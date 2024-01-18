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Sedu do ES abre seleção para contratar cuidadores temporários

Remuneração é de R$ 1.577,46, para carga horária de 30 horas semanais. Já quem for trabalhar 40 horas por semana terá ganhos de R$ 2.103,28

Publicado em 18 de Janeiro de 2024 às 11:30

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

18 jan 2024 às 11:30
Sedu
Secretaria Educação contrará com novos profissionais temporários em breve Crédito: Carlos Alberto Silva
A Secretaria da Educação do Espírito Santo (Sedu) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissional de apoio escolar (cuidador), para atendimento aos estudantes com deficiência e/ou Transtorno do Espectro Autista (TEA) na rede pública estadual de ensino.
Os selecionados farão parte de um cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 1.577,46, mais R$ 450 de auxílio-alimentação, para carga horária de 30 horas semanais. Já quem for trabalhar 40 horas por semana terá ganhos de R$ 2.103,28, mais auxílio-alimentação de R$ 600.
Para participar, é necessário ter idade mínima de 18 anos, o nível médio completo e curso de cuidador ou de prestação de assistência à pessoa com deficiência, com carga horária mínima de 80h.
Sedu do ES abre seleção para contratar cuidadores temporários
Os interessados podem se inscrever das 10 horas do dia 19 de janeiro de 2024 até as 17 horas do dia 25 do mesmo mês, no endereço eletrônico selecao.es.gov.br. O candidato poderá realizar apenas uma inscrição, optando por apenas um município.
O processo seletivo contará com três etapas: inscrição; chamada para comprovação das informações declaradas no ato da inscrição e dos documentos pessoais; e formalização do contrato.

Atribuições

  • Acompanhar e auxiliar os estudantes com deficiência e/ou Transtorno do Espectro Autista (TEA) na promoção da acessibilidade e da atenção aos cuidados de locomoção, prestando acompanhamento individualizado aos estudantes que não realizam essas atividades com independência; 
  • realizar mudanças de posição para maior conforto do estudante, dentro ou fora da sala de aula; 
  • manter interlocução com os professores da classe comum, visando atender ao estudante em situações que demandam a movimentação da turma; 
  • auxiliar nos cuidados e hábitos de higiene;
  • estimular e ajudar na alimentação e na constituição de hábitos alimentares;
  • comunicar à equipe da escola sobre quaisquer alterações de comportamento do estudante para que possam ser observados;
  • acompanhar outras situações que se fizerem necessárias para a realização das atividades cotidianas do estudante com deficiência e/ou TEA durante a permanência na escola e atuação em todas as atividades escolares necessárias, em todos os níveis e modalidades de ensino.

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