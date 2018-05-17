Sefaz encerra prazo de inscrição para profissionais temporários

Candidatos devem preencher corretamente todas as informações Crédito: Pinterest

As inscrições para o processo seletivo simplificado da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) terminam nesta quinta-feira (17). São 15 vagas para a área de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC).

Para participar da seleção, é preciso preencher a ficha de inscrição  disponível no site da Sefaz  e anexar cópias dos documentos que comprovam as informações declaradas, em arquivo formato PDF. A Sefaz alerta que só serão consideradas válidas as inscrições devidamente preenchidas e finalizadas.

O processo seletivo é destinado a profissionais que tenham diploma de nível superior na área de Tecnologia da Informação e Comunicação ou em área correlata (Engenharia correlata a esta área ou Análise de Sistemas) ou, ainda, profissionais que possuam graduação em área diversa, mas com pós-graduação em área de Tecnologia da Informação e Comunicação. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com salário de R$ 4.443,60, além de auxílio alimentação de R$ 300.

A oferta é de 15 vagas para as seguintes áreas: Banco de Dados (1), Business Intelligence (2), Desenvolvimento de Sistemas Java e .NET (3), Desenvolvimento de Sistemas .NET e PHP (7, sendo 1 vaga para candidatos com deficiência), Redes e Segurança (1) e Infraestrutura de TI (1).