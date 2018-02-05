Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Sedu encerra inscrição de concurso nesta segunda-feira (5)
Fim de prazo

Sedu encerra inscrição de concurso nesta segunda-feira (5)

São 1.025 vagas para professores e pedagogos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2018 às 15:13

Publicado em 05 de Fevereiro de 2018 às 15:13

Professores vão atuar nas escolas da rede estadual Crédito: Divulgação / Sedu
A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) encerra nesta segunda-feira (5) as inscrições para o concurso público de professores e pedagogos. A oferta é de 1.025 vagas e os selecionados vão atuar nas escolas estaduais de todo o Estado.
Os interessados devem acessar o endereço eletrônico www.concursosfcc.com.br, preencher o formulário e o questionário socioeducativo e efetuar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ R$ 66,65. A taxa deve ser paga até o dia 6 de fevereiro.
Os candidatos inscritos já podem conferir no endereço eletrônico da Fundação Carlos Chagas se os dados da inscrição efetuada foram recebidos e se o valor da inscrição foi pago.
Os salários dos professores da rede estadual podem variar entre R$ 1.982,55, para docentes com licenciatura plena, e R$ 3.554,92, para os com doutorado, por 25 horas semanais. Além do acréscimo do auxílio alimentação.
Vale destacar que, pelo plano de carreira do magistério estadual, a jornada básica de 25 horas pode ser estendida para até 44 horas semanais, possibilitando uma remuneração de até R$ 3.489,28 para docentes com licenciatura plena e R$ 6.256,65 para os com doutorado.
O concurso público terá as seguintes etapas: prova objetiva de conhecimentos básicos e específicos, prova discursiva (estudo de caso) e avaliação de títulos. Os exames estão previstos para serem publicados no dia 18 de março.
Vagas
As vagas foram abertas para 78 municípios capixabas e distribuídas por cargo/disciplina: Pedagogo (87), Arte (58), Biologia/Ciências (108), Educação Física (73), Espanhol (1), Filosofia (3), Física (67), Geografia (117), História (58), Língua Inglesa (10), Língua Portuguesa (170), Matemática (227), Química (44) e Sociologia (2).
O último concurso público para o magistério foi realizado em 2015, em que foram abertas 1.178 vagas para 76 municípios capixabas.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados