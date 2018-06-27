Sedu divulga resultado final do concurso para professores e pedagogos Crédito: Arquivo - GZ

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) divulgou nesta quarta-feira (27) o resultado final do concurso público para professores. A seleção ofereceu um total de 1.025 vagas para professores e pedagogos. A lista, que conta com 1.756 nomes, foi publicada no Diário Oficial do Estado. Além das oportunidades iniciais, o certame terá cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do órgão.

Os aprovados, dentro do número de vagas, deverão ser chamados até meados do segundo semestre. A previsão é de que eles comecem a lecionar no início do ano letivo de 2019. Antes disso, eles vão participar de um curso de formação.

"A nomeação dos aprovados será ainda nesse ano. Eles participarão de formação para estarem aptos e começar a atuar a partir de fevereiro de 2019 nas escolas da rede estadual, explicou a gerente de Gestão de Pessoas da Sedu, Fabiana Negreli.

As 1.025 vagas foram abertas para 78 municípios capixabas e distribuídas por cargo/disciplina: Pedagogo (87), Arte (58), Biologia/Ciências (108), Educação Física (73), Espanhol (1), Filosofia (3), Física (67), Geografia (117), História (58), Língua Inglesa (10), Língua Portuguesa (170), Matemática (227), Química (44) e Sociologia (2).

Os salários dos professores da rede estadual podem variar entre R$ 1.982,55, para docentes com licenciatura plena, e R$ 3.554,92, para os com doutorado, por 25 horas semanais. Além do acréscimo do auxílio alimentação.