírito Santo

Trabalhador deve comparecer nas agências com sua carteira de trabalho Crédito: Jansen Lube / Prefeitura da Serra

A semana começa com 200 vagas de emprego nas agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine) em todo o Espírito Santo. As oportunidades estarão disponíveis nesta segunda-feira (7) e englobam diversos cargos, que vão de instrutor de autoescola a pintor.

Analista de Recursos Humanos, confeiteiro, vendedor, auxiliar de dentista, cozinheiro, costureiro, entre outros, também estão entre os profissionais requisitados. Os interessados nas oportunidades anunciadas, precisam criar  junto à unidade do Sine  um cadastro com informações pessoais, qualificação e experiência profissional. Para isso, é necessário apresentar Carteira de Trabalho, RG, CPF e comprovante de residência.

As agências selecionam os candidatos que atendem aos requisitos predeterminados pela empresa, que seguirão para entrevista com o empregador.

Para mais informações sobre as exigências para concorrer às oportunidades anunciadas é necessário entrar em contato com o Sine. As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações sem aviso prévio.

AS VAGAS

SINE ANCHIETA/ES

Endereço: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N - Centro, Anchieta/ES.

Instrutor de autoescola - 06

SINE ARACRUZ/ES

Endereço: Av. Venâncio Flores, s/nº, Centro - Aracruz-ES.

Mecânico de refrigeração - 01

Almoxarife (para pessoa com deficiência) - 01

Encarregado operacional - 03

Auxiliar de dentista - 01

Supervisor de contratos (pintura) - 01

Pintor industrial (rolo e trincha) - 22

Cozinheiro (a) - 01

Moço de máquinas - 01

SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

Endereço: Rua Vereador Vantuil Ribeiro Fagundes, 100 - Centro.

Auxiliar de Cozinha - 01

Cozinheiro Industrial - 01

Garçom - 01

Vendedor Porta a Porta - 05

Vendedor Pracista - 01





SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

Endereço: Avenida Beira Rio, Nº 141, Ed. Portela, Bairro Guandu, Cachoeiro de Itapemirim.

Assistente Administrativo - 01

Conselheiro de Dependente Químico - 01

Consultor de Vendas - 06

Cortadeira de Roupas sob medida - 01

Designer Gráfico - 01

Mecânico de Máquinas Pesadas - 01

Operador de Guindauto - 03

Promotor de Vendas (para pessoa com deficiência) - 03

Torneiro CNC - 01

Técnico Ambiental - 01

Técnico de Engenharia Civil  01

SINE CARIACICA/ES

Endereço: Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica-ES.

Acabador de Mármore e Granito - 02

Churrasqueiro - 01

Operador de Telemarketing Ativo (para pessoas com deficiência) - 10

Pesquisador de Preços - 01

Vendedor Porta a Porta - 04

SINE COLATINA/ES

Endereço: Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.

Caldeireiro - 01

Técnico em segurança do trabalho - 01

Vendedor porta a porta - 02

Encarregado de construção civil - 01

Vendedor de serviços e cursos - 01

Auxiliar de dentista - 01

Mecânico de manutenção de máquina industrial - 01

Auxiliar de linha de produção - 01

Operador de fresadora com comando numérico - 01

SINE LINHARES/ES

Endereço: Avenida Governador Lindenberg, 660, Centro.

Analista de suporte - 01

Atendente de cafeteria - 01

Consultor de vendas externa - 01

Coordenador de turno em lanchonete - 01

Costureira de máquinas industriais - 30

Costureira em geral - 01

Operador de máquina de fabricar papel para pães - 01

Técnico agrícola - 01

Técnico de enfermagem do trabalho - 03

SINE NOVA VENÉCIA/ES

Endereço: Rua Espírito Santo, 85 - Beira Rio.

Auxiliar de Cozinha - 01

Chapeiro - 01

Mecânico de Máquinas Agrícolas - 01

SINE SÃO MATEUS/ES

Endereço: Praça Anchieta, 152  Centro.

Analista de Recursos Humanos - 01

Auxiliar de cozinha - 05

Atendente de balconista - 01

Atendente de laboratório - 03

Auxiliar administrativo - 01

Banho e tosa de animais - 01

Cozinheira - 01

Confeiteira - 01

Estagiário de TI - 07

Garçom - 05

Mecânico automotivo - 01

Mecânico automotivo de suspensão/alinhador - 03

Mecânico de Refrigeração - 01

Operador de motosserra - 20

Padeiro - 01

Técnico de Enfermagem - 06

Técnico de informática - 01

Técnico em Radiologia - 04

Vendedor Técnico - 01