Seis mil vagas abertas em shoppings, supermercados e construtoras

Leandro Santos Silva, 27 anos, foi contratado há 20 dias por uma rede de supermercados de Vitória como operador de caixa. Crédito: Vitor Jubini

Após vários anos de fechamento de vagas e estagnação das contratações, o mercado de trabalho começa 2018 reaquecido no Espírito Santo. São mais de 6 mil oportunidades abertas ou que deverão ser criadas nos próximos meses pelos setores da construção civil, supermercadista e no varejo.

A volta das oportunidades nesses segmentos, que têm grande peso na economia, aponta para uma melhora do cenário nacional, com a queda dos juros e inflação em baixa. Tudo isso incentiva as pessoas a comprarem mais e voltarem a adquirir bens, produtos e serviços, o que gera mais empregos.

Atualmente, há quase 500 vagas nesses setores no Estado. Nos supermercados, as principais chances são para operadores de caixa, estoquistas, repositores, balconista, açougueiro e auxiliar de serviços gerais. Já em shoppings, as lojas selecionam vendedores, caixas, garçons, atendentes e estoquistas.

Outras 5.500 oportunidades devem ser criadas ao longo do ano, com a construção e inauguração de novos supermercados, lançamentos de empreendimentos imobiliários e reforço no quadro de lojas de shoppings.

Segundo o presidente da Federação do Comércio de Bens e Serviços do Espírito Santo (Fecomércio-ES), José Lino Sepulcri, o cenário econômico atual permite aos empreendedores projetarem melhorias.

Nós sabemos que o índice de desemprego no Brasil ainda é enorme e o empresariado está preocupado com isso. Porque se tiver aumento nos postos de trabalho, a tendência é a economia crescer. E, se ela continuar melhorando, mesmo que timidamente, a tendência é aumentar as oportunidades de emprego, avalia.

Para se ter uma ideia, cerca de três mil postos de trabalho devem ser criada na construção civil neste ano no Estado apenas em obras do Minha Casa Minha Vida, segundo o diretor do programa no Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon), João Roncetti.

A projeção é de que sejam construídas 15,5 mil unidades do programa que demandará mão de obra qualificada. Quem quiser concorrer às vagas pode se cadastrar nos Sines, diz.

VAGAS ABERTAS

shoppings Mestre Álvaro, Praia da Costa, Moxuara e Montserrat: 200 vagas

Onde: Nas lojas do Mestre Álvaro, Praia da Costa, Moxuara e Montserrat.

Funções: Operador de caixa, vendedor, estoquista, garçom, auxiliar de cozinha, atendente e manicure.Currículo: entregar no Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) dos shoppings.

Shopping Vila Velha: 60 vagas

Onde: Nas novas lojas Beauty B, Kopenhagen, Euro Colchões, AD e Mestre Cervejeiro.

Funções: Vendedor, caixa e estoquista.

Currículo: Deve ser cadastrado no site do shopping (www.shopping vilavelha.com.br) ou ser entregue no SAC, que fica no piso L2.

Shopping Boulevard Vila Velha: 60 vagas

Onde: Em cinco novas lojas, que não foram divulgadas.

Funções: Não informadas.

Currículo: Deve ser cadastrado no site

do shopping (boulevardvilavelha.com.br)

Grupo Ok: 30 vagas

Onde: Supermercados de Vitória, Cariacica, Serra, Vila Velha e Linhares.

Funções: Açougueiro e repositor em todas as cinco lojas, e balconista no OK Hipermercado de Vitória.

Currículo: Deve ser enviado para o e-mail [email protected] ou entregue diretamente em qualquer loja da rede.

Carone: 51 vagas

Onde: Em todas as lojas.

Funções: Pizzaiolo, confeiteiro, açougueiro, padeiro, cozinheiro, forneiro, motorista, operador de empilhadeira, balconista, repositor e auxiliares de cozinha, de serviços gerais, de padaria, e de pizzaiolo.

Currículo: Deve ser cadastrado no site da rede (www.carone.com.br) ou entregue diretamente em qualquer loja da rede.

Cobra Engenharia: 40 vagas

Onde: Não informado.

Funções: Pedreiro de alvenaria estrutural, eletricista predial, bombeiro hidráulico, carpinteiro, operador de betoneira, auxiliar de obras e auxiliar de almoxarife.

Psicostore: 28 vagas

Onde: Para empresas em Vitória, Cachoeiro, Cariacica e Serra.

Funções: Vendedor, atendente de suporte, motorista de entrega, aplicador de laser, gerente, assistente de TI, analista comercial, supervisor de saúde, auxiliar de laboratório, orientador ambiental, gerente geral, técnico de segurança do trabalho, assistente administrativo sênior, inspetor de serviços externos e analista operacional (PCD).

Currículo: É preciso se cadastrar no site da agência (www.psicostore.com.br).

VAGAS FUTURAS

Obras do Minha Casa Minha Vida: 3 mil vagas

Até o fim do ano as construtoras com empreendimentos pelo programa Minha Casa Minha Vida devem contratar cerca de três mil funcionários.

Casagrande: 760 vagas

A rede planeja abrir cinco novas unidades neste ano: em Aracruz, na Serra, em Viana e duas em Linhares.

Grupo Ok: 750 vagas

Três novas unidades devem ser abertas este ano: uma em Aribiri, Vila Velha, uma em Jardim Camburi, Vitória, e outra ainda em definição.

Extrabom: 640 vagas

Novas unidades em Jardim Camburi, Vitória, e Viana devem abrir 240 vagas diretas, sendo 120 em cada uma, e 400 vagas para construção.

Grupo Carone: 250 vagas

O marca de atacado do grupo, Sempre Tem, abrirá uma nova loja em Guarapari, com 250 vagas.

Shopping Vitória: 150 vagas

Com a abertura de três novas lojas no segundo semestre, o shopping espera abrir 150 vagas.