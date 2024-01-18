Sedu do ES abre seleção para contratar cuidadores temporários

Secretaria Educação contrará com novos profissionais temporários em breve Crédito: Carlos Alberto Silva

A Secretaria da Educação do Espírito Santo ( Sedu ) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissional de apoio escolar (cuidador), para atendimento aos estudantes com deficiência e/ou Transtorno do Espectro Autista (TEA) na rede pública estadual de ensino.

Os selecionados farão parte de um cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 1.577,46, mais R$ 450 de auxílio-alimentação, para carga horária de 30 horas semanais. Já quem for trabalhar 40 horas por semana terá ganhos de R$ 2.103,28, mais auxílio-alimentação de R$ 600.

Para participar, é necessário ter idade mínima de 18 anos, o nível médio completo e curso de cuidador ou de prestação de assistência à pessoa com deficiência, com carga horária mínima de 80h.

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Os interessados podem se inscrever das 10 horas do dia 19 de janeiro de 2024 até as 17 horas do dia 25 do mesmo mês, no endereço eletrônico selecao.es.gov.br. O candidato poderá realizar apenas uma inscrição, optando por apenas um município.

O processo seletivo contará com três etapas: inscrição; chamada para comprovação das informações declaradas no ato da inscrição e dos documentos pessoais; e formalização do contrato.

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