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Semana começa com 200 vagas de trabalho no Espírito Santo

As oportunidades estarão disponíveis nesta segunda-feira (7) e englobam diversos cargos

Publicado em 06 de Maio de 2018 às 14:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2018 às 14:54
Trabalhador deve comparecer nas agências com sua carteira de trabalho Crédito: Jansen Lube / Prefeitura da Serra
A semana começa com 200 vagas de emprego nas agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine) em todo o Espírito Santo. As oportunidades estarão disponíveis nesta segunda-feira (7) e englobam diversos cargos, que vão de instrutor de autoescola a pintor.
Analista de Recursos Humanos, confeiteiro, vendedor, auxiliar de dentista, cozinheiro, costureiro, entre outros, também estão entre os profissionais requisitados. Os interessados nas oportunidades anunciadas, precisam criar  junto à unidade do Sine  um cadastro com informações pessoais, qualificação e experiência profissional. Para isso, é necessário apresentar Carteira de Trabalho, RG, CPF e comprovante de residência.
As agências selecionam os candidatos que atendem aos requisitos predeterminados pela empresa, que seguirão para entrevista com o empregador.
Para mais informações sobre as exigências para concorrer às oportunidades anunciadas é necessário entrar em contato com o Sine. As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações sem aviso prévio.
AS VAGAS
SINE ANCHIETA/ES
Endereço: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N - Centro, Anchieta/ES.
Instrutor de autoescola - 06
SINE ARACRUZ/ES
Endereço: Av. Venâncio Flores, s/nº, Centro - Aracruz-ES.
Mecânico de refrigeração - 01
Almoxarife (para pessoa com deficiência) - 01
Encarregado operacional - 03
Auxiliar de dentista - 01
Supervisor de contratos (pintura) - 01
Pintor industrial (rolo e trincha) - 22
Cozinheiro (a) - 01
Moço de máquinas - 01
SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
Endereço: Rua Vereador Vantuil Ribeiro Fagundes, 100 - Centro.
Auxiliar de Cozinha - 01
Cozinheiro Industrial - 01
Garçom - 01
Vendedor Porta a Porta - 05
Vendedor Pracista - 01
 
SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
Endereço: Avenida Beira Rio, Nº 141, Ed. Portela, Bairro Guandu, Cachoeiro de Itapemirim.
Assistente Administrativo - 01
Conselheiro de Dependente Químico - 01
Consultor de Vendas - 06
Cortadeira de Roupas sob medida - 01
Designer Gráfico - 01
Mecânico de Máquinas Pesadas - 01
Operador de Guindauto - 03
Promotor de Vendas (para pessoa com deficiência) - 03
Torneiro CNC - 01
Técnico Ambiental - 01
Técnico de Engenharia Civil  01
SINE CARIACICA/ES
Endereço: Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica-ES.
Acabador de Mármore e Granito - 02
Churrasqueiro - 01
Operador de Telemarketing Ativo (para pessoas com deficiência) - 10
Pesquisador de Preços - 01
Vendedor Porta a Porta - 04
SINE COLATINA/ES
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.
Caldeireiro - 01
Técnico em segurança do trabalho - 01
Vendedor porta a porta - 02
Encarregado de construção civil - 01
Vendedor de serviços e cursos - 01
Auxiliar de dentista - 01
Mecânico de manutenção de máquina industrial - 01
Auxiliar de linha de produção - 01
Operador de fresadora com comando numérico - 01
SINE LINHARES/ES
Endereço: Avenida Governador Lindenberg, 660, Centro.
Analista de suporte - 01
Atendente de cafeteria - 01
Consultor de vendas externa - 01
Coordenador de turno em lanchonete - 01
Costureira de máquinas industriais - 30
Costureira em geral - 01
Operador de máquina de fabricar papel para pães - 01
Técnico agrícola - 01
Técnico de enfermagem do trabalho - 03
SINE NOVA VENÉCIA/ES
Endereço: Rua Espírito Santo, 85 - Beira Rio.
Auxiliar de Cozinha - 01
Chapeiro - 01
Mecânico de Máquinas Agrícolas - 01
SINE SÃO MATEUS/ES
Endereço: Praça Anchieta, 152  Centro.
Analista de Recursos Humanos - 01
Auxiliar de cozinha - 05
Atendente de balconista - 01
Atendente de laboratório - 03
Auxiliar administrativo - 01
Banho e tosa de animais - 01
Cozinheira - 01
Confeiteira - 01
Estagiário de TI - 07
Garçom - 05
Mecânico automotivo - 01
Mecânico automotivo de suspensão/alinhador - 03
Mecânico de Refrigeração - 01
Operador de motosserra - 20
Padeiro - 01
Técnico de Enfermagem - 06
Técnico de informática - 01
Técnico em Radiologia - 04
Vendedor Técnico - 01
 

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